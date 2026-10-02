Pedro Sánchez el pasado miércoles en una rueda de prensa en Moncloa con Macron. Eduardo Parra Europa Press

Miembros del Gobierno barajan como "muy probable" que Sánchez convoque elecciones si cae el decreto de la vivienda

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LO ESENCIAL Las claves Miembros del Gobierno consideran «muy probable» que Pedro Sánchez adelante las elecciones si el Congreso tumba este viernes los decretos de vivienda. El rechazo de Junts deja al Ejecutivo ante la disyuntiva de intentar continuar la legislatura hasta 2027 o disolver las Cortes; el 29 de noviembre sería la primera fecha electoral posible. Moncloa confiaba en la abstención o el apoyo de los siete diputados de Junts tras negociar el contenido de los decretos, pero el anuncio del no causó desconcierto en el Gobierno. Sánchez acudirá al Congreso para la votación y está previsto que hable tras el Pleno; los ministros Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy defenderán inicialmente las medidas.

Pedro Sánchez baraja adelantar las elecciones generales si finalmente no son aprobados en el Congreso este viernes los decretos de vivienda. Miembros del Ejecutivo aseguran a EL ESPAÑOL que este escenario es "muy probable".

Miembros del Gobierno y del PSOE han trasladado a Moncloa que serían partidarios de esa convocatoria, por entender que la situación será insostenible si Junts vota en contra de los dos decretos y los hace caer.

Sánchez tiene previsto acudir al Congreso para votar. En principio, los encargados de defender los decretos en el Pleno serán los ministros Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy, pero si lo entendiera necesario el presidente del Gobierno puede intervenir siempre que quiera para solemnizar su posición y su relato posible.

En todo caso, está previsto que el líder socialista hable tras el Pleno.

El rechazo de Junts a los decretos de vivienda ha dejado a Sánchez en una situación muy difícil. En la encrucijada entre aguantar para seguir hasta 2027 como preveía o disolver las Cortes y convocar elecciones generales para finales de noviembre o principios de diciembre. La primera fecha posible sería el 29 de noviembre.

Moncloa confiaba estos días en el sí del partido de Carles Puigdemont. Porque Junts había aceptado por primera vez en un año sentarse a negociar, porque algunas de sus exigencias las habían incluido en el decreto y, además, habían admitido que Sumar renunciara a algunas de sus peticiones.

Las respuestas de los independentistas parecían positivas. Por eso, el anuncio del no les pilló por sorpresa. Les hubiera bastado la abstención de los siete diputados, pero ni eso.

El desconcierto entre ministros socialistas y de Sumar era anoche total. Había además mucho enfado con los de Puigdemont y expresiones de reconocimiento de que nunca han sido socios fiables, pese a que en los últimos años ha habido todo tipo de cesiones por parte de Sánchez.

Eso es lo único que se emitió desde el Gobierno y oficialmente desde la Moncloa no se desveló qué ocurrirá desde este viernes.

Moncloa se limitó a emitir una nota en la que defienden el decreto y su utilidad y asegura que "ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites. España ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente".

En la nota oficial no hay pistas sobre las consecuencias políticas tras la votación.

Tampoco las hay en el mensaje posterior en redes sociales de Sánchez siguiendo la misma línea: "Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda" y "ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras".

Para el Gobierno es un mazazo político muy importante, porque muestra la imposibilidad de avanzar en la legislatura y dar respuesta a problemas reales.