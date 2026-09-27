La Policía Nacional está desarrollando desde primeras horas de esta mañana una operación para desalojar a los migrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, por el riesgo que supone para esta instalación.

Según han informado a EFE fuentes policiales, en el operativo intervienen más de 300 efectivos con la intención de levantar los asentamientos que se han construido en el entorno de esta infraestructura, situada junto a la playa del Trampolín. Los migrantes serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, situada en la misma zona pero alejada de la planta desalinizadora.

El operativo policial se está centrando en la zona de confluencia de la instalación de la desalinizadora con el arroyo que limita la playa de Benítez en su zona este, donde hay asentados cientos de migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio. Los agentes están procediendo a levantar los asentamientos de migrantes que se encuentran en la zona hasta el espigón que limita la instalación con el mar, así como los que se han creado en los espacios entre los bloques de hormigón del mismo.