El Gobierno emplaza a PP, Vox y Junts "a retratarse y demostrar si están con la ciudadanía o con los especuladores"

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno mantiene los dos decretos de vivienda pese al rechazo de Junts y emplaza a PP, Vox y Junts a definir su posición en la votación parlamentaria. Pedro Sánchez defiende que las medidas frenan la especulación, favorecen el acceso a la primera vivienda y protegen frente a desahucios; cita la suspensión del desalojo de una vecina de Barcelona. Sumar respalda no retirar los decretos y critica a Junts, mientras el Ejecutivo prevé que las normas decaigan por el voto en contra de PP, Vox y Junts. Los decretos incluyen límites a compras especulativas, regulación de alquileres temporales y turísticos, ayudas fiscales y préstamos ICO, además de renovación automática de contratos de alquiler.

El Gobierno de coalición ha acordado no retirar ninguno de los dos reales decretos de vivienda pese al portazo de Junts a última hora de la noche del jueves.

"Se ha trabajado durante meses en ellos para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía", señalan desde Moncloa.

Defienden que contiene "medidas eficaces para frenar la especulación, poner coto a los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios".

"La utilidad de estas medidas se ha demostrado hoy mismo, cuando el decreto ya en vigor ha servido para evitar que Macarena, una vecina de Barcelona, perdiera su casa", señalan.

"Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites", subrayan estas mismas fuentes.

"España ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente", concluyen dichas fuentes.

En la misma línea, Pedro Sánchez ha asegurado en una publicación en X que no darán "un paso atrás" en la "lucha" por el derecho a la vivienda, pese al rechazo a los decretos del PP, Vox y Junts. Un voto que, a juicio de Sánchez, les "retratará" ante "generaciones enteras".

Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda.



Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2026

Sánchez ha defendido que los decretos aprobados en el Consejo de Ministros sirven para "frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios", poniendo de ejemplo el caso de Macarena, una vecina de Barcelona cuyo desahucio se ha suspendido este jueves.

"Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", ha asegurado Sánchez.

Por su parte, el PSOE también ha planteado una "dicotomía clara": "O se está con los fondos buitres o con la ciudadanía. Con los especuladores o con la mayoría social".

Así lo han indicado fuentes socialistas, que han asegurado que PP, Vox y Junts tendrán que "retratarse" en el pleno extraordinario de esta mañana, cuando está previsto que los decretos decaigan por el 'no' de estos tres partidos.

Sumar, contra Junts

También hasta cuatro ministros de Sumar han salido en tromba contra Junts tras su anuncio.

Ante la petición de Junts de retirar sendos decretos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avisado de que "no hay nada que retirar" y que el Gobierno tiene "muy claro" que su camino es "luchar contra la especulación".

Este Gobierno "tiene palabra y respeta los acuerdos", ha aseverado a través de sus redes sociales. "O con la gente o con los especuladores. O con España y Cataluña o con Vox y el PP. Eso votamos mañana", ha zanjado.

El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, también ha advertido de que el Gobierno no retirará los decretos de vivienda. "Mañana se vota si protegemos a quienes viven de alquiler o a quienes especulan con la vivienda. Cada uno tendrá que decidir de qué lado está", ha apuntado en 'Bluesky'.

Para la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, hay "dos maneras de hacer política": "La de joderle la vida a la gente o la de poner soluciones que mejoren su vida. A los primeros no puede salirles gratis", ha replicado.

En términos similares se ha expresado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien a su vez ha considerado que quienes rechazan los decretos "no votan contra el Gobierno", sino "contra su pueblo". "Y no les va a salir gratis", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha criticado a los de Carles Puigdemont, asegurando que se han aliado "con la especulación y el fascismo".

Barbero les ha respondido que "no hay nada que retirar", ante la petición de Junts de retirar sendos decretos, y ha instado a "votar al lado de la gente": "Decreto Maricarmen sí o Sí".

Las medidas de los decretos

El primer decreto es fruto de la negociación que el Ministerio de Vivienda ha mantenido desde hace meses con los grupos parlamentarios y en él hay medidas que todos ellos -excepto el PP y Vox- han defendido en algún momento o que le han hecho llegar.

Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).

El segundo decreto, cuya aprobación se perfilaba más complicada, consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.