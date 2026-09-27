[Sánchez exige más policías y cortes de calles cuando acude al Congreso: "Es absolutamente desproporcionado", dice la UIP]
[El Gobierno dice haber filiado a 2.400 menores en Ceuta y que 7.000 inmigrantes han vuelto pero las playas siguen a rebosar]
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Pedro Sánchez y Óscar López participan en la presentación de las candidaturas a la Comunidad de Madrid del PSOE
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este sábado junto al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el acto de presentación de las candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027.
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La Policía desaloja el asentamiento de la playa próxima a la desaladora de Ceuta
La Policía Nacional está desarrollando desde primeras horas de esta mañana una operación para desalojar a los migrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, por el riesgo que supone para esta instalación.
Según han informado a EFE fuentes policiales, en el operativo intervienen más de 300 efectivos con la intención de levantar los asentamientos que se han construido en el entorno de esta infraestructura, situada junto a la playa del Trampolín. Los migrantes serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, situada en la misma zona pero alejada de la planta desalinizadora.
El operativo policial se está centrando en la zona de confluencia de la instalación de la desalinizadora con el arroyo que limita la playa de Benítez en su zona este, donde hay asentados cientos de migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio. Los agentes están procediendo a levantar los asentamientos de migrantes que se encuentran en la zona hasta el espigón que limita la instalación con el mar, así como los que se han creado en los espacios entre los bloques de hormigón del mismo.
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Unas 500 personas amanecen en la Puerta del Sol de Madrid tras acampar para exigir el 'decreto Maricarmen'
500 personas han amanecido este domingo en la Puerta del Sol de Madrid tras acampar en un centenar de tiendas de campaña toda la noche --según las cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno a Europa Press-- para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, que han bautizado como 'decreto Maricarmen', en el Consejo de Ministros que se celebrará el martes.
Tras la manifestación de este sábado que reunió a 25.000 personas en Madrid -- según datos de la Delegación-- bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', decenas de personas regresaron al punto de partida de la marcha --que comenzó en Sol y finalizó frente al Congreso de los Diputados-- para retomar la protesta de forma espontánea.
Desde el Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a esta agencia, han asegurado que a falta de tener "cifras exactas", calculan que las personas que han acampado superan el millar y que "ha desbordado todas las previsiones".