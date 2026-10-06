El tuit del PP atacando a Óscar Puente con un vídeo de hace tres años. E.E.

¿La campaña más dura de la historia? Por qué el PP ataca a Óscar Puente ridiculizándole con un vídeo de hace tres años

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LO ESENCIAL Las claves El PP respondió a Óscar Puente con un vídeo de su caída en 2023 para exhibir que puede entrar en la confrontación digital ante ataques del PSOE. La dirección popular presenta la publicación como una decisión deliberada de precampaña, tras el mensaje de Puente sobre el supuesto miedo de Feijóo. El partido busca trasladar a sus votantes que su moderación es una elección y que está dispuesto a responder con dureza cuando considera que se cruza una línea. El PP justifica centrarse en Puente por sus descalificaciones personales y destaca que el vídeo logró más de 16.000 ‘me gusta’, frente a menor difusión de mensajes políticos convencionales.

El Partido Popular quiere que el PSOE sepa que también puede jugar a la bronca. Y quiere que sus propios electores lo vean.

Ésa es la explicación que trasladan fuentes populares sobre la decisión de responder a Óscar Puente con un vídeo de hace tres años, ridiculizándole en redes sociales. En las imágenes, el ministro aparece en el suelo, dolorido tras una caída.

Las fuentes consultadas en la dirección del PP no presentan la publicación como un calentón ni como una ocurrencia del equipo de redes. Al contrario, la describen como una decisión consciente de la cúpula popular para marcar el terreno al comienzo de la precampaña.

"Va a ser una campaña dura y bronca"ha advertido Borja Sémper públicamente, preguntado por este asunto. Y este mensaje en redes contra Puente permite concretar qué puede significar ese pronóstico.

El PP prevé que "la izquierda haga una campaña especialmente agresiva" y quiere demostrar que puede devolver los ataques. Según las fuentes consultadas, su "decisión de ser lo contrario al sanchismo" no significa que carezca de capacidad para "responder cuando toca".

La distinción es entre moderación e impotencia. No responder a cada provocación, sostienen, es una elección, no una limitación.

El intercambio comenzó cuando Puente escribió "Se huele el miedo" sobre la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo tras la convocatoria electoral. La cuenta oficial del PP contestó con las imágenes de su caída y la frase "Miedo le tenías tú a un esguince".

Miedo le tenías tú a un esguince. https://t.co/SoavNpr8m4 — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

La lesión no fue un esguince. Según la información publicada, el entonces alcalde de Valladolid sufrió una rotura del cuádriceps durante una visita a unas obras, como alcalde de Valladolid, en abril de 2023.

La antigüedad del vídeo no es un detalle menor. Su utilidad para el PP no está en lo que cuenta sobre la gestión del ministro, sino en su capacidad para invertir la burla.

Quien acusa a Feijóo de tener miedo aparece ahora expuesto en un momento de dolor, explican los populares. Y lo hacen deliberadamente, según las fuentes. El objetivo es demostrar que también sabe responder en ese registro.

Un mensaje a los propios

El destinatario no es únicamente Puente. En el PP sitúan a sus propios votantes como una parte esencial de la operación.

La publicación pretende responder a quienes reprochan al partido ser demasiado blando ante los ataques del Gobierno y del PSOE. "Somos blandos por decisión, pero sabemos ser duros", resume una de las fuentes.

El vídeo funciona así como una demostración de que el PP quiere exhibir que conoce el lenguaje de la confrontación digital y puede utilizarlo cuando considera que se ha cruzado una línea.

La intención es evitar que su contención se interprete como una invitación a seguir atacando sin respuesta. También busca trasladar a sus electores que la dirección está dispuesta a plantarse.

Las fuentes populares prevén una campaña de la izquierda "basada en la agitación callejera y los insultos". Ése es el escenario con el que justifican la decisión de responder ahora.

El pronóstico del PP está basado en los más de 20 tuits de Puente sólo en el día de la convocatoria electoral, y en la llamada a la huelga general contra la oposición de los sindicatos de clase, en apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por qué eligen a Puente

En esa estrategia, la elección del ministro es central. Las fuentes del PP sostienen que no aplicarían el mismo tratamiento al presidente del Gobierno.

Justifican la diferencia por el comportamiento que atribuyen a Puente en las redes. Lo presentan como "un faltón", un ministro del Gobierno de España que recurre al insulto y a las descalificaciones personales.

Como ejemplos, alegan que ha atacado la apariencia física de sus candidatos y llamado "imbécil" a Feijóo. Según su explicación, el partido dejó pasar ese insulto sin entrar en el mismo terreno.

Es tan imbecil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario. https://t.co/vHqYTkLayA — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2026

Esta vez ha optado por responder. La dirección quiere que esa decisión se entienda como una advertencia a Puente, no como un cambio general de criterio ante todos sus adversarios.

El argumento popular es el de una respuesta selectiva. Puente recibe un trato distinto, sostienen, porque él mismo ha contribuido a establecer ese registro. El PP busca presentar el ataque como una forma de plantarle cara.

Al mismo tiempo, rechaza que ese comportamiento defina el tono habitual del partido. Las fuentes recuerdan otra publicación en la que el PP comparó al ministro con un mono. La vinculan a un comentario previo de Puente sobre la apariencia de Feijóo.

Ese antecedente demuestra el argumento en el que insiste el partido: que son excepciones.

Puesto que @oscar_puente_ se pone a hablar de la apariencia de las personas, vamos a seguirle el rollo. En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate. Ambas criaturas tienen en común que ninguna de ellas debería ser ministro del Reino de España. — Partido Popular (@ppopular) October 30, 2025

"Ese tuit es noticia porque no es habitual", sostiene el portavoz de la dirección consultado por este periódico. La excepcionalidad es precisamente uno de los argumentos con los que el PP intenta diferenciarse del comportamiento que reprocha al ministro.

La rentabilidad de la bronca

También hay un cálculo de difusión. Las fuentes populares comparan la repercusión de los mensajes políticos de Feijóo con la del ataque a Puente.

Según las cuentas de la red X, el discurso del líder del PP tras la convocatoria electoral recibió unos 3.000 'me gusta'. Para su intervención económica en el congreso de la empresa familiar, sitúan la cifra alrededor de 1.000 'me gusta'.

En cambio, aseguran que el vídeo contra Puente ya superaba los 16.000 ' me gusta', sujeto a la evolución de las publicaciones.

La comparación ilustra el diagnóstico de la dirección: la confrontación personal obtiene una atención que el discurso más sosegado no alcanza. El PP utiliza esa diferencia para explicar por qué ha decidido entrar en ese terreno.

"Una cosa son las redes sociales, su lenguaje y su tono", afirma Sémper. La dirección se apoya en esa distinción para defender que una publicación así no sustituye su propuesta política.

Pero tampoco queda al margen de ella. El mensaje sale de la cuenta oficial del partido y responde, según las propias fuentes, a una decisión consciente de sus responsables.

¿La campaña más dura de la historia? Un solo episodio no permite establecer semejante comparación. Pero sí ofrece una señal sobre cómo quiere afrontarla el PP. La dirección reivindica la moderación como una elección, pero quiere demostrar que puede abandonarla para responder a determinados adversarios.