La diputada de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso de los Diputados este jueves. A. Pérez Meca Europa Press

Las tres razones de Junts para votar no y los "chantajes y amenazas" de elecciones de Sánchez, según Antich

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LO ESENCIAL Las claves Junts votará contra los dos decretos de vivienda por considerar que el Gobierno no incorporó buena parte de sus exigencias y presentó un texto inasumible. Según José Antich, Junts duda de que las medidas reduzcan la tensión del alquiler y critica la prórroga de hasta dos años en los contratos por su impacto en pequeños propietarios. La formación también busca reafirmar su política económica en Madrid y conectar con medidas que su electorado catalán pueda entender. Antich sostiene que el Gobierno presionó a Junts con la amenaza de elecciones anticipadas y una huelga general, y reprocha la falta de negociación y consenso previos.

La decisión de Junts de votar en contra de los dos reales decretos ley sobre vivienda responde, fundamentalmente, a tres razones, según cuenta el director de ElNacional.cat, José Antich.

La primera, "la desazón porque el Gobierno no incluyera buena parte de sus peticiones y acabara presentando un texto que consideran absolutamente inasumible".

La segunda, "un análisis negativo sobre si los reales decretos van a contribuir o no a aminorar la tensión que existe sobre los pisos de alquiler y también sobre si van a proteger al pequeño propietario y las consecuencias sobre las restricciones al imponer hasta dos años de prórroga en los contratos".

Y la tercera razón sería la de "ratificarse en la política en materia económica que han realizado en Madrid de la mano de Míriam Nogueras y que lo que pretende es un reencuentro con medidas que su electorado en Cataluña pueda entender".

Según cuenta Antich, el Gobierno "había convencido a muchos actores económicos, sociales y mediáticos de que contaban con el sí de Junts" (al menos en uno de los dos decretos, el de medidas urgentes).

Chantajes y amenazas

Pero todo empezó a torcerse el jueves a mediodía. Y se pasó de una actitud pidiendo no presionar a los de Puigdemont, a amenazarlos desde el Gobierno de Sánchez con la convocatoria de elecciones antes de fin de año si los decretos decaían.

Incluso se lanzó la advertencia, a modo de chantaje, de que se acabaría convocando una huelga general en España, "que sería muy negativa para la economía, el empleo y la inflación, y todo eso sería, exclusivamente, por el posicionamiento de Junts".

Cuenta Antich que esa coacción de huelga general no la hicieron "ni uno ni dos ministros y altos cargos, sino varios".

Y que aquello ocurrió antes de la reunión de Junts (que se celebró a las 21.00). Para entonces, según el director de ElNacional.cat, los mensajes de los principales dirigentes de la formación catalana a varios interlocutores eran muy claros: "El Gobierno pretende un cheque en blanco y no busca arreglar el problema de la vivienda, sino salir a flote de un problema que ellos han generado con su incapacidad, su falta de consensos y sus políticas".

Y Nogueras tomó temperatura la víspera de cómo estaban los ánimos entre el empresariado catalán. Fue en el acto de la Pimec con más de un millar de empresarios en el Palau Sant Jordi. Allí le preguntaron por el voto de Junts a los decretos. Y su respuesta fue acogida entre aplausos. "Los suficientes para que Junts leyera dónde estaban muchos de los allí presentes", relata Antich.

Lo que queda por determinar ahora es si estamos o no ante el final de la legislatura.

"La nueva derrota en el tema de la vivienda le vuelve a trasladar al Gobierno la responsabilidad de no haber logrado los apoyos suficientes para sacar adelante una iniciativa que necesita el aval de las Cortes", señala Antich.

Y concluye: "Pero los acuerdos se consiguen tras muchas horas de reunión y concesiones mutuas. Intentando armar un bloque que apoye un mínimo común denominador y sin trampas. No presentando decretos de madrugada y no consensuados para aprobar en las 48 horas siguientes".

"Esto se llamará de muchas maneras, pero es un trágala de una digestión nada fácil para un partido que ya ha demostrado en varias ocasiones que la estrategia de quedar arrinconado contra las cuerdas no le hace cambiar de posición", remata, en alusión a Junts. Y aboga por "volver a empezar, con unos mimbres diferentes y pactando antes el decreto ley".