Junts dicta condiciones que Sumar rechaza en el decreto de Vivienda: ayudas al propietario y desgravar compra y alquiler

El enfrentamiento entre Junts y Sumar bloquea la aprobación del decreto de Vivienda, dejando al Gobierno de Sánchez ante un difícil equilibrio parlamentario.

El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda, ha intensificado el debate político y social sobre la crisis de la vivienda en España.

Sumar rechaza las condiciones de Junts y demanda un decreto de Vivienda más intervencionista, con protección reforzada ante desahucios y medidas contra los fondos de inversión.

Junts exige deducciones fiscales para inquilinos, compradores y propietarios, así como ayudas al pequeño propietario, como condición para apoyar el decreto de Vivienda.

El caso Maricarmen ha sacado a la luz una negociación que llevaba un par de semanas abierta y que se mantenía en secreto. Junts entregó hace 15 días "en mano" a Pedro Sánchez un borrador de real decreto-ley con sus medidas sobre moratorias de alquiler, desahucios y vivienda.

Fuentes autorizadas de la formación de Carles Puigdemont aseguran que el PSOE "está ahora estudiando el texto" y que esperan respuesta "en las próximas horas". Pero las condiciones del partido independentista para dar su apoyo a un decreto sobre Vivienda son absolutamente inaceptables para Sumar.

Al menos, de momento.

"No se trata de volver a negociar desde cero", explican. "Hace meses, ya registramos en el Congreso unas medidas concretas para afrontar la crisis de vivienda y ahora las hemos entregado en mano al presidente".

El documento contiene los requisitos que Junts considera imprescindibles para facilitar los votos que el Gobierno necesita. Y el PSOE debe escoger ahora entre asumirlas, al menos en parte, o seguir retrasando lo que Sánchez calificó "de una necesidad imperiosa", en su rueda de prensa del miércoles desde Nueva York.

Fiscalidad es la clave

La clave es fiscal. Junts exige desgravar en el IRPF por las rentas pagadas por alquiler, recuperar las desgravaciones para las cuotas hipotecarias que decayeron en 2013, y añadir también esos descuentos en la Renta para quienes abran cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda.

También reclama "ayudas fiscales" para los propietarios que mantengan inmuebles en alquiler. La formación busca que el decreto premie la vivienda arrendada como residencia habitual y no las modalidades turísticas o temporales.

El planteamiento es similar al ya conocido en las propuestas que Junts registró en el Congreso durante los últimos meses. Su paquete incluía deducciones para inquilinos, compradores y caseros, además de beneficios ligados a la hipoteca y al ahorro para la primera vivienda.

El partido defiende que el Estado debe "incentivar la oferta" y, sobre todo, "no cargar sobre el pequeño propietario el coste de proteger a los hogares vulnerables".

Y éste es el punto principal que provoca el enfrentamiento entre las posiciones del grupo que lidera Míriam Nogueras en el Congreso y Sumar, el socio minoritario de Sánchez en el Gobierno.

Eso sí, los separatistas ofrecen, a cambio, abrir la puerta a nuevas moratorias de desahucios. Pero plantea un matiz que separa a los propietarios particulares de los fondos de inversión.

"Nosotros siempre hemos dicho que en aquellas viviendas que son propiedad de fondos buitre se tienen que frenar los desahucios siempre”, sostienen fuentes autorizadas de Junts. El partido acepta discutir la protección de inquilinos vulnerables, pero rechaza una moratoria general que afecte por igual a caseros particulares y a grandes tenedores.

Choque frontal

El choque con Sumar es frontal. El socio minoritario del PSOE exige un decreto que refuerce la protección frente a los desahucios y actúe contra los fondos de inversión.

Junts se mantiene en condicionar sus siete votos a rebajas fiscales y ayudas al propietario. Sumar reclama, en cambio, una respuesta intervencionista y una actuación inmediata que mande "un mensaje claro" tras el desahucio de Maricarmen.

Y la bronca cruzada viene desde la primavera. El desacuerdo entre PSOE y Sumar bloqueó entonces hasta un Consejo de Ministros, que se retrasó tras un plante y acabó con el paquete dividido en dos decretos: uno para pensiones y escudo social y otro para alquileres y vivienda.

Ambos entraron en vigor el 21 de marzo... pero Junts había anunciado desde el principio su rechazo.

Nogueras no cuestionaba toda protección al inquilino, pero rechazaba que el Estado descargara sobre propietarios privados el coste de los impagos, la vulnerabilidad o las suspensiones de lanzamiento.

El Congreso tumbó la convalidación el 28 de abril con los votos de Junts, PP, Vox y UPN; el PNV se abstuvo. La norma había estado vigente poco más de un mes.

Su caída dejó dudas sobre si las prórrogas solicitadas mientras el decreto se mantenían en vigor. Comunicaciones a los caseros y contratos que vencían entonces quedaron expuestos a interpretaciones distintas y a posibles pleitos.

Decreto nonato

El PSOE intentó recuperar el decreto en julio, presionado por Sumar. Y Junts se mantuvo coherente, negando su apoyo si no se incluían deducciones para alquiler, compra, hipoteca y cuentas vivienda, beneficios para propietarios y su paquete antiocupación.

El acuerdo no llegó y el Gobierno aplazó el decreto. Ahora, la historia se repite.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales frentes sociales de la legislatura. En la izquierda, algunos ven en la actual crisis el intento de articular una nueva movilización alrededor del acceso a un hogar.

El referente es el 15-M. El movimiento surgió en 2011, en los últimos meses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la precariedad juvenil como una de sus banderas.

Aquellas acampadas dejaron colectivos que ocuparon las calles durante el Gobierno de Mariano Rajoy. También fueron el germen de Podemos, fundado tres años después como partido de los indignados.

El símbolo actual es Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada esta semana de un piso de Retiro donde vivía desde 1956. Había encadenado subrogaciones de un contrato de renta antigua y pagaba unos 500 euros mensuales.

El lanzamiento se ejecutó tras varios intentos y pese a una concentración de cientos de personas ante el inmueble.

Al desalojo acudieron Irene Montero, próxima candidata de Podemos a las generales, y los diputados de Sumar Enrique Santiago, Alberto Ibáñez y Nahuel González. El caso convirtió a la inquilina en un emblema de la ofensiva contra los fondos de inversión.

La tensión se trasladó al Congreso. La diputada de Sumar Tesh Sidi abandonó su escaño, indignada, durante la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Pero el malestar venía de antes. Hace una semana, el Congreso tumbó una iniciativa de Sumar para prohibir la compra de vivienda por fondos, donde el PSOE se abstuvo.

Sumar, descabezado tras la marcha de Yolanda Díaz y sin sucesión resuelta, debate cómo endurecer su posición frente a un Gobierno del PSOE que da síntomas de agotamiento. En la izquierda, algunos llevan tiempo diciendo que "la vivienda será la tumba" de Pedro Sánchez.

Ada Colau ha pedido salir del Gobierno si no se adoptan medidas "valientes". La exalcaldesa de Barcelona, que fue activista contra los alquileres antes de entrar en política, sentenció: "Se acabó".

Colau es dirigente de los Comuns, uno de los partidos con más peso en Sumar y que controla el Ministerio de Cultura.

El socio minoritario reclamó este jueves un nuevo decreto de vivienda y la expropiación del piso de Maricarmen. "Después de un año negociando, se acabó el tiempo. Sí o sí", afirmaron Sira Rego, Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy.

A mi a izquierdista no me gana nadie. Y eso incluye no ponerme jamás en la posición de hacer de tonto útil de la derecha. Jamás. Por eso me odian más que a nadie. Yo jamás les seré útil. Ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Podré acertar más o menos. No soy… — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 24, 2026

En el PSOE no ocultan su malestar. Óscar Puente dijo estar "bastante cansado" de quienes dan lecciones de "izquierdismo" y reprochó a la izquierda su fragmentación.

Puente bloqueó además a varios diputados de Sumar, entre ellos Nahuel González. "Un ministro de un Gobierno cuya investidura voté me bloquea", lamentó el parlamentario.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, admite que sin apoyo parlamentario el decreto no será ley. Sánchez necesita a Junts, pero sus exigencias fiscales chocan con Sumar, que reclama blindar moratorias y endurecer la intervención sobre los fondos.