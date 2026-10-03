La portavoz de Junts Míriam Nogueras asiste al pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. J.J. Guillén EFE

"Depende de ellos": Nogueras llama a Sánchez a volver a sentarse a negociar para llegar a una "solución" para vivienda

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LO ESENCIAL Las claves Miriam Nogueras invita al PSOE a retomar la negociación sobre vivienda tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos del Gobierno. La portavoz de Junts sostiene que los textos eran jurídicamente inaplicables y no resolvían el problema, sino que podían agravarlo. Junts plantea un documento alternativo que protege a los propietarios, elimina límites a alquileres temporales y por habitación y reduce el escudo antidesahucios hasta 2028. Isabel Rodríguez rechaza retirar los decretos para negociar la propuesta de Junts y afirma que el 90% de sus medidas ya figuraban en el texto gubernamental.

Miriam Nogueras no parece darse por vencida. Después de que este viernes el Congreso tumbara con sus votos, junto con los del PP y Vox, los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez, la dirigente catalana ha asegurado que están dispuestos a sentarse a la mesa con el PSOE para alcanzar una solución para la vivienda.

A pesar de que en un primer momento parecía que sí podrían apoyar uno de los dos decretos, los de Puigdemont fueron quienes dieron la vuelta al tablero y pusieron contra las cuerdas a Sánchez, que no logró aprobar ninguno de los dos textos —uno acordado con Sumar y otro con Junts, precisamente—.

Tras esto, el presidente del Gobierno ha abierto un periodo de reflexión para concretar si habrá un adelanto electoral o no.

Sin embargo, varios partidos de la izquierda han asegurado que el movimiento de Junts es, ante todo, "un suicidio político", lejos de cargar solo contra Sánchez.

"Yo aparte de tristezas solo tengo preguntas. ¿Por qué hace 48 horas este primer decreto era un decreto de Junts, que usted Nogueras lo presumió a pesar de ser justito, y ahora lo votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién?", arremetía Gabriel Rufián (ERC) contra Nogueras este viernes en el Congreso.

Pero ahora Nogueras parece querer explicarse. En declaraciones a RAC1, la dirigente ha asegurado que el paquete de medidas que quería convalidar el Gobierno era "una ley mal formulada, mal escrita, jurídicamente no aplicable", y por lo tanto "no solucionaba el problema", sino que "lo empeoraba".

De esta forma, Nogueras ha invitado al Gobierno a negociar la propuesta de decreto que presentó su partido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

"Depende de ellos decidir si quieren dar una solución a una situación de emergencia o quieren seguir alimentando un relato que es mentira y quieren elecciones", ha subrayado.

"Ojalá vuelva a sentarse el PSOE. Eso querrá decir que tiene ganas de trabajar en esta solución", ha afirmado la portavoz de Junts en Madrid, que se ha mostrado "cansada de esta campaña permanente" de quienes "demonizan" a su partido por no pensar lo mismo que el Gobierno y sus socios.

Con esto, ha apuntado Nogueras, los decretos de vivienda del Gobierno se han pensado tan solo en "clave electoral", puesto que todos los partidos tienen ya el "ojo más puesto en la campaña".

De hecho, Nogueras también ha concretado que Junts pensaba que el Gobierno tenía una "voluntad real de solucionar el problema" hasta que el lunes vieron que el PSOE se dejó "arrastrar por el chantaje de los extremos ideológicos", lo que hizo que aprobaran unos decretos que iban en "otra dirección".

La propuesta de Junts

Por su parte, los de Puigdemont querían buscar una solución distinta a la del Gobierno. A través de un documento alternativo de 59 páginas, se la entregaron a la ministra de Vivienda, como "punto de partida" para negociar desde ahí.

En el texto, Junts protege a los propietarios, elimina la regulación de los alquileres de temporada o por habitación, hace voluntarias las prórrogas por arrendamientos —lo tendrían que pactar inquilinos y caseros— y limita el escudo antidesahucios, que se quedaría en 2028, en vez de la extensión a 2030 que buscaba el Gobierno.

Las reacciones no se hicieron esperar.

Desde el Gobierno, Isabel Rodríguez se negó a retirar sus decretos para negociar el texto de Junts. Además, defendió que la gran medida de las medidas de Junts ya estaban recogidas en el texto original. El "90%" de ellas, según la ministra.

"Sí, sí. Que después de ocho años de gobierno, con un aumento del 23% en los precios de alquiler, un aumento del 30% en los precios de venta y 250.000 desahucios, ahora la culpa del problema recaerá sobre los siete diputados de Junts. Sí, sí", contestó Josep Maria Crusset, portavoz económico de Junts, en sus redes sociales.

Que sí, que sí.



Que després de 8 anys governant, amb un augment del preu de lloguer del 23%, un augment del preu de venda del 30% i 250.000 desnonaments, ara la culpa del problema serà dels 7 diputats de Junts.



Que sí, que sí. — Josep Maria Cruset (@jmcruset) October 2, 2026

Desde Sumar, acusaron a Junts de alinearse con los grandes propietarios, a la vez que elevaron la votación asegurando que se trataba de un "conflicto de clase". En la misma línea, Rufián fue más simple con un mensaje en sus redes sociales que rezaba: "clasistas de mierda".

Ahora, sin ninguno de los decretos y sin la certeza de que el PSOE quiera volver a negociar con Junts, el Sindicato de Inquilinas ha convocado varias decenas de manifestaciones en todo el país.

Mientras, la acampada en Sol continúa y Sánchez tiene que decidir si hay un adelanto electoral o no.