El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes las elecciones anticipadas, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.

Una vez transmitidas al rey Felipe VI, Pedro Sánchez ha reunido de inmediato un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes.

Durante su comparecencia pública, el líder del PSOE ha reconocido haber "cometido errores", pero ha pedido el apoyo en las urnas para lograr "una mayoría progresista mucho más amplia".

La respuesta del líder de la oposición no se ha hecho esperar: Alberto Núñez Feijóo considera que las elecciones anticipadas abren una nueva etapa.

En esta línea, ha descrito los comicios con una disyuntiva clara: "corrupción y cambio".

¿Cuándo son las elecciones generales en España?

Las elecciones generales en España tendrán lugar el domingo 29 de noviembre.

Pedro Sánchez ha dado el paso tras la negativa del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda.

¿Qué pretendían los decretos de vivienda?

Los decretos de vivienda incluían una serie de medidas, como establecer límites a la actualización de las rentas o regular los contratos de temporada y por habitaciones.

También querían ampliar a seis meses el preaviso de no renovación o suspender hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Gobierno aprobará de nuevo el martes los reales decretos leyes de vivienda con algunas variaciones.