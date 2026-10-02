El día que la lucha de clases tronó en el Congreso, con insultos e invectivas contra diputados y propietarios.

El día que la lucha de clases tronó en el Congreso, con insultos e invectivas contra diputados y propietarios

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LO ESENCIAL Las claves El Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno tras un debate marcado por acusaciones, advertencias y apelaciones al drama de los desahucios. Pablo Bustinduy, Isabel Rodríguez y Pedro Sánchez responsabilizaron a quienes votaran no de futuros desahucios; Sánchez avisó de que la Historia les juzgaría. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez afirmó que rechazar el decreto podía empujar a personas al suicidio e increpó a la portavoz del PP, Ester Muñoz. La negativa de Junts abrió una nueva fractura con ERC: Gabriel Rufián cargó contra Míriam Nogueras, mientras PP defendió que el 92% del alquiler pertenece a pequeños propietarios.

Los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno naufragaron este viernes, tras un debate parlamentario cargado de agresividad.

Las intervenciones del PSOE y sus socios han combinado el tono amenazador (para dirigirse a los diputados que habían anunciado su voto en contra) y el sentimentalismo al referirse al drama de los desahucios. Una mezcla explosiva.

La consigna más repetida ha sido señalar con "nombres y apellidos" a los diputados que han votado no, como responsables de cada desahucio y "suicidio" que se produzca en los próximos meses. Obviando que ha habido más de 250.000 desahucios durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez.

El tono del debate augura una campaña de máxima tensión, si finalmente Sánchez se ve obligado a anticipar las elecciones generales. Un clima sólo comparable a la campaña autonómica de los "sobres con balas", que acabó dando la mayoría absoluta a Ayuso.

La decisión de que la votación se produjera a viva voz respondía a la estrategia del PSOE y Sumar de señalar a los diputados que tumben los decretos.

‼️Bustinduy: "Quien vote que no le estará poniendo su nombre y apellidos a cada desahucio que suceda, a cada contrato que se acabe, a cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España" pic.twitter.com/vNf2YSAJ1P — ViOne (@viOnemedia) October 2, 2026

Lo expresó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, minutos antes de que se iniciara el debate: "Quien vote no, le estará poniendo su nombre y apellidos a cada desahucio que suceda, a cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España".

Y lo dijo con mucho más dramatismo el diputado de Compromís (Sumar) Alberto Ibáñez.

"Votar no a este decreto es empujar a que cientos de personas pierdan sus vidas, a que se suiciden", afirmó desde la tribuna, "así que piensen, cuando aprieten el botón, si quieren firmar también los suicidios que va a haber en este país si no son capaces de apartar el partidismo y defender a la gente".

Antes, Ibáñez había protagonizado un incidente en el patio del Congreso, donde increpó en tono amenazador a la portavoz de PP, Ester Muñoz: "¡Lo vais a pagar!, le advirtió.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, dice que "Votar no a este decreto es empujar a que miles de personas pierdan sus vidas, que se suiciden" pic.twitter.com/BrHQcL3401 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 2, 2026

También recurrió al señalamiento su compañera de partido Tess Sidi, quien antes del debate publicó en las redes sociales la petición del PSOE y Sumar para que la votación se realizara de viva voz.

"Quedaros (sic) con sus caras", escribió en alusión a los diputados que votaran no (los de PP, Vox, Junts y UPN).

La encargada de defender el primer decreto (en el que el Gobierno había puesto más esperanzas) fue la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Desde la tribuna, instó a PP, Vox y Junts a "poner las cartas sobre la mesa" y aclarar si están "con la gente que sufre o con los buitres que les desahucian".

Ante las constantes alusiones del Gobierno a los "fondos buitre", el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha recordó que el papel de estos en el mercado inmobiliario es testimonial: el 92% de los pisos en alquiler están en manos de pequeños propietarios.

“Son indolentes al sufrimiento de la gente", insistió Isabel Rodríguez, "qué clase de patriota es el que elige a un especulador en vez de a una señora de 80 años que tuvo que salir en camilla de su casa".

Y advertió: "Los próximos desahucios serán responsabilidad de esta Cámara”.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, provocó la ruptura definitiva en el bloque de los nacionalistas catalanes, por la decisión de Junts de tumbar ambos decretos.

📺 Rufián: "Solo tengo ganas de llorar. Salgan a la calle a descojonarse de esto si son valientes, pero sin escolta". Ahora mismo, a las puertas del Congreso, cientos de personas se manifiestan antes de la votación de los decretos pic.twitter.com/RlEjo8RrMf — EL PAÍS (@el_pais) October 2, 2026

"Hoy solamente tengo ganas de llorar", confesó Rufián ante el previsible naufragio de los decretos de vivienda.

Como sus palabras provoron risas en el Hemiciclo, el portavoz de ERC reaccionó con un desafío: "Si son valientes, salgan a la calle a descojonarse de esto, pero sin escolta".

Lo dijo dirigiéndose a la bancada de la oposición, mientras cientos de personas procedentes de la acampada de Sol se manifestaban a las puertas del Congreso exigiendo una huelga general.

Rufián también dirigió una amenaza a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien este viernes tenía el difícil papel de defender el no de su grupo.

"Lo que me quede en política, me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el ostracismo político", dijo el portavoz de ERC, "para que mi partido no cuente con ustedes para nada, porque se dedican simplemente a putear a mi pueblo".

Para ilustrar el destrozo que las políticas de Sánchez han causado en el mercado inmobiliario, el diputado del PP Jaime de los Santos había explicado en una entrevista que a sus padres les vence el contrato de alquiler y su casero pretende duplicar el precio de cada mensualidad.

Desde la tribuna, la diputada de Compromís Águeda Micó ironizó sobre esas declaraciones.

"Jaime de los Santos dice que sus padres son vulnerables, por eso va a votar en contra para que vivan de la caridad", indicó Micó, quien hace meses abandonó Sumar para recalar en el Grupo Mixto.

Y a continuación sentenció: "PP, Vox y Junts venderían hasta a su madre por una caricia de los poderosos".

El propio presidente Pedro Sánchez, que tomó la palabra por sorpresa para cerrar el debate, recurrió a la técnica de señalamiento de los diputados de la oposición.

Tras recordarles que se iban a ver obligados a retratarse votando a viva voz, Sánchez les advertió: "Hagan lo correcto, porque si no la Historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan".

Una expresión ("antes de lo que creen") que podría sugerir la intención de Sánchez de anticipar las elecciones generales, tras decaer los dos decretos de vivienda.

Pedro Sánchez, en su intervención en el Congreso: "Si hoy decaen (las medidas) el daño a nuestro país será inmenso [...] Si ese daño se produce, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo. La tendrán aquellos que voten 'no' desde su escaño" pic.twitter.com/Uz69pZlnfB — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 2, 2026

Antes, Sánchez había aludido a "los miles de niños que mañana podrían ver su ropa, su mochila y sus juguetes tirados en la acera porque sus padres han sido desahuciados".

"Sus vidas dependen en buena medida de lo que ustedes voten hoy aquí", indicó recurriendo a una suerte de chantaje emocional.

El PSOE de Asturias ha cumplido la amenaza y, en las redes sociales, ha señalado "con nombres y apellidos" a todos los diputados del PP y Vox de la región que han votado en contra de los decretos.