El nuevo Sumar acelera la elección de su candidato: irrumpe Mónica García junto a Bustinduy y la "dispuesta" Colau

Mónica García emerge como alternativa pese a su candidatura de Más Madrid; IU reclama cerrar pronto el nombre que una a las fuerzas de la coalición.

Bustinduy, sin embargo, rechaza encabezar una lista y evita implicarse en las disputas internas, aunque podría ser una figura de referencia.

Sumar acelera la búsqueda de candidato para un posible adelanto electoral bajo la marca «Frente Amplio», sin consenso aún sobre el liderazgo.

El posible adelanto de las generales pilla a la izquierda del PSOE como al Frente Popular de Judea de la película de los Monty Python: muchas siglas, una causa y demasiadas guerras internas.

Ni siquiera hay consenso sobre cuándo librar la batalla. Unos ven las hipotéticas elecciones en noviembre como una oportunidad para convertirlas en “un referéndum sobre la vivienda”; otros creen que Sánchez esperará un poco más y una tercera corriente da por hecho que el presidente ya ha tomado la decisión.

De momento, tienen claro el nombre, “Frente Amplio”, con reminiscencias uruguayas y chilenas, pero les falta el cabeza de cartel, conscientes de que la marca personal tira ahora tanto o más que las siglas.

En las quinielas sobresalen dos nombres: Ada Colau y Pablo Bustinduy. La exalcaldesa de Barcelona se deja querer y multiplica sus apariciones. Ya ha dicho que está dispuesta a volver a la arena política "si hay un frente realmente amplio".

Además, en el debate sobre vivienda, se mueve como pez en el agua y le recuerda sus orígenes: cuando era portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. De ahí que afirme que está "dispuesta" a regresar a la primera línea política.

El otro nombre que se consolida es el del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que este viernes sobresalió con un vibrante discurso que gustó mucho en los partidos que integran Sumar y que recibió incluso los elogios de históricos de Podemos como Juan Carlos Monedero.

Hace una década, cuando estalló el 15M, @pbustinduy dejó su puesto de profesor en Nueva York para participar de la protesta en la Puerta del Sol. Volvió a irse de España para no estar en medio de la pelea cainita de la izquierda que enfrentaba a quienes habían sido amigos. Y que… pic.twitter.com/17Oq1Y8xNY — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) October 2, 2026

Bustinduy salía a defender un decreto muerto, que llegaba sin apoyos: además de Junts, PP y Vox, habían anunciado su oposición partidos como el PNV. La prórroga indefinida de los contratos llevaba la marca del ministro, que la estuvo negociando con Carlos Cuerpo e Isabel Rodríguez.

Aun así, se empleó hasta el final en un discurso político, buscando el cuerpo a cuerpo con Vox y el PP y hablando del “clamor social” que existe para defender medidas intervencionistas en materia de alquiler.

Incluso después, tras la derrota de los dos decretos, salió flanqueado por los ministros de Sumar, ejerciendo de portavoz y augurando que PP y Vox lo pagarán “en las urnas”.

Aunque hay un problema para escoger a Bustinduy: su propia reticencia. El ministro no quiere saber nada de guerras internas, está dispuesto a colaborar, pero sin ser cabeza de lista, y no estaría a favor de dar un paso al frente. Aunque algunos auguran que será una figura "de referencia" en el movimiento.

Y por el camino no dejan de aparecer nombres. Algunos sectores incluso dejaban caer la posibilidad de que sea la ministra de Sanidad, Mónica García, la que encabece la coalición.

Una alternativa que se ve complicada, ya que ha sido nombrada candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid aunque ella se deja querer y no se descarta si se lo piden.

La búsqueda de un candidato que aúne a Más Madrid, Izquierda Unida, los Comunes y Compromís se antoja más complicada de lo que parecía.

Al principio, se habían fijado como marco el verano, pero el calor ha pasado y, a las puertas del otoño, sigue sin haber consenso, tras desechar alternativas provenientes de la sociedad civil.

Ahora, IU pide concreción y que se aceleren los plazos, consciente del vértigo que generan unos posibles comicios sin cabeza de cartel visible.

Más allá de líderes, hay una segunda línea de diputados que parece que tendrán puestos de salida o un papel relevante en el futuro tras un interregno en la portavocía tras la dimisión de Iñigo Errejón.

En Más Madrid sobresalen nuevos nombres, como Tesh Sidi, cada vez más elogiada como parlamentaria y que fue elegida portavoz de Sumar para apoyar el decreto de Bustinduy.

Lo mismo sucede con otros nombres como Alberto Ibáñez, de Compromís, que fue el encargado de defender la postura de la coalición ante el primer decreto. Una intervención al alimón con Gerardo Pisarello, que ha sido designado para relevar a Ada Colau al frente de la candidatura de los Comunes al Ayuntamiento de Barcelona.

En el banquillo hay gente. La cuestión es quién sale a liderar el partido en el minuto 89 y a falta del tiempo añadido.