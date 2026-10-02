Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en el escritorio del Congreso, este viernes tras la derrota de los dos decretos de vivienda del Gobierno. E.E.

Feijóo pide elecciones y culpa al Gobierno del fracaso de los decretos: "No eran para salvar a Maricarmen, sino a Sánchez"

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LO ESENCIAL Las claves Feijóo pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones tras el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda del Gobierno. El líder del PP acusa al Ejecutivo de impulsar las normas para proteger su relato político y no para resolver el acceso a la vivienda. PP, Vox y Junts tumbaron los decretos, que incluían protecciones ante desahucios, prórrogas de alquileres y cambios en la actualización de rentas. Feijóo sostiene que la derrota evidencia la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno y reclama devolver la decisión a las urnas.

Alberto Núñez Feijóo ha convertido el fracaso de los dos decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso en una impugnación directa de la estrategia de Pedro Sánchez. El presidente del PP sostiene que las normas no buscaban resolver la crisis de acceso a la vivienda, sino proteger al jefe del Ejecutivo de su fracaso de ocho años.

Tanto "en política de vivienda", porque exhibiendo datos oficiales, Feijóo sostuvo que "sus años en Moncloa son los años en que menos vivienda pública se ha construido en democracia", como de "la invasión" de Ceuta, la "corrupción que le rodea" o la "desastrosa gestión de las cuentas y los servicios públicos".

Según el líder del PP, "hoy no se ha votado un decreto para ayudar a Maricarmen ni a nadie", ya que la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada "habría sido expulsada de su casa igual con estas normas".

Para Feijóo, "todo ha sido un teatro, un vodevil".

El único objetivo de la sesión extraordinaria de este viernes, ha sido "traer una excusa para intentar ayudar a Pedro Sánchez". Con esa frase ha resumido su tesis: el Gobierno diseñó los textos pensando en las encuestas y en su propio relato político.

"Pero aunque yo no juego a eso, acepto el reto", ha sentenciado. "Si buscaba una ventana de oportunidad para pillar a la oposición con el pie cambiado, por mí que convoque cuando quiera... estoy preparado. Por España, que convoque cuanto antes".

Abusar del problema

El líder de la oposición ha acusado al Ejecutivo de abusar con "frialdad" de un problema que afecta a miles de familias.

A su juicio, la vivienda se ha convertido para Sánchez en una vía para tapar otros asuntos, entre ellos los casos de corrupción que le afectan "como a ningún presidente de la democracia" y la polémica por las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo ha respondido así al desafío lanzado por Sánchez desde la tribuna del Congreso. El presidente del Gobierno había pedido a los diputados que apoyaran los decretos y les advirtió de que "la Historia les juzgará antes de lo que creen" si votaban contra las medidas.

El dirigente popular ha recogido el guante de Sánchez y le ha emplazado a convocar elecciones generales para que sean los españoles quienes decidan.

El Congreso ha tumbado este viernes los dos decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno, pero "aprobados fuera del Consejo de Ministros... allá cada cual con su responsabilidad", ha sugerido a modo de advertencia, "sobre todo, la del secretario del Consejo", el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

PP, Vox y Junts han unido sus votos para impedir su convalidación y han dejado sin efecto el paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo.

El primer decreto incluía la ampliación de las protecciones frente a determinados desahucios, una prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y cambios en las condiciones de actualización de rentas. El segundo recogía la renovación automática de contratos hasta hacerlos indefinidos y otras disposiciones sobre el mercado del alquiler.

Feijóo ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de haber perdido las dos votaciones. "Pudiendo elegir fracasar una vez han preferido fracasar dos veces", ha reprochado, al considerar que el Ejecutivo llevó al Congreso dos textos "incompatibles entre sí".

El presidente del PP ha criticado que el Ejecutivo presentara las iniciativas sin contar con una mayoría que garantizara su aprobación. También ha censurado que Moncloa intentara convertir una derrota anunciada en un argumento contra la oposición y contra los grupos que no respaldan al Gobierno.

"Que convoque elecciones y salga a la calle", desafió Feijóo. "Que vaya a la Puerta del Sol y les diga a los manifestantes que no tienen un piso por culpa de la oposición, o que hubo un apagón por culpa de la oposición, o que hubo un accidente mortal en el AVE por culpa de la oposición..."

Para Feijóo, la trampa de Sánchez ha consistido en tratar de señalar a quien no gobierna de todos los problemas, esta vez tomando como rehén de su relato a Maricarmen: "En la aprobación o en el decaimiento de estos decretos sólo ha habido cálculo electoral", ha afirmado. "Nada se ha impulsado pensando en los ciudadanos. Todo se ha diseñado pensando en encuestas".

El dirigente popular ha defendido que la caída de los decretos acredita la falta de apoyos de Sánchez para completar la legislatura. "Hoy se ha acreditado que el señor Sánchez y su Gobierno no tienen ni las Cortes ni la calle", como ya se vio en la votación del pasado junio, cuando la Cámara le pidió la dimisión. "Ni el Parlamento ni el pueblo", ha sostenido.

Por ello, ha pedido al presidente que ponga fin a una legislatura que, según ha enumerado, transcurre "sin Presupuestos Generales del Estado", con "tensiones internas" en el Consejo de Ministros y "sin el apoyo" del Congreso.

"La escapada debe terminar aquí", ha señalado Feijóo. "Suya es la decisión de seguir toda la legislatura sometido al desgaste diario de la corrupción, pero tiene que saber que España no aguanta más".

El líder del PP ha contrapuesto a ese escenario la "alternativa concreta, creíble y fiable" que, a su juicio, representa su partido. Feijóo ha pedido una mayoría suficiente para aplicar su programa y ha insistido en que la solución pasa por devolver la decisión a las urnas.