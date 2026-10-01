Otegi visita a Puigdemont en Waterloo mientras Bildu anuncia su voto a favor de los decretos de vivienda de Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont se reunieron en Waterloo para analizar la situación política antes de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso. EH Bildu ha anunciado su apoyo a los dos decretos de vivienda del Gobierno, aunque prefería que fueran un único texto. Junts mantiene reservas sobre la renovación automática de los alquileres y no ha garantizado su respaldo a los decretos. Los decretos incluyen medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2030 y ayudas fiscales para inquilinos y propietarios.

Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont se reunieron este miércoles en Waterloo para analizar la actualidad política, dos días antes de que el Congreso vote la convalidación de los dos decretos en materia de vivienda aprobados por el Gobierno.

Junts no comparte la renovación automática de los alquileres, por lo que el Gobierno no tiene garantizado su respaldo para la votación.

De hecho, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado esta mañana en los micrófonos de la Cadena Ser que todavía no ha recabado el sí de Junts para convalidar los decretos. "Tengo esperanza y optimismo moderado", ha confesado, repitiendo las palabras del presidente Pedro Sánchez.

Y mientras Junts mantiene sus reservas, el portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, confirmaba este miércoles que su grupo apoyará los dos decretos en el Congreso.

Y la visita de Otegi al expresidente de la Generalitat se enmarca en este contexto.

Aunque desde Bildu admiten que hubiesen preferido que en lugar de en dos textos las medidas se incluyeran en uno solo, han avanzado que su grupo votará a favor de ambos. "Es un avance, un avance insuficiente, sí, pero un punto de partida para dar el siguiente paso", ha señalado Matute, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Quizás Otegi haya subrayado ante Puigdemont "ese punto de partida" de los decretos. Algo que beneficia a Sánchez.

El Ejecutivo aprobó el martes dos decretos ley para atajar la crisis de vivienda, uno con medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2030 o ayudas fiscales a inquilinos y propietarios; y otro con la renovación automática de los contratos de alquiler para que se conviertan en indefinidos.

Encuentro en Waterloo

El encuentro de Waterloo se enmarca en la ronda de contactos que EH Bildu mantiene con fuerzas independentistas y de la izquierda confederal para analizar "la compleja situación política en el Estado y en el contexto internacional", según señala la formación en un comunicado.

La reunión, que tuvo lugar en la denominada Casa de la República de Waterloo, transcurrió en un "ambiente cordial, constructivo y de respeto", según Bildu, que ha facilitado una fotografía en la que se ve a Puigdemont en el centro, acompañado de Arnaldo Otegi.

Puigdemont y Otegi han mantenido distintas reuniones en los últimos años, algunas de "carácter privado" y otras públicas, como las que celebraron también en Waterloo en marzo y en diciembre del año pasado, han recordado fuentes de EH Bildu.

Ambas formaciones consideran que ha llegado "el momento de avanzar en el reconocimiento del carácter plurinacional" y que "se deben dar pasos firmes para la democratización del Estado, donde el reconocimiento de Euskal Herria y Catalunya como naciones" es, a su juicio, un "paso fundamental".

Bildu y Junts se han comprometido además a "seguir trabajando sin descanso para que los derechos políticos, nacionales, sociales, culturales y lingüísticos del pueblo vasco y del pueblo catalán sean reconocidos y garantizados".

Ayudar a las familias

El diputado de Bildu justifica el apoyo a los decretos de vivienda argumentando que, aunque no son la solución completa, ayudarán a miles de familias en situación de vulnerabilidad. "Jamás vamos a anteponer nuestro cálculo político a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo", asegura.

Entre las medidas que valora positivamente cita la protección frente a los desahucios, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030, así como la regulación de contratos de temporada y habitaciones.

Sin embargo, Matute es crítico con la estructura de dos decretos separados propuesta por el Gobierno, cuando Bildu había sugerido un decreto único.

"No consideramos que sea una buena solución, sobre todo por el riesgo de que se repitan situaciones anteriores que ya hemos vivido con el descuelgue de las derechas vasca, catalana uniéndose a las derechas españolas", ha advertido.

A pesar de ello, ha reafirmado que su grupo apoyará "todas las medidas que contiene también este segundo decreto" porque considera que son "medidas estructurales que pueden realmente intervenir en el mercado de la vivienda".