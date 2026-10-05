La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, ha compartido su reacción ante el adelanto electoral en un vídeo en las redes sociales de la formación en el que ha acusado a Sánchez de "utilizar el dolor y el padecimiento" con la vivienda por "intereses electorales".

"Para tapar su capacidad para gobernar porque no tiene mayoría, para tapar su fracaso en las políticas migratorias y para tapar los casos de corrupción que le envuelven", ha continuado Nogueras. Lo que afirma que "son motivos para haber convocado elecciones mucho antes".

🎥 Portaveu @miriamnoguerasM: "Ara ja no decidiran Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin model de país volem. Volem el model que ens arrossega a l’empobriment i que ens ofega a impostos o volem trencar amb tot això i anar a la Catalunya que ha fet tot allò que històricament ens ha fet millors i més forts? Som els únics que davant la confrontació de les dues Espanyes, a la que tots els altres s’han de deixar arrossegar, hem escollit i escollirem sempre, Catalunya i els catalans." — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) October 5, 2026

"Ahora ya no decide Pedro Sánchez y sus socios. Ahora nos toca decidir a los catalanes qué modelo de país queremos", ha argumentado.

La portavoz cuestiona: "¿Queremos el modelo que nos arrastra al empobrecimiento y que nos ahoga a impuestos o queremos romper con todo eso?".

Ha aseverado que los de su formación "son los únicos que frente a la confrontación de las dos Españas, en la que todos los otros se han dejado arrastrar, hemos escogido y escogeremos siempre a Cataluña y a los catalanes".