El diputado del PP Juan Bravo, este viernes durante su intervención en el debate sobre los decretos de vivienda. Efe

El emotivo discurso de Juan Bravo: "Utilizan el drama de una mujer de 87 años para tapar el fracaso de su gestión"

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LO ESENCIAL Las claves Juan Bravo sostiene que los decretos de vivienda del Gobierno reducirán la oferta de alquiler y elevarán las exigencias a los inquilinos. El dirigente del PP acusa a Sánchez de usar el caso de una mujer de 87 años para «tapar» su gestión y critica la negociación contrarreloj de las medidas. Bravo cifra en un 74% el alza del precio de compra y en un 45% la del alquiler desde que gobierna Sánchez, y recuerda un déficit de más de 750.000 viviendas. El PP propone construir un millón de viviendas en cuatro años, agilizar licencias, rebajar el IVA de la vivienda al 4% y aprobar desalojos exprés ante la ocupación.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha denunciado este viernes que los dos decretos aprobados por el Gobierno harán que resulte más difícil acceder a una vivienda: reducirán la oferta de pisos de alquiler y los propietarios exigirán más avales, garantías y sueldos más altos a los inquilinos.

De este modo, ha argumentado, no podrán alquilar un piso ni los jóvenes que estrenan su primer empleo, ni las familias con hijos cuyos ingresos estén por debajo de los 1.800 euros.

"Dicen que van a proteger al vulnerable y lo han convertido en el inquilino que nadie puede tener", ha afirmado el diputado ceutí.

Durante el debate en el Congreso, el diputado del PP ha señalado que el problema de la vivienda sólo se resolverá facilitando la construcción masiva de pisos a precios asequibles: "La vivienda no se abarata con decretos, sino con más vivienda".

Bravo ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que pretenda ahora resolver esta crisis "en cuatro días", con la negociación contrarreloj de los dos decretos que hoy se votan en el Congreso, tras "destrozar" el mercado inmobiliario durante sus ocho años de Gobierno.

"Utilizan el drama de una mujer de 87 años para tapar su fracaso de gestión", ha sentenciado, en alusión al desahucio de Maricarmen Abascal (que ahora puede regresar a su casa gracias al acuerdo propiciado por el Ayuntamiento de Madrid).

El diputado ceutí ha recordado que, desde que gobierna Sánchez, el precio de compra de la vivienda se ha disparado un 74% y el de alquiler un 45%. Quien ha creado el problema, no tiene capacidad de resolverlo, ha argumentado.

España tiene un déficit de más de 750.000 viviendas, según el último informe del Banco de España.

"Van a desproteger a la madre con un hijo y con un contrato temporal", ha afirmado, "al joven, a la pareja que accede a su primer empleo", ya que quedarán excluidos del mercado de alquiler.

Al respecto, Juan Bravo ha expuesto que, desde que el Consejo de Ministros aprobó los dos decretos, el pasado martes, han desaparecido más de 4.300 ofertas de pisos de los portales inmobiliarios, debido al temor de los propietarios.

Los dos decretos del Gobierno que hoy se votan, ha dicho, "no dan seguridad ni al inquilino ni al propietario".

Bravo ha derribado otro de los mantras del Gobierno sobre los fondos buitre: el 92% de los pisos que están en alquiler son de pequeños propietarios, ha recordado.

"¿Cómo puede un joven ahorrar para tener algo en el futuro, si tiene que dedicar casi el 100% de su sueldo para pagar el alquiler?", se ha preguntado.

A su juicio, los dos decretos impulsados por el Gobierno traen "más intervencionismo, y prácticamente nada para construir vivienda".

Por eso el compromiso de Feijóo, ha recordado, es iniciar la construcción de un millón de viviendas durante sus cuatro primeros años de Gobierno.

El plan del PP también incluye medidas para reducir burocracia y agilizar la concesión de licencias para construir, así como la reducción del 10% al 4% en el IVA que grava la vivienda.

Y un proyecto de ley para el desalojo exprés de los okupas, cuya tramitación mantiene congelada la Mesa del Congreso presidida por Francina Armengol.

Para terminar su intervención, Bravo se ha dirigido a quienes hoy tienen más dificultades para acceder a una vivienda.

"A ti, que tienes 30 años y sigues durmiendo en la misma litera que cuando tenías 10 años", ha dicho el diputado popular, "a vosotros, pareja que ha tenido que elegir entre tener un hijo o poder pagar el piso".

También a "los padres que haríais el máximo esfuerzo para poder ayudar a vuestros hijos y no podéis".

"Somos conscientes del sacrificio que estáis haciendo", ha señalado, "no va a ser fácil ni rápido. Pero llegará el día en que meteréis la llave en una cerradura y diréis: ya estoy en casa".

Bravo ha prometido que el PP logrará revertir la actual situación del mercado inmobiliario: "No os vamos a fallar, lo vamos a conseguir, tenemos un plan para que vosotros tengáis un hogar".