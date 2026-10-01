Felipe VI saluda al expresidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, este jueves en La Toja (Pontevedra), ante Mariano Rajoy, Felipe González, Alfonso Rueda y Pedro Sánchez. Efe

Sánchez pide a los partidos que apoyen los decretos de vivienda por "pura humanidad" y "dejen de lado la ideología"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez pide a todos los partidos que apoyen los decretos de vivienda por "pura humanidad" y dejen de lado la ideología. El presidente hizo este llamamiento durante la inauguración del Foro La Toja-Vínculo Atlántico en O Grove, Pontevedra. En el evento, el Rey Felipe VI entregó el Premio Foro La Toja-Josep Piqué al expresidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa. El foro contará con intervenciones de figuras como Felipe González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo y Josep Borrell.

El presidente Pedro Sánchez ha pedido esta tarde a todos los partidos que dejen "de lado la ideología y la confrontación política", para apoyar mañana en las Cortes la aprobación de los dos decretos de vivienda por "una cuestión de pura humanidad".

Sánchez ha pronunciado estas palabras hoy jueves, durante la inauguración del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se celebra en O Grove (Pontevedra), con la presencia del Rey Felipe VI y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Durante el acto, el Rey Felipe VI ha entregado el Premio Foro La Toja-Josep Piqué al expresidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

El programa de mañana viernes incluye un cara a cara entre los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy,

La última jornada del Foro se celebra el sábado, con la participación del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el ex alto representante de la UE para los Asuntos Exteriores Josep Borrell.

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