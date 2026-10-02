El diputado de Compromís Alberto Ibáñez increpa a Ester Muñoz en el patio del Congreso. Ángel García

"¡Lo vais a pagar!": un diputado de Sumar increpa a la portavoz del PP en el patio del Congreso por su 'no' al decreto de vivienda

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LO ESENCIAL Las claves Ester Muñoz denuncia que el diputado de Compromís Alberto Ibáñez la increpó en el patio del Congreso por el rechazo del PP a dos decretos de vivienda. Según la portavoz parlamentaria del PP, Ibáñez le gritó: «¡Lo vais a pagar! ¡Vais a tener que dar la cara!». Muñoz afirma que no se dejará amedrentar por «gritos, crispación y violencia» y defiende que el PP mantendrá su posición. La dirigente popular sostiene que los decretos reducirán la oferta de alquiler y perjudicarán a familias, mayores y personas con rentas bajas.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha denunciado que ha sido increpada esta mañana por un diputado de Compromís a su llegada al Congreso, por el rechazo de los populares a los dos decretos de vivienda que se votan hoy.

Según su relato, el diputado Alberto Ibáñez le ha gritado, cuando se encontraba en el patio del Congreso junto a otros compañeros de partido: "¡Lo vais a pagar! ¡Vais a tener que dar la cara!"

Ester Muñoz ha publicado en la red social X la foto del incidente, en un mensaje en el que advierte: "Ningún diputado me amedrentará con sus gritos, su crispación y su violencia".

La portavoz del PP asegura que su partido "no va a dar un paso atrás en la defensa de los españoles y de los más vulnerables".

Y advierte de que los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros van a reducir aún más la oferta de pisos de alquiler.

El @ppopular no va a dar un paso atrás en la defensa de los españoles y de los más vulnerables.



Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar.



Ningún diputado me amedrentará… pic.twitter.com/EHTl4TCgo7 — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) October 2, 2026

"Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar", señala Ester Muñoz en su mensaje.