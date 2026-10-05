El "candidato Feijóo" elige Ceuta para lanzar su precampaña, este miércoles, y reúne a la Junta Directiva del PP el jueves

El PP afirma tener el programa electoral avanzado al 80% y plantea medidas como una ley antiokupación, rebajar el IVA de vivienda nueva y deflactar el IRPF.

Antes de viajar, asistirá en el Senado a la entrega de la Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla; el jueves reunirá a la Junta Directiva Nacional del PP.

El líder popular reivindicará la españolidad de Ceuta y Melilla y situará en el debate electoral la inmigración, las fronteras, la integridad territorial y la relación con Marruecos.

Feijóo estrena este miércoles en Ceuta la precampaña del PP para las elecciones generales del 29 de noviembre, en su quinto viaje a la ciudad autónoma.

Alberto Núñez Feijóo estrenará este miércoles en Ceuta su agenda de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente "y candidato del PP" ha elegido la ciudad autónoma para su primer desplazamiento tras el adelanto electoral.

Será la quinta visita de Feijóo a Ceuta. Según fuentes del PP, el líder popular reiterará su "rotundo compromiso con la españolidad" de Ceuta y Melilla y trasladará su apoyo a los ceutíes tras el asalto masivo de los pasados 30 y 31 de julio.

La elección del destino sitúa desde el arranque de la campaña cuestiones como la defensa de la integridad territorial, la inmigración, el control de las fronteras y la relación con Marruecos. Génova sostiene que Sánchez ha dejado sin respuesta suficiente a las dos ciudades autónomas.

Antes del viaje, Feijóo acudirá este martes al Senado para asistir a la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara Alta a los presidentes de Ceuta y de Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. El PP encadenará así un acto institucional, el desplazamiento a la ciudad autónoma y la activación de su estructura electoral.

El jueves, el presidente popular reunirá a la Junta Directiva Nacional en la sede de Génova. El máximo órgano del partido entre congresos se citará sólo 10 días después de la última convocatoria, para comenzar a ordenar el calendario, la campaña, las listas y el programa con el que el PP concurrirá a las urnas.

El adelanto

La dirección del PP sostiene que trabajaba "desde hace tiempo" con la hipótesis de un adelanto electoral. Por eso, tenía listos el vídeo difundido un minuto después de la comparecencia de Pedro Sánchez y la lona instalada este lunes en la fachada de Génova.

El mensaje de la pancarta resume el ánimo con el que el PP ha recibido la convocatoria: "Por fin". Feijóo utilizó esas mismas palabras en su discurso institucional, convocado apenas una hora después del anuncio, y afirmó que Sánchez convocaba "no por los decretos de vivienda, sino por miedo a que se sepa todo".

El líder popular prometió que dentro de 54 días podrá asegurar que "el muro ya no existe". Feijóo pretende convertir el 29-N en el cierre de una legislatura que el PP considera que "nunca debió empezar" por la falta de mayoría estable y las investigaciones que afectan al entorno socialista.

Sánchez anunció este lunes que las elecciones se celebrarán el 29 de noviembre después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda del Gobierno. El presidente justificó el adelanto por la necesidad de "doblegar a las élites" que, según denunció, "pisan los intereses de la gente" desde el Parlamento.

El jefe del Ejecutivo reclamó una mayoría progresista "más amplia" y acusó a Junts de haber "traicionado" a sus votantes. Sánchez reconoció errores, pero defendió que la disyuntiva electoral será entre continuar con las políticas sociales del Gobierno o dejar paso a una "ola ultraderechista".

"Desde el día uno"

El PP quiere responder a esa convocatoria con una imagen de preparación. El partido dice tener el programa electoral avanzado al 80% y numerosos documentos preparados para un eventual cambio de Gobierno.

La fachada de la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, con la lona del "por fin" ante el adelanto electoral. PP

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda, aseguró recientemente a EL ESPAÑOL que Feijóo llegará a La Moncloa "con los deberes hechos" si gana las elecciones. Entre las medidas que el PP plantea activar “desde el día uno” cita una ley antiokupación, una ley del suelo, la rebaja del IVA de la vivienda nueva del 10% al 4%, avales públicos y la deflactación del IRPF.

El dirigente popular añade que el PP ha presentado más de 40 iniciativas bloqueadas durante la legislatura. La vivienda será uno de los campos donde Génova tratará de confrontar su alternativa de gestión con la política de Sánchez.

La precampaña arranca, por tanto, con dos imágenes escogidas por el PP: la lona de "Por fin" en Madrid y Feijóo en Ceuta. Génova quiere proyectar que el líder popular no recibe el adelanto como una sorpresa, sino como la oportunidad de presentar una alternativa preparada para gobernar desde el primer día.