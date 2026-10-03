La cumbre de reconciliación con Argelia, en el aire por las posibles elecciones y el viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla

Recibir a Abdelmadjid Tebboune tras el viaje real podía tensionar aún más la relación con Marruecos, rival de Argelia y reivindicador de Ceuta y Melilla.

La cumbre debía escenificar la normalización con Argelia tras la crisis abierta en 2022 por el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

La visita de los Reyes a Ceuta y Melilla y la posible convocatoria de elecciones anticipadas elevan la incertidumbre sobre la agenda exterior de Moncloa.

La Reunión de Alto Nivel entre España y Argelia, prevista para el 20 y 21 de octubre en Madrid, habría sido aplazada sin nueva fecha.

La cumbre con la que Pedro Sánchez pretendía escenificar la reconciliación con Argelia ha quedado en el aire. La VIII Reunión de Alto Nivel (RAN), prevista para los próximos 20 y 21 de octubre en Madrid, habría sido aplazada sin nueva fecha, según fuentes diplomáticas consultadas por varios medios.

Esta eventual suspensión sine die vendría motivada por dos factores que elevan la incertidumbre de la agenda exterior de Moncloa: la visita de Felipe VI y la Reina Letizia a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre y la más que posible convocatoria de elecciones anticipadas tras la derrota parlamentaria del viernes con los decretos de vivienda.

La recepción al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, apenas una semana después del viaje de los Reyes habría reunido dos asuntos especialmente sensibles para Marruecos.

El régimen de Mohamed VI cuestiona la soberanía de las dos ciudades autónomas españolas y mantiene una rivalidad estructural con Argelia por el Sáhara Occidental y el liderazgo regional.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer el estado de la RAN. El departamento que dirige José Manuel Albares ha evitado responder y ha remitido cualquier explicación a Moncloa, al tratarse de "una reunión de alto nivel entre gobiernos".

Por su parte, la Secretaría de Estado de Comunicación no respondió a las preguntas de este periódico al cierre de este texto.

Esta cumbre iba ser la primera de este nivel con Sánchez en el Gobierno. La última se celebró en abril de 2018, con Mariano Rajoy de presidente, y recibido en Argel la VII RAN por el primer ministro Ahmed Ouyahia, una reunión que concluyó con una declaración conjunta y varios acuerdos de cooperación.

El posible adelanto electoral añade una variable clave.

Miembros del Gobierno barajaban este viernes como "muy probable" que Sánchez convoque elecciones después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda, ante la falta de una mayoría parlamentaria estable y el deterioro de la relación con Junts.

La derrota parlamentaria aumenta la presión sobre el presidente para anticipar las urnas. El Ejecutivo afronta además próximas negociaciones complejas sobre la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado, dos frentes que iban a prolongar la inestabilidad de la legislatura sólo para mal.

Elevar relaciones

Tras reactivar el Tratado de Amistad y Cooperación con España, el pasado marzo, esta RAN iba a certificar el restablecimiento de la relación política con Argelia tras la crisis abierta en marzo de 2022.

Sánchez y Tebboune anunciaron el pasado 20 de julio una "nueva etapa", con más diálogo político, una posible elevación de las relaciones bilaterales, asociación económica y cooperación regional e internacional.

La V RAN, celebrada en Argel en enero de 2013, elevó expresamente el "partenariado renovado y mutuamente ventajoso" a un "partenariado estratégico". Se trata de un vínculo político prioritario asentado en la energía, la seguridad, el comercio y el Mediterráneo.

La VII RAN de 2018 reafirmó esa relación y sirvió para ampliar compromisos sectoriales, mientras que la reunión de este mes debía actualizarla tras cuatro años de choque diplomático.

Crisis encadenadas

La crisis con Argel se desencadenó tras el giro de Sánchez sobre el Sáhara. En marzo de 2022, el presidente respaldó el plan marroquí de autonomía como la base "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto, una posición que Argel interpretó como una ruptura con la histórica neutralidad española.

Argelia llamó a consultas a su embajador sine die, suspendió el Tratado de Amistad e impuso restricciones comerciales. El gas siguió llegando a España, aunque con restricciones, en un contexto de fuerte tensión y con el gasoducto Magreb-Europa ya cerrado desde 2021.

El acercamiento con Rabat había llegado después de otra grave crisis. La acogida en España, en abril de 2021, del líder del Frente Polisario Brahim Ghali provocó la ruptura de confianza con Marruecos y precedió al primer asalto masivo de migrantes instrumentalizados en Ceuta en mayo de aquel año.

También se conoció el espionaje con Pegasus a los teléfonos de Sánchez, Margarita Robles, Arancha González Laya, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. La autoría de aquellas infecciones no se ha establecido de forma concluyente pero ni siquiera Moncloa ha desmentido que el hackeo fue obra de Marruecos.

No importunar más

El viaje de Sánchez a Argel el pasado julio buscaba cerrar ese ciclo. La fotografía con Tebboune y la Copa del Mundo de fútbol, el compromiso de una RAN en octubre y la promesa de incrementar la cooperación energética y política apuntaban a la plena elevación del partenariado estratégico.

Pero el calendario amenaza ahora con reabrir el equilibrio imposible entre Rabat y Argel. Para Marruecos, ya es claramente inoportuno el viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla. Como el de Juan Carlos I en 2007, se entiende como una reafirmación de la soberanía española sobre dos ciudades que Rabat reivindica.

De modo que acoger sólo una semana después a Tebboune en Madrid con todos los honores habría añadido el componente argelino a esa tensión.

La posible suspensión de la RAN vuelve a evidenciar cómo las relaciones con el vecindario sur no han funcionado nunca desde el inicio del mandato de Sánchez: Ceuta, Melilla, el Sáhara y la pugna entre las dos potencias magrebíes condicionan este flanco de la política exterior española.