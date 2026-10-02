Sánchez ejerce su derecho al voto durante las elecciones del 23-J de 2023. Efe EFE

Por qué el 29 de noviembre es la fecha más probable para que Sánchez convoque elecciones y por qué podría no hacerlo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La caída de los dos decretos de vivienda, rechazados por PP, Vox y Junts, eleva la presión sobre el Gobierno y abre la posibilidad de un adelanto electoral. El 29 de noviembre sería la primera fecha viable para unas elecciones si Sánchez comunicara el lunes al Rey la disolución de las Cortes y aprobara el decreto de convocatoria. El 6 de diciembre coincide con el Día de la Constitución, mientras que votar el 13 o el 20 obligaría a desarrollar buena parte de la campaña durante el puente festivo. Moncloa valora que el contexto puede favorecer al PSOE, aunque Sánchez ha reiterado que pretende agotar la legislatura hasta 2027.

Los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez han decaído. Los votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts han impedido su aprobación y, probablemente, han dado el golpe de gracia a la legislatura de un Ejecutivo que lleva meses haciendo equilibrios para mantener una gobernabilidad que se le ha ido de las manos.

Miembros del Gobierno consultados por este periódico no sólo han considerado el escenario electoral como "muy probable" sino que han trasladado a Moncloa serían partidarios de esa convocatoria, por entender que la situación es ya insostenible.

Ahora mismo, la fecha más probable para los comicios sería el domingo 29 de noviembre.

Desde Moncloa se confiaba en el sí del partido de Carles Puigdemont. No tanto por el contenido de los llamados 'decretos Maricarmen' sino porque Junts había aceptado sentarse a negociar por primera vez en un año.

Además, varias de sus exigencias en materia de vivienda habían sido incluidas en el decreto, aunque con requisitos que las hacían casi inaplicables, y Sumar había renunciado a algunas de las suyas para llegar a un acuerdo.

Por qué el 29-N

Considerando que los decretos han decaído este viernes, el lunes sería el primer día disponible para que Pedro Sánchez departiera con Felipe VI y le comunicase su intención de disolver las Cortes Generales. Acto seguido tendría que llevar tal decisión al Consejo de Ministros y refrendar el real decreto que fija la fecha de las elecciones.

De hacerlo todo el mismo lunes, deberían transcurrir un mínimo de 54 días antes de que los españoles acudiesen a las urnas. De tal manera que el primer domingo disponible sería el 29 de noviembre.

¿Y por qué no más tarde?

La siguiente semana disponible sería la del domingo 6 de diciembre, que coincidiría con el Día de la Constitución, festivo nacional. Y las fechas posteriores antes de las Navidades, el 13 y el 20 de diciembre, no tendrían mucho sentido en tanto que obligarían a los partidos a hacer gran parte de la campaña electoral durante el Puente de la Constitución.

La fecha, además, no desagrada en Moncloa. Diego Rubio, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, se ha reunido con su equipo para estudiar una posible estrategia electoral y probablemente habrán llegado a la conclusión que llegan muchos otros políticos y analistas. Hoy es el mejor momento para Sánchez.

El desahucio de Maricarmen ha provocado una corriente de opinión y una movilización dentro de la izquierda de la que Sánchez no sabía desde hace meses, por no decir años.

Además, la izquierda a la izquierda del PSOE está totalmente desarticulada y hundida en los sondeos. Es más, Sumar ha convocado a todos los partidos a una reunión este mismo domingo ante la imperiosa necesidad del que recién bautizado Frente Amplio conozca quién será su candidato y cuáles serán sus bazas electorales.

Además, los decretos de vivienda han conseguido enfriar el foco informativo de la invasión de Ceuta, donde más de 10.000 inmigrantes siguen abarrotando los asentamientos y las calles de la ciudad autónoma.

Y, más allá aún, los juicios por corrupción que atañen a este Gobierno están ahora mismo en un compás de espera que permite al PSOE dejarlos, relativamente, de medio lado durante la campaña electoral.

Y las nuevas diligencias quedarían paralizadas, muy probablemente, según la tradición de la Justicia española, para no interferir en los procesos electorales.

Todo esto, sin embargo, queda en duda por las continuas y repetidas ocasiones en las que Pedro Sánchez ha afirmado que la legislatura no terminará hasta 2027 y que bajo ninguna circunstancia tiene intención de adelantar los comicios.

En cualquier caso, el juicio a su mujer, Begoña Gómez; la imputación a Santos Cerdán; la instrucción en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, las elecciones municipales y autonómicas del 23 de mayo constriñen en exceso sus opciones y convierten casi de forma inevitable el 29 de noviembre en su mejor apuesta.