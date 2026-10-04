Mónica García, Colau, Urtasun o Bustinduy: el póker de opciones que Sumar baraja contrarreloj mirando a Podemos

Podemos ya ha designado a Irene Montero como candidata a la Presidencia, en un movimiento orientado a garantizar su peso en unas posibles listas conjuntas.

Las tensiones internas entre los socios de Sumar complican el acuerdo, mientras la retirada de Yolanda Díaz podría abrir la puerta a un pacto de última hora con Podemos.

Mónica García, Ada Colau, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun son los cuatro nombres con más opciones para encabezar el proyecto tras el descarte de Gabriel Rufián.

Sumar busca contrarreloj un candidato para su nuevo Frente Amplio ante un posible adelanto electoral, con reuniones este domingo y el lunes junto a sus socios territoriales.

En actos distintos y separadas por un océano de rencor, la vicepresidenta Yolanda Díaz e Irene Montero coincidieron este sábado en asegurar que la izquierda está "preparada" ante la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones.

Pero la "reflexión" de Sánchez de este fin de semana sorprende a Sumar sin los deberes hechos: con un manojo de retórica y buenas intenciones, pero sin candidato para su nueva marca, el Frente Amplio.

Los cinco ministros de Sumar intentarán consensuar el nombre este domingo, en una reunión telemática que se iniciará a las 12,30 del mediodía, en la que también participarán representantes de Más Madrid, IU y los Comunes.

Con perfiles muy distintos, los mejor colocados en esta carrera son los ministros Mónica García, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun, así como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Pero las tensiones internas y la lucha de poder entre los socios de la coalición hacen difícil cerrar el acuerdo este domingo.

Sumar ha informado que el lunes celebrará una segunda reunión en Madrid que se abrirá, además, a representantes de Compromís, la Chunta Aragonesista, Partido Verde (Equo) y los independentistas de Més de Baleares.

El paso atrás de Yolanda Díaz, que ahora sueña con dirigir la Organización Mundial del Trabajo (OIT), podría facilitar que el acuerdo se amplíe en el último momento a Podemos.

La formación morada ya ha designado a Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno. Aunque se trata, más bien, de un paso para garantizarse un puesto destacado en las listas si finalmente es posible el acuerdo con el Frente Amplio.

Una vez Gabriel Rufián se ha autodescartado, estos son los cuatro dirigentes con más opciones para encabezar el Frente Amplio:

Mónica García

Durante la actual legislatura, la líder de Más Madrid ha utilizado su cargo de ministra de Sanidad como trampolín para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del próximo mes de mayo.

Ya fue designada candidata autonómica en las primarias de Más Madrid el pasado mes de julio, tras incorporar a su rival, Emilio Delgado, como número 3 de la lista. Pero todo ha cambiado ahora.

La posibilidad de que Sánchez adelante las elecciones generales, y los pasos dados desde Cataluña por los Comunes para encabezar el Frente Abierto, han llevado al entorno de Mónica García a promoverla como candidata a la presidencia del Gobierno.

Mónica García (Madrid, 1974) es hija del psiquiatra Sergio García Reyes, que fue diputado del PCE en la primera legislatura de la Asamblea de Madrid.

Su condición de médico anestesista del Hospital 12 de Octubre le otorgó un gran protagonismo durante la pandemia, como diputada autonómica de Más Madrid.

Dirigió duras críticas contra el proyecto del Hospital Zendal, que calificó como “un plató de televisión para la señora Ayuso”.

Su etapa como ministra de Sanidad también también ha sido especialmente polémica.

Ha protagonizado constantes enfrentamientos con el colectivo de los médicos, que finalmente ha convocado una huelga en toda España por la negativa de García de otorgarles un estatuto marco propio.

En su visita a Ceuta tras la invasión del 30 de julio, insistió en que es "racista" vincular la inmigración ilegal con las enfermedades.

Y aseguró que los más de 80.000 invasores llegaron "sanos", pero han enfermado en la ciudad autónoma debido a las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran.

Desde entonces, las autoridades sanitarias de Ceuta (que dependen de su Ministerio) han reconocido ocho casos de tuberculosis, 15 de varicela y un brote con 29 casos de sarna.

Ada Colau

Tres años después de abandonar su carrera política, Ada Colau (Barcelona, 1974) ha multiplicado sus apariciones públicas en las últimas semanas, decidida a dar el paso para encabezar el Frente Amplio.

Si el derecho a la vivienda va a centrar el debate de la campaña electoral, Colau ofrece el perfil más adecuado. Pero es también su talón de Aquiles.

Inició la carrera de Filosofía, pero la abandonó en 2003 para convertirse en "activista" contra la guerra de Irak. También participó en el movimiento okupa.

Tras estallar la burbuja inmobiliaria, se dio a conocer desde 2009 como fundadora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pese a que vivía de alquiler (y por tanto no pagaba ninguna hipoteca).

Antes, había desarrollado una fugaz carrera como actriz en la serie juvenil Dos+Una de Antena3.

Fue alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023.

Se estrenó en el cargo con unas polémicas declaraciones en El País: "Si hay que desobedecer las leyes que sean injustas, se desobedecen".

En 2017 defendió la celebración del referéndum ilegal del 1-O, aunque aseguró que su deseo era votar en blanco.

Tras la consulta, anunció que rompía con el PSC, por el apoyo de los socialistas a aplicar el artículo 155 para intervenir la Generalitat de Puigdemont.

En 2019, revalidó el cargo gracias al apoyo del grupo de Ciudadanos encabezado por Manuel Valls, que pretendía evitar así que ocupara la Alcaldía el candidato independentista de ERC, Ernest Maragall.

En cambio, en las municipales de 2023 quedó en tercer lugar y abandonó la escena política.

Y el reverso de la moneda: desde su etapa como alcaldesa, Barcelona es una de las capitales españolas con mayores índices de okupación e inseguridad ciudadana: difícilmente se resolverá la actual crisis de la vivienda, con las mismas recetas que Colau aplicó en Barcelona.

En un acto celebrado este sábado en Barcelona, Ada Colau ha acusado a Junts de sumarse a PP y Vox como "brazo armado de la patronal especuladora", para "obedecer a quien les da el dinero y les acerca al poder".

Pablo Bustinduy

El ministro de Derechos Sociales ha ganado enteros como posible líder del Frente Amplio, tras defender el viernes el segundo decreto de vivienda, tumbado por el Pleno del Congreso.

Durante el debate, calificó de "malnacidos" a los que especulan con la vivienda y tachó de "vendepatrias" a los diputados que habían anunciado su voto en contra de los dos decretos del Gobierno.

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) es hijo de Ángeles Amador, quien, como ministra de Sanidad de Felipe González, aprobó en 1994 la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que ha provocado el desahucio de Maricarmen Abascal.

Tras licenciarse en Políticas y Psicología en Madrid, el actual ministro de Sumar hizo el postgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París. Luego hizo su tesis doctoral en la New School for Social Research de Nueva York.

Fue coordinador de la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo (que desde 2014 encabezaba Pablo Iglesias) y luego responsable de política internacional de la formación morada.

Pero tras una de las interminables purgas, formó parte del grupo que abandonó Podemos de la mano de Íñigo Errejón.

En una entrevista publicada este sábado, Bustinduy aseguraba que las próximas elecciones deben convertirse en un "referéndum sobre la vivienda".

Aunque se trata del problema que más se ha agravado en los ocho años que Sánchez lleva en la Moncloa: el precio de compra se ha disparado un 74% y el de alquiler un 45%.

Y la oferta de pisos de alquiler se ha reducido drásticamente en las ciudades en las que se ha aplicado el tope de precios de la Ley de Vivienda.

La prohibición de desahuciar a las familias vulnerables, incluida en el escudo social desde 2020, ha provocado que este sea el colectivo que hoy tiene más dificultades para acceder a un piso de alquiler.

Ernest Urtasun

El actual ministro de Cultura ha mostrado su disposición a incorporarse al Frente Amplio, pero como candidato por Barcelona.

Sin embargo, su perfil conciliador podría convertirle en el hombre de consenso para encabezar el proyecto, frente a las aspiraciones de Ada Colau y Mónica García.

Como diplomático, Ernest Urtasun (Barcelona, 1982) fue miembro del gabinete de los ministros de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez, durante el último Gobierno de Zapatero.

Ha sido eurodiputado entre 2014 y 2023. Primero en las listas de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV). En esta formación fue asesor de Raül Romeva, quien sería condenado por el Supremo por la organización del referéndum ilegal del 1-O.

Luego fue eurodiputado de Podemos, en representación de su marca catalana, En Comú Podem.

Como ministro de Cultura, en 2024 suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia (lo que llevaría a Ayuso a crear un galardón similar en la Comunidad de Madrid).

También ha protagonizado polémicas por su determinación de romper el "marco colonial" y las "inercias etnocéntricas" en los museos nacionales que dependen de su Ministerio.