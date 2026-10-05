El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes las elecciones anticipadas, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.

Tras comunicar su decisión al rey Felipe VI, Sánchez ha reunido un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes y convocar los comicios.

Durante su comparecencia, el líder del PSOE ha reconocido haber "cometido errores", pero ha pedido el apoyo en las urnas para lograr "una mayoría progresista mucho más amplia".

El adelanto electoral llega después del rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda. El Gobierno prevé ahora volver a aprobarlos y llevarlos a la Diputación Permanente para intentar sacarlos adelante.

La respuesta del líder de la oposición no se ha hecho esperar. Alberto Núñez Feijóo considera que las elecciones abren una nueva etapa y ha planteado los comicios como una disyuntiva entre "corrupción y cambio".