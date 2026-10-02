Gabriel Rufián muestra un billete de 50 euros sobre la tribuna del Congreso, EE

Rufián muestra un billete de 50€ a Nogueras: "Esta es su estelada, salgan a la calle a descojonarse, pero sin escolta"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián ha cargado contra Míriam Nogueras por el rechazo de Junts a los dos decretos de vivienda votados en el Congreso. El portavoz de ERC ha mostrado un billete de 50 euros y lo ha señalado como la «estelada» de Junts, frente a un llavero con las llaves de una casa. Rufián ha acusado a Junts de anteponer presuntos intereses inmobiliarios a las necesidades de miles de personas afectadas por la vivienda. El dirigente de ERC ha dado por rota la relación con Junts y ha prometido trabajar para que su partido no vuelva a contar con la formación.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha atacado con extraordinaria dureza a la de Junts, Míriam Nogueras, por el rechazo de su partido a los dos decretos de vivienda que se votan este viernes en el Congreso de los Diputados.

Al subir a la tribuna, Rufián ha colocado sobre el atril un billete de 50 euros, y ha dicho dirigiéndose a Nogueras: "Esta es su estelada".

Y a continuación, ha mostrado un llavero para explicar: "Este es el símbolo de la acampada de Sol, las llaves de mi casa".

"Hoy solamente tengo ganas de llorar", ha confesado Rufián, ante el previsible naufragio de los debates de vivienda.

Estas palabras han provocado risas en la Cámara, y el portavoz de ERC ha reaccionado con un desafío: "Si son valientes, salgan a la calle a descojonarse de esto, pero sin escolta. Y sin el Audi, que alguno tiene un Audi de la hostia esperándole".

Rufián ha sostenido que Junts vota en contra de los decretos de vivienda por intereses inconfesables.

"Que ustedes tienen intereses inmobiliarios lo sabe todo el mundo", ha dicho, "esto es objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puteen a miles de personas".

El no de Junts a los dos decretos de vivienda, ha sostenido Rufián, supone una "pasada histórica, legendaria", ha dicho, "no están calibrando lo que está pasando aquí".

La intervención del portavoz de ERC ha supuesto una ruptura absoluta entre los dos grandes partidos del nacionalismo catalán.

"Lo que me quede en política, que ojalá para algunos sea poco, me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el ostracismo político, para que mi partido no cuente con ustedes para nada, porque se dedican simplemente a putear a mi pueblo", ha señalado dirigiéndose a los 7 diputados de Junts.

También ha recurrido al ataque personal contra Míriam Nogueras: "Deje de imitar a la salvaje de [Sílvia] Orriols con la financiación de Vox y a Ayuso", le ha dicho, "vuelva al pujolismo de derechas, conservador, con el que se podía hablar".

Porque, ha argumentado, "Ayuso arrasará en Madrid haciendo de anti Sánchez, de anti PSOE, el malismo. Pero mi país es diferente"

Y ha dirigido un último reproche a la portavoz de Junts: "Hoy no ha dicho Visca Catalunya lliure porque su bandera es ésta", ha indicado señalando el billete de 50 euros.

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