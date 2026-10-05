El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes las elecciones anticipadas, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
Una vez transmitidas al rey Felipe VI, Pedro Sánchez ha reunido de inmediato un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes.
Durante su comparecencia pública, el líder del PSOE ha reconocido haber "cometido errores", pero ha pedido el apoyo en las urnas para lograr "una mayoría progresista mucho más amplia".
La respuesta del líder de la oposición no se ha hecho esperar: Alberto Núñez Feijóo considera que las elecciones anticipadas abren una nueva etapa.
En esta línea, ha descrito los comicios con una disyuntiva clara: "corrupción y cambio".
¿Cuándo son las elecciones generales en España?
Las elecciones generales en España tendrán lugar el domingo 29 de noviembre.
Pedro Sánchez ha dado el paso tras la negativa del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda.
¿Qué pretendían los decretos de vivienda?
Los decretos de vivienda incluían una serie de medidas, como establecer límites a la actualización de las rentas o regular los contratos de temporada y por habitaciones.
También querían ampliar a seis meses el preaviso de no renovación o suspender hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Gobierno aprobará de nuevo el martes los reales decretos leyes de vivienda con algunas variaciones.
-
El Gobierno dice que es legal que la Diputación Permanente convalide los decretos de vivienda
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que es legal que la Diputación Permanente pueda convalidar los decretos de vivienda que rechazó la semana pasada el pleno del Congreso.
Según ha asegurado el ministro a su llegada a la reunión de la ejecutiva federal del PSOE, que se celebra en la sede socialista tras la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, "todo el mundo sabe" que cuando se disuelven las Cortes, la Diputación Permanente está para "las decisiones relevantes" que deba adoptar el Congreso.
"Así ha sido durante toda la democracia y así va a ser esta legislatura como en todas las anteriores: es el funcionamiento tanto de la Constitución como de nuestro sistema parlamentario", ha subrayado Bolaños. De esta manera, el ministro ha rechazado que PP y Vox hayan cuestionado que la Diputación Permanente pueda convalidar los decretos, calificando de "bastante absurdos" sus comentarios.
-
El PSOE defiende el voto por correo e insta a Feijóo a desautorizar a Ayuso y a Abascal
El PSOE ha defendido este lunes la limpieza del voto por correo y ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a desautorizar a la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por sembrar dudas sobre el proceso electoral.
En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la reunión de la ejecutiva socialista, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha instado a "PP-Vox" a no decir "tonterías" y no sembrar dudas sobre un sistema electoral que es "seguro cien por cien", "garantista" y "ejemplar". Según ha señalado, el cuestionamiento del proceso electoral es una estrategia habitual de la ultraderecha en todo el mundo.
Mínguez ha recordado que Feijóo fue presidente de Correos y le ha instado a aclarar si está "con sus jefes, Ayuso y Abascal, o si está con los funcionarios de Correos" y va a defender el trabajo que desempeñan en periodo electoral para garantizar el derecho a voto de todos los españoles.
Para el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, poner en cuestión el sistema electoral en el país "probablemente más garantista y más seguro del mundo", como ha hecho Ayuso, "no es que sea trumpismo, es antidemocrático".
"Poner en tela de juicio el funcionamiento legítimo de nuestras instituciones en nuestro país dice mucho y nada bueno de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha coincidido la líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría.
-
Feijóo visita Ceuta este miércoles, un día antes de reunir a su cúpula de cara a la campaña
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este miércoles a Ceuta, en el que será su quinto viaje desde que estalló la crisis migratoria y su primer desplazamiento desde el anuncio de convocatoria de elecciones hecho este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y al día siguiente, el jueves, el presidente del PP tiene previsto reunir a la Junta Directiva Nacional del partido en la sede de la calle Génova para empezar a avanzar en la preparación de las elecciones.
Todo ello, ha explicado en un comunicado el PP, con el objetivo de "reiterar su rotundo compromiso con la españolidad" de Ceuta y Melilla y para mandar un mensaje de apoyo a los ceutíes ante la "difícil situación" que padecen a diario, más de dos meses después del "ataque" a la "integridad territorial" de España.
-
Montse Mínguez: "Cuanto más unida vayamos la izquierda, mucho mejor para frenar los recortes y el retroceso"
La portavoz socialista Montse Mínguez ha lanzado un consejo a los partidos de su izquierda para concurrir en bloque a las próximas elecciones del 29N: "Cuanto más unida vayamos la izquierda, mucho mejor para frenar los recortes y el retroceso".
-
Mediaset España propone un cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras el adelanto electoral
Mediaset España ha propuesto este lunes a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, la celebración de un cara a cara con motivo de la celebración de las elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del grupo de comunicación consultadas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de comicios anticipados.
La última campaña electoral en las elecciones generales de julio de 2023 a la presidencia del Gobierno dejó un enfrentamiento 'cara a cara' entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quienes se unió en otro debate posterior la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y otro debate electoral con los portavoces parlamentarios de los principales grupos del Congreso.
-
Felipe VI firma de forma telemática desde Helsinki el decreto que convoca elecciones
Felipe VI ha firmado este lunes de forma telemática el decreto aprobado por el Consejo de Ministros de convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, tras aterrizar en el aeropuerto de Helsinki donde inicia un viaje de Estado con la reina Letizia.
La firma se produjo de forma telemática nada más aterrizar este lunes por la tarde en el aeropuerto de la capital finlandesa, según han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado a primera hora de la mañana el adelanto electoral y posteriormente ha reunido un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar formalmente el decreto de convocatoria de los comicios. El decreto con la firma del rey se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
-
Urtasun confirma que el Gobierno aprobará los decretos leyes de vivienda con algún cambio
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Gobierno aprobará de nuevo el martes los reales decretos leyes de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el pleno del Congreso pero con algunas variaciones, aunque ha asegurado que no rebajarán "ninguna de las medidas de protección".
"Los decretos no se pueden presentar exactamente igual a como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos, ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección", ha dicho.
"Si hay alguna mejora que se pueda hacer, siempre en el sentido de mejorar la protección, la estudiaremos de aquí a mañana", ha añadido. No obstante, ha asegurado que "no hay ninguna razón para reabrir" la negociación con Junts sobre los reales decretos leyes de vivienda, después de que la formación de Carles Puigdemont los rechazara el pasado viernes en el Congreso junto al PP y Vox.
"No vamos a ir mañana a un decreto rebajado con una nueva ronda de rebajas con la derecha", ha subrayado Urtasun, al tiempo en que ha incidido en que el nivel de protección de los inquilinos en los nuevos reales decretos leyes va a estar "al nivel o incluso más" de lo que acordamos la vez anterior.
-
Feijóo insiste en combatir el absentismo laboral y se plantea bonificar a las empresas con menos bajas laborales
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que España debe combatir el absentismo laboral aunque sabe que "hablar de esto no le va a dar un voto". Dicho esto, ha apostado por medidas como conectar a los médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social con las mutuas o bonificar a las empresas que tengan menos bajas laborales.
"Ya sé que hablar de esto no me va a dar un voto pero es que yo no vengo voy a mentirle a la gente. Si la gente no me quiere votar, que no me vote pero yo tengo que decir que no es razonable el porcentaje de absentismo que tenemos en nuestro país", ha declarado Feijóo en su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Madrid.
El presidente del PP ha indicado que en 2018 "faltaba a trabajar todos los días una media de 450.000 personas mientras que en el año 2025 esa cifra asciende a 1.200.000. Según ha añadido, el gasto en absentismo en el 2018 era de 13.000 millones y en el 2025 es de 31.000 millones.
-
Pradales llama a mantener la agenda vasca sin despistarse con "el ruido" electoral
El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado como un "hito muy importante" la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre y ha llamado a mantener la agenda vasca sin despistarse con el "ruido mediático y político" de una precampaña que prevé marcada por la "crispación".
"No nos tenemos que despistar con el ruido que vamos a tener estas próximas semanas, porque entramos en una precampaña electoral que creo que va a ser muy crispada, muy polarizada", ha advertido el lehendakari.
"Lo más importante" de los comicios del próximo 29 de noviembre, ha asegurado Pradales, "es que los intereses de Euskadi se sigan defendiendo en Madrid". Según ha considerado, la ciudadanía vasca "tiene que ser consciente también de que está en juego seguir trabajando" en el "avance y fortalecimiento del autogobierno vasco".
-
Sumar responde a Podemos que no debatirá en público sobre primarias y le urge a sentarse en una mesa de negociación
Los partidos del socio minoritario del Ejecutivo que impulsa el nuevo proyecto de izquierdas Frente Amplio (Sumar, Comuns, IU y Más Madrid) han respondido a Podemos que no va a hacer un debate público en los medios sobre la posibilidad de primarias abiertas y le ha reclamado que si quiere hacer alguna propuesta se siente primero en una mesa de negociación con representantes de todas las organizaciones.
Así lo ha manifestado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa este lunes tras la reunión de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo para valorar el momento político tras la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29-N, cuestionado por la propuesta del partido 'morado' que haya planteado este proceso de elección de candidatos como condición para confluir y dirimir el peso de cada organización en las listas.
Por otro lado, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reivindicado que este proyecto político se basa en la relación fraterna de partidos, en decisiones consensuadas y en el que los partidos "no compiten" entre ellos. "Somos un espacio político amplio, plural y diverso. No competimos entre nosotros, no sobra nadie. Lo hacemos desde el consenso y lo hacemos desde las decisiones compartidas y, sobre todo, desde el respeto mutuo", ha zanjado.
-
Imbroda aplaude que se quiera "normalizar" la visita de los reyes a Ceuta y Melilla
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha aplaudido que desde el Palacio de la Zarzuela se quiera "normalizar" la presencia de los reyes en Ceuta y Melilla porque que los monarcas viajen a ambas ciudades autónomas debe ser "la misma rutina que ir a Cuenca o a Toledo".
A preguntas de los periodistas, Imbroda ha dicho que "le parece muy bien" que se contemple "como una visita rutinaria" el viaje oficial de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, respectivamente.
"Había que ponerse de una vez colorado que ciento amarillo. Ya había que poner encima de la mesa decir, ‘oye ya basta ya’ ¿Qué le debemos a nuestros amables vecinos, con los que yo quiero llevarme bien, para estar siempre con cuidado, tapados, escondidos? ¿Esto qué es?", ha defendido el presidente melillense.
-
Alvise anuncia que se presenta por Madrid a las generales del 29-N
El eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, ha anunciado este lunes que encabezará la candidatura de Se Acabó la Fiesta (SALF) por Madrid en las generales del 29 de noviembre.
Lo ha anunciado en un video mensaje que ha publicado en Telegram, después de que Sánchez compareciera en el Palacio de la Moncloa para anunciar el adelanto electoral.
Según ha explicado, la ejecutiva de su partido aprobó su designación como cabeza de lista hace "escasas pocas horas".
-
Iustitia Europa y Vox urgen al Supremo a "garantizar" que la 'Ley de nietos' no afecte a las elecciones
Iustitia Europa y Vox han pedido al Tribunal Supremo (TS) que tome medidas para "garantizar" que la suspensión cautelar del voto de extranjeros nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' que acordó el pasado septiembre sea aplicada en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Así lo han solicitado en sendos escritos dirigidos este lunes a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.
Iustitia Europa interesa que su petición se tramite de manera "urgente" y reclama al Supremo que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por esta sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral".
Señala que, después de que Sánchez, haya convocado elecciones para el 29 de noviembre, el censo electoral de referencia es "el cerrado a 1 de agosto de 2026", antes de la suspensión cautelar que acordó el Supremo.
En la misma línea, Vox ha señalado que el "tenor literal" de la decisión cautelar adoptada por el Supremo "no admite interpretación", ya que "se acordó suspender" los efectos electorales de esa norma "para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse".
-
Moncloa contacta al PNV de cara a los dos decretos de vivienda que aprobará este martes
El PNV ha confirmado este lunes que Moncloa le ha llamado de cara a los dos decretos de vivienda que el Consejo de Ministros volverá a aprobar este martes.
Los jertzales avisan que afrontan estas conversaciones con una posición clara: protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica.
Sobre el sentido de su voto, el PNV señala que lo decidirá cuando vea la letra pequeña de ambos textos.
-
Mañueco aplaude el adelanto electoral: "Es el final de un Gobierno nefasto para España"
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre al entender que se pondrá así "fin" a un Gobierno "nefasto para España y Castilla y León".
"Celebramos la noticia, pero se ha visto obligado por los españoles a convocar elecciones", ha argumentado durante la clausura el VII Congreso 'Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca'.
"Sánchez llega a estas elecciones sin haber resuelto ni uno solo de los problemas de los españoles y además está rodeado por la corrupción. Es incapaz de resolver el problema de la vivienda, el de la invasión de Ceuta. También con la cesta de la compra por las nubes, con los precios de la energía y de los carburantes absolutamente disparados. Una situación que es reflejo de lo que hemos vivido en los últimos ocho años con un Sánchez incompetente para dar soluciones y está más centrado en aferrarse al poder", ha abundado.
Mañueco ha insistido en que es un presidente que no puede "ni pasesarse, ni salir por la calle", y que Castilla y León ha sufrido su "continuo desprecio", para poner como ejemplos "el modelo de financiación autonómica o el abandono de las infraestructuras".
"Es el momento de que hablen los ciudadanos en las urnas, de que puedan elegir un Gobierno de cambio, que tenga un proyecto de futuro, un proyecto de reconstrucción nacional y también que enderece el rumbo de nuestro país, de España", ha finalizado.
-
ERC apuesta por Rufián y anunciará el 17 de octubre su candidatura tras unas primarias
La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha apostado por que el actual portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, repita como cabeza de lista a las elecciones generales, y ha detallado que ahora iniciarán el proceso interno para anunciar el 17 de octubre la candidatura completa.
"Es el mejor valor que tenemos para esta convocatoria y hoy empieza todo el proceso interno", ha dicho Alamany en rueda de prensa este lunes, en la que también ha descartado que el líder del partido, Oriol Junqueras, quiera aspirar a ser el candidato tras la previsible aplicación de la ley de amnistía.
Los republicanos celebrarán este lunes una ejecutiva en la que formalizarán la comisión organizadora del proceso de primarias, y cada candidato deberá recoger desde este martes al menos un 5% de avales.
Preguntada por si respetarán las condiciones de Rufián, que pidió tener margen para decidir quién compone la candidatura, Alamany ha respondido que lo abordarán con él: "Cuando hay un candidato y manifiesta una cosa u otra, yo creo que la organización también debe poder tener una conversación y un diálogo".
-
Urtasun dice que los decretos de vivienda se aprobarán con "algunas variaciones" e insta a Podemos a negociar para sumarse a Frente Amplio
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará mañana los dos decretos de vivienda con "algunas variaciones", pero ha advertido que "en ningún caso van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos".
"La calle ha hablado, ha sido clara, y vamos a volver a llevar las medidas que la ciudadanía ha exigido", ha expresado en una rueda de prensa de Frente Amplio junto a otros dirigentes del movimiento.
En relación con la propuesta de celebrar unas primarias en la izquierda como reclama Podemos, Urtasun ha instado a la formación morada a no hacer "un debate a través de los medios de comunicación" y a negociar de forma interna. "Aquí no sobra nadie y si alguien quiere hacer una propuesta hay una silla disponible", ha esquivado.
Urtasun, junto a la ministra Mónica García, la coordinadora de Sumar Verónica Martínez Barbero y el coordinador de IU Antonio Maíllo, han enfatizado que en Frente Amplio están "preparados y deseosos" de las elecciones del 29-N.
"No se puede legislar en un Congreso que se dice representante de los ciudadanos y nunca ha estado tan alejado de los anhelos de la ciudadanía", ha expresado la ministra de Sanidad. "La gente está poniendo el cuerpo para tener un Congreso que recoja sus demandas y ese derecho a un modelo social que no sea depredador".
-
El nuevo Parlamento se constituirá el 23 de diciembre
El Congreso y el Senado resultantes de las elecciones generales del 29 de noviembre se constituirán el día 23 de diciembre, según han informado a EFE fuentes del Gobierno.
Esa fecha figura en el decreto aprobado este lunes por el Consejo de Ministros, ya que la Constitución determina que ese texto debe incluir el día de la constitución del Congreso y el Senado en un plazo máximo de veinticinco días.
Ese plazo concluye en este caso el 24 de diciembre, día de Nochebuena, y el Gobierno ha decidido que esa constitución sea un día antes de esa fecha, el 23 de diciembre.
-
Compromís se desmarca por el momento de Frente Amplio y apuesta por "una opción valenciana 100%"
El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha afirmado que su formación apuesta por concurrir a la cita electoral del 29 de noviembre con "una opción valenciana 100%" y ha manifestado que no estarán en las reuniones para perfilar la plataforma electoral Frente Amplio.
"Nosotros queremos construir desde aquí, desde el territorio valenciano, una marca que ayude a conseguir una mayoría social progresista en el Congreso, pero hecha desde aquí, con toda rotundidad", ha manifestado Baldoví en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts.
El portavoz parlamentario de Compromís ha señalado asimismo que su formación afronta la nueva cita electoral con "valentía, valencianía y para conseguir que la vivienda sea realmente un derecho reconocido en la Constitución que llegue a todo el mundo".
Ha señalado, asimismo, que están hablando "con todo el mundo" pero ha insistido en que su opción será "valenciana 100 %, desde el territorio".
-
El Consejo de Ministros aprueba el decreto que convoca elecciones para el 29 de noviembre
El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
Sánchez ha convocado para ello la reunión de su Ejecutivo, que ha concluido poco antes de las 13:30 horas y que ha dado luz verde a ese decreto que deberá firmar telemáticamente el Rey desde Finlandia, donde se encuentra de viaje de Estado junto a la reina Letizia.
El decreto será publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado y a partir de entonces empezarán a correr los plazos que determina la ley electoral y que desembocarán en la jornada del 29 de noviembre.