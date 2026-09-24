El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia su plan de choque para mejorar el poder adquisitivo de las familias en Alovera. Rafael Martín Europa Press

Feijóo propone un IVA del 0% a los alimentos básicos: "El sanchismo ha convertido España en un país invivible"

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Las claves Generado con IA Feijóo propone un IVA del 0% para alimentos básicos como leche, carne, pescado, huevos, frutas y verduras. El plan incluye bajar el IVA de la energía del 21% al 10% y reducir el IRPF para compensar la inflación. Se plantea duplicar las desgravaciones fiscales por cada hijo en el IRPF y un suplemento especial para menores de tres años. Feijóo también propone eliminar el IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros y reducir costes burocráticos.

Alberto Núñez Feijóo ha hecho un paréntesis en su estrategia de desgaste al Gobierno y ha apartado el foco de la crisis de Ceuta o los casos de corrupción. El líder del PP ha aprovechado su visita a una empresa láctea en Alovera, Guadalajara, para lanzar una batería de propuestas económicas y fiscales con las que reducir la "enorme tensión" de buena parte de las familias españolas para "llenar la nevera cada mes".

El jefe de la oposición ha presentado un plan de choque para incrementar el poder adquisitivo que contempla rebajas de impuestos, como un IVA del 0% a los alimentos básicos, ayudas fiscales adicionales a las familias con hijos y la reducción de los costes de producción.

"El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. La inmensa mayoría de las familias puede concluir que aquí no hay quien viva", ha afirmado, subrayando que desde que gobierna Pedro Sánchez la carga impositiva de los españoles se ha incrementado en "un 53%".

🔴📉 Feijóo propone un IVA del 0% a los alimentos básicos: "El sanchismo ha convertido España en un país invivible"



El líder del PP presenta un plan de choque que contempla menos impuestos para la energía y duplicar las desgravaciones por cada hijo



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El plan de los populares plantea la aplicación de un IVA del 0% a leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras, carnes, pescado y conservas, la bajada del 21% al 10% del IVA a la energía o la reducción a las familias del IRPF para acomodar la tarifa impositiva con la inflación.

"Nadie ha votado en el Congreso la subida del IRPF porque no hay ley de Presupuestos en esta legislatura. Esto no puede seguir así. Es de justicia que Hacienda devuelva a la gente lo que la inflación les ha quitado", ha justificado Feijóo.

Por otro lado, ha propuesto duplicar las desgravaciones por cada descendiente en el IRPF, que pasaría de 2.400 euros a 4.800€ por el primer hijo, de 2.700€ a 5.400€ por el segundo, de 4.000€ a 8.000€ el tercero y de 4.500€ a 9.000€ del cuarto y siguientes. El también incluye un suplemento por hijo menor de tres años, que se duplicaría de 2.800€ a 5.600€.

Feijóo también pretende rebajar los gastos de los agricultores, ganaderos y pescadores en fertilizantes y combustibles y ha urgido nuevamente a eliminar el IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros. Por último, ha enfatizado la necesidad de reducir los costes de burocracia porque "cada trámite innecesario cuesta dinero y acaba repercutiendo en el precio" y en los consumidores.

El líder de la oposición ha defendido que si estas medidas se aplicaran las familias tendrían más renta disponible, las empresas producirían a menor coste y se podría trabajar, invertir y emprender eliminando cargas burocráticas prescindibles.

"Si este Gobierno no quiere hacerlo, nosotros defenderemos estas medidas en las Cortes y espero y deseo que se aprueben por una mayoría del Congreso y la mayoría absoluta en el Senado", ha zanjado.