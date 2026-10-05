El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes las elecciones anticipadas, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
Tras comunicar su decisión al rey Felipe VI, Sánchez ha reunido un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes y convocar los comicios.
Durante su comparecencia, el líder del PSOE ha reconocido haber "cometido errores", pero ha pedido el apoyo en las urnas para lograr "una mayoría progresista mucho más amplia".
El adelanto electoral llega después del rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda. El Gobierno prevé ahora volver a aprobarlos y llevarlos a la Diputación Permanente para intentar sacarlos adelante.
La respuesta del líder de la oposición no se ha hecho esperar. Alberto Núñez Feijóo considera que las elecciones abren una nueva etapa y ha planteado los comicios como una disyuntiva entre "corrupción y cambio".
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El Gobierno tilda a Ayuso de "trumpista" y dice que el PP pone en peligro la democracia
El Gobierno ha tildado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "trumpista" por sus declaraciones sobre el voto por correo y ha alertado de que el PP pone en peligro la democracia con este tipo de cuestionamientos del sistema electoral.
Fuentes del Ejecutivo han destacado que Ayuso ha pedido que a nadie "se le ocurra votar por correo" en las próximas elecciones del 29 de noviembre el mismo día en el que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que "existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven, si Sánchez consigue manipular este proceso electoral". Para el Gobierno, PP y Vox terminan de alinear así sus mensajes y su estrategia electoral.
Las mismas fuentes han lamentado que el viernes PP, Vox, Junts y UPN votaran en contra de los decretos de vivienda en el Congreso, que a su parecer es ir contra los intereses de la ciudadanía. También han criticado al PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por prometer la construcción de un millón de viviendas si llega a La Moncloa y no hacerlo ya en las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares.
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El PSOE plantea la campaña electoral como una disputa entre "derechos o derechas"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado este lunes al PP y Vox por centrar sus propuestas en "recortar derechos" de la ciudadanía y ha planteado la campaña electoral como una disputa "entre derechos o derechas".
A su llegada a la reunión de la Ejecutiva socialista, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Mínguez ha alertado de las "primeras reacciones" de la derecha y la ultraderecha al anuncio de adelanto electoral al 29 de noviembre. Mínguez ha considerado que los españoles han conocido este lunes el "verdadero programa electoral" de PP y Vox y lo que "espera a los españoles si ganan" los comicios.
Por su lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cargado contra Vox por las declaraciones de Figaredo, que ha calificado de "zombi" el sistema público de pensiones, unas afirmaciones "indignantes" para la socialista.
Tras subrayar que estos son los socios de Feijóo, Saiz ha advertido de que el PSOE no va a consentir "ni un paso atrás" en justicia y derechos y estará con la mayoría social.
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FAES, tras el adelanto electoral: "Estamos ante el final de la escapada de un aventurero sin escrúpulos"
La fundación FAES considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, solo busca movilizar a la izquierda con "consignas polarizadoras" y no solucionar el problema de la vivienda. En cualquier caso, cree que están ante "el final de la escapada de un aventurero sin escrúpulos".
"Sánchez apuntilla así una legislatura agónica. Si es que puede llamarse legislatura al tinglado que nació de una investidura alquilada a caseros partidarios de dinamitar el inmueble y sostenida a base de vandalizarlo durante más de tres años", señala la fundación del expresidente José María Aznar, que subraya que no ha presentado ni un solo Presupuesto General del Estado (PGE) en toda la legislatura.
A su entender, el Gobierno ve ahora una "ventana de oportunidad" y "pretende hacer de su impotencia parlamentaria un argumento electoral" tras ser "incapaz de convalidar dos reales decretos-leyes sobre vivienda", una materia que, según recalca, "representa uno de sus mayores fracasos.
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Otegi defiende que el objetivo es "derrotar al bloque reaccionario" y que lo van a hacer "en las urnas"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha resaltado que existe un "objetivo claro" en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre: "Derrotar al bloque reaccionario y lo vamos a hacer en las urnas". Además, se ha mostrado convencido de que las izquierdas soberanistas van a "jugar un papel" en estas elecciones y ha resaltado que si está en su mano, evitarán que gobierne el citado bloque reaccionario.
En una comparecencia en San Sebastián para valorar la convocatoria electoral anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que durante los últimos meses "ha habido muchas especulaciones" y ha considerado que "lo importante no es cuándo son, no es saber que hay elecciones el 29 de noviembre, sino para qué quiere el pueblo vasco, sus mayorías sociales y populares utilizar estas elecciones".
"Nosotros tenemos muy claro para qué, pero ahora se ha superado la pantalla del cuándo y ahora todo el mundo está invitado a decir para qué", ha sostenido Otegi, quien ha instado a realizar un análisis sobre "qué se juega nuestro pueblo, no nuestra sigla, nuestro pueblo, en esta convocatoria electoral como país, como pueblo, como nación".
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El PSOE aprueba la composición de su Comité Electoral para el 29-N con Torró, Montero y Narbona al frente
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado en su reunión de este lunes la composición del Comité Electoral con el que el PSOE acudirá a las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Serán tres mujeres las que piloten la campaña electoral que hará que el PSOE vuelva a hacer historia este 29N para seguir mejorando la vida de la gente: la secretaria de Organización, Rebeca Torró, será la Coordinadora General de la campaña electoral; la vicesecretaria general, María Jesús Montero, estará al frente de la Coordinación Estratégica y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, será la coordinadora del Programa Electoral.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado el calendario electoral, que culminará el 17 de octubre de 2026 con la ratificación de las listas en el Comité Federal.
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CCOO y UGT reclaman a Correos planificación y medios para el voto postal para el 29N
Los sindicatos CCOO y UGT, en sendos comunicados, han reclamado este lunes a Correos una planificación "inmediata" y "medios suficientes" para garantizar el voto por correo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El sindicato CCOO ha reclamado a la dirección de Correos que planifique de forma "inmediata" la contratación extra para afrontar "con todas las garantías" el incremento de actividad asociada al voto postal para las elecciones generales del 29-N. Ha apostillado en su misiva que, en la actualidad, esa operativa es "inasumible con los recortes actuales" en la empresa.
Por su parte, UGT ha exigido a Correos "medios suficientes", tanto humanos como materiales, para el voto por correo que, recuerda, es una "obligación de Correos".
El sindicato ha pedido "planificación, refuerzos de plantilla suficientes y condiciones de trabajo que permitan afrontar la campaña electoral con todas las garantías para la ciudadanía y para el personal".
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Alberto Garzón lamenta que Adelante se presente en solitario y Teresa Rodríguez pide que "les dejen en paz"
El exlíder de Izquierda Unida (IU) y exministro de Consumo, Alberto Garzón, ha lamentado que Adelante Andalucía se presente en solitario en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha señalado que la formación andalucista ha "sobredimensionado el éxito de las últimas autonómicas". En respuesta, la coportavoz de Adelante, Teresa Rodríguez, ha instado a que "les dejen en paz".
"Tengo mucho respeto e incluso admiración por Adelante Andalucía. No obstante, creo que sobredimensionan el éxito de las últimas autonómicas. En Andalucía hay voto dual, y AA lo sufrió cuando en las autonómicas de 2022 obtuvieron un 8% en Cádiz provincia (16,6% en la ciudad) y en las generales de 2023 cayeron a un 1,44% (2,14% en la ciudad)", ha explicado este lunes Garzón en su cuenta oficial en la red social 'X'.
En la misma red social, Teresa Rodríguez ha reprochado a Garzón que "eche siempre las cuentas en Andalucía". "Ni en Galiza, ni en Euskadi, ni en Catalunya, siempre en Andalucía. Arreglad vuestros asuntos en Madrid y dejadnos en paz de una vez por todas. Que bastante daño nos hicisteis ya", ha subrayado en su cuenta oficial de 'X'.
El exlíder de IU ha respondido a Rodríguez "lamentando su enfado". "Además, no sé qué es eso de 'vuestros asuntos en Madrid', pues sabes que yo no formo parte de ninguna dirección y, además, soy andaluz. Por cierto, las cuentas se hacen en todos lados", ha indicado.
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Los Reyes inician su viaje de Estado a Finlandia con un encuentro con españoles en el país báltico
Los Reyes Felipe VI y Letizia han iniciado su viaje de Estado a Finlandia este lunes por la tarde con un encuentro en Helsinki con representantes de los alrededor de 4.000 españoles que residen en este país, a quienes han agradecido que ayuden a "explicar España" y acercar a este país báltico.
"Vuestra presencia aquí no consiste únicamente en vivir y trabajar en Finlandia: consiste en explicar España y compartirla y, a la vez, en conocer este país y acercar Finlandia a España, y viceversa", ha sostenido el monarca ante empresarios, profesores, científicos y demás integrantes de la colectividad española.
"Cada uno desde su ámbito", les ha dicho Felipe VI a los presentes en el acto celebrado en un hotel de la capital finlandesa, "contribuye a estrechar los vínculos económicos, sociales, culturales y la amistad entre España y Finlandia". Además, ha añadido, ese trabajo también incluye una parte "menos visible" pero con "una importancia especial: mantener viva la relación con España y acercarla a la sociedad finlandesa".
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Moncloa asegura que los dos nuevos decretos de vivienda tienen "cambios no sustanciales"
Los dos decretos ley en materia de vivienda que el Consejo de Ministros aprobará este martes conllevan "cambios no sustanciales" respecto a los derogados el pasado viernes en el Congreso, según han informado fuentes del Ejecutivo.
Las mismas fuentes han precisado que estos textos debe ser diferentes a los rechazados la semana pasada para que puedan ser aprobados, y es por ello que se introducen estos cambios.
En el Gobierno confían en que los decretos puedan ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso aunque aún no han puesto fecha para que este órgano se reúna para poder votarlos. También han defendido la legalidad de llevar a la Diputación Permanente unos decretos que, más allá de los cambios no sustanciales introducidos, conservarán las medidas rechazadas por el pleno de la Cámara Baja con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
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El Gobierno dice que es legal que la Diputación Permanente convalide los decretos de vivienda
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que es legal que la Diputación Permanente pueda convalidar los decretos de vivienda que rechazó la semana pasada el pleno del Congreso.
Según ha asegurado el ministro a su llegada a la reunión de la ejecutiva federal del PSOE, que se celebra en la sede socialista tras la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, "todo el mundo sabe" que cuando se disuelven las Cortes, la Diputación Permanente está para "las decisiones relevantes" que deba adoptar el Congreso.
"Así ha sido durante toda la democracia y así va a ser esta legislatura como en todas las anteriores: es el funcionamiento tanto de la Constitución como de nuestro sistema parlamentario", ha subrayado Bolaños. De esta manera, el ministro ha rechazado que PP y Vox hayan cuestionado que la Diputación Permanente pueda convalidar los decretos, calificando de "bastante absurdos" sus comentarios.
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El PSOE defiende el voto por correo e insta a Feijóo a desautorizar a Ayuso y a Abascal
El PSOE ha defendido este lunes la limpieza del voto por correo y ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a desautorizar a la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por sembrar dudas sobre el proceso electoral.
En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la reunión de la ejecutiva socialista, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha instado a "PP-Vox" a no decir "tonterías" y no sembrar dudas sobre un sistema electoral que es "seguro cien por cien", "garantista" y "ejemplar". Según ha señalado, el cuestionamiento del proceso electoral es una estrategia habitual de la ultraderecha en todo el mundo.
Mínguez ha recordado que Feijóo fue presidente de Correos y le ha instado a aclarar si está "con sus jefes, Ayuso y Abascal, o si está con los funcionarios de Correos" y va a defender el trabajo que desempeñan en periodo electoral para garantizar el derecho a voto de todos los españoles.
Para el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, poner en cuestión el sistema electoral en el país "probablemente más garantista y más seguro del mundo", como ha hecho Ayuso, "no es que sea trumpismo, es antidemocrático".
"Poner en tela de juicio el funcionamiento legítimo de nuestras instituciones en nuestro país dice mucho y nada bueno de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha coincidido la líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría.
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Feijóo visita Ceuta este miércoles, un día antes de reunir a su cúpula de cara a la campaña
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este miércoles a Ceuta, en el que será su quinto viaje desde que estalló la crisis migratoria y su primer desplazamiento desde el anuncio de convocatoria de elecciones hecho este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y al día siguiente, el jueves, el presidente del PP tiene previsto reunir a la Junta Directiva Nacional del partido en la sede de la calle Génova para empezar a avanzar en la preparación de las elecciones.
Todo ello, ha explicado en un comunicado el PP, con el objetivo de "reiterar su rotundo compromiso con la españolidad" de Ceuta y Melilla y para mandar un mensaje de apoyo a los ceutíes ante la "difícil situación" que padecen a diario, más de dos meses después del "ataque" a la "integridad territorial" de España.
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Montse Mínguez: "Cuanto más unida vayamos la izquierda, mucho mejor para frenar los recortes y el retroceso"
La portavoz socialista Montse Mínguez ha lanzado un consejo a los partidos de su izquierda para concurrir en bloque a las próximas elecciones del 29N: "Cuanto más unida vayamos la izquierda, mucho mejor para frenar los recortes y el retroceso".
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Mediaset España propone un cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras el adelanto electoral
Mediaset España ha propuesto este lunes a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, la celebración de un cara a cara con motivo de la celebración de las elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del grupo de comunicación consultadas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de comicios anticipados.
La última campaña electoral en las elecciones generales de julio de 2023 a la presidencia del Gobierno dejó un enfrentamiento 'cara a cara' entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quienes se unió en otro debate posterior la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y otro debate electoral con los portavoces parlamentarios de los principales grupos del Congreso.
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Felipe VI firma de forma telemática desde Helsinki el decreto que convoca elecciones
Felipe VI ha firmado este lunes de forma telemática el decreto aprobado por el Consejo de Ministros de convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, tras aterrizar en el aeropuerto de Helsinki donde inicia un viaje de Estado con la reina Letizia.
La firma se produjo de forma telemática nada más aterrizar este lunes por la tarde en el aeropuerto de la capital finlandesa, según han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado a primera hora de la mañana el adelanto electoral y posteriormente ha reunido un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar formalmente el decreto de convocatoria de los comicios. El decreto con la firma del rey se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Urtasun confirma que el Gobierno aprobará los decretos leyes de vivienda con algún cambio
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Gobierno aprobará de nuevo el martes los reales decretos leyes de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el pleno del Congreso pero con algunas variaciones, aunque ha asegurado que no rebajarán "ninguna de las medidas de protección".
"Los decretos no se pueden presentar exactamente igual a como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos, ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección", ha dicho.
"Si hay alguna mejora que se pueda hacer, siempre en el sentido de mejorar la protección, la estudiaremos de aquí a mañana", ha añadido. No obstante, ha asegurado que "no hay ninguna razón para reabrir" la negociación con Junts sobre los reales decretos leyes de vivienda, después de que la formación de Carles Puigdemont los rechazara el pasado viernes en el Congreso junto al PP y Vox.
"No vamos a ir mañana a un decreto rebajado con una nueva ronda de rebajas con la derecha", ha subrayado Urtasun, al tiempo en que ha incidido en que el nivel de protección de los inquilinos en los nuevos reales decretos leyes va a estar "al nivel o incluso más" de lo que acordamos la vez anterior.
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Feijóo insiste en combatir el absentismo laboral y se plantea bonificar a las empresas con menos bajas laborales
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que España debe combatir el absentismo laboral aunque sabe que "hablar de esto no le va a dar un voto". Dicho esto, ha apostado por medidas como conectar a los médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social con las mutuas o bonificar a las empresas que tengan menos bajas laborales.
"Ya sé que hablar de esto no me va a dar un voto pero es que yo no vengo voy a mentirle a la gente. Si la gente no me quiere votar, que no me vote pero yo tengo que decir que no es razonable el porcentaje de absentismo que tenemos en nuestro país", ha declarado Feijóo en su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Madrid.
El presidente del PP ha indicado que en 2018 "faltaba a trabajar todos los días una media de 450.000 personas mientras que en el año 2025 esa cifra asciende a 1.200.000. Según ha añadido, el gasto en absentismo en el 2018 era de 13.000 millones y en el 2025 es de 31.000 millones.
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Pradales llama a mantener la agenda vasca sin despistarse con "el ruido" electoral
El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado como un "hito muy importante" la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre y ha llamado a mantener la agenda vasca sin despistarse con el "ruido mediático y político" de una precampaña que prevé marcada por la "crispación".
"No nos tenemos que despistar con el ruido que vamos a tener estas próximas semanas, porque entramos en una precampaña electoral que creo que va a ser muy crispada, muy polarizada", ha advertido el lehendakari.
"Lo más importante" de los comicios del próximo 29 de noviembre, ha asegurado Pradales, "es que los intereses de Euskadi se sigan defendiendo en Madrid". Según ha considerado, la ciudadanía vasca "tiene que ser consciente también de que está en juego seguir trabajando" en el "avance y fortalecimiento del autogobierno vasco".
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Sumar responde a Podemos que no debatirá en público sobre primarias y le urge a sentarse en una mesa de negociación
Los partidos del socio minoritario del Ejecutivo que impulsa el nuevo proyecto de izquierdas Frente Amplio (Sumar, Comuns, IU y Más Madrid) han respondido a Podemos que no va a hacer un debate público en los medios sobre la posibilidad de primarias abiertas y le ha reclamado que si quiere hacer alguna propuesta se siente primero en una mesa de negociación con representantes de todas las organizaciones.
Así lo ha manifestado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa este lunes tras la reunión de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo para valorar el momento político tras la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29-N, cuestionado por la propuesta del partido 'morado' que haya planteado este proceso de elección de candidatos como condición para confluir y dirimir el peso de cada organización en las listas.
Por otro lado, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reivindicado que este proyecto político se basa en la relación fraterna de partidos, en decisiones consensuadas y en el que los partidos "no compiten" entre ellos. "Somos un espacio político amplio, plural y diverso. No competimos entre nosotros, no sobra nadie. Lo hacemos desde el consenso y lo hacemos desde las decisiones compartidas y, sobre todo, desde el respeto mutuo", ha zanjado.
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Imbroda aplaude que se quiera "normalizar" la visita de los reyes a Ceuta y Melilla
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha aplaudido que desde el Palacio de la Zarzuela se quiera "normalizar" la presencia de los reyes en Ceuta y Melilla porque que los monarcas viajen a ambas ciudades autónomas debe ser "la misma rutina que ir a Cuenca o a Toledo".
A preguntas de los periodistas, Imbroda ha dicho que "le parece muy bien" que se contemple "como una visita rutinaria" el viaje oficial de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, respectivamente.
"Había que ponerse de una vez colorado que ciento amarillo. Ya había que poner encima de la mesa decir, ‘oye ya basta ya’ ¿Qué le debemos a nuestros amables vecinos, con los que yo quiero llevarme bien, para estar siempre con cuidado, tapados, escondidos? ¿Esto qué es?", ha defendido el presidente melillense.