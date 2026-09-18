Imbroda denuncia en Melilla la "pasividad del Gobierno" en la "invasión" de Ceuta en presencia de Elma Saiz, que es abucheada

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, interviene durante el acto institucional por el Día de Melilla, en la plaza de Armas, a 17 de septiembre de 2026, en Melilla (España). Ángela Ríos Europa Press

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Las claves Generado con IA Juan José Imbroda, presidente de Melilla, denuncia la "pasividad del Gobierno" ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta y exige mayor presencia estatal en Melilla. Durante el acto por el aniversario de Melilla, Elma Saiz, ministra portavoz, fue abucheada, mientras Imbroda recibió ovaciones al mencionar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Imbroda pide reforzar la seguridad en Melilla, adaptar la legislación de extranjería y una mayor implicación de la Unión Europea en la gestión fronteriza. El Gobierno responde anunciando refuerzos de la Guardia Civil en Melilla, aunque sin detallar cifras ni motivos concretos de la medida.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado este jueves una mayor presencia del Estado tras la "invasión" sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio, un hecho que, a su juicio, "bordeó la pérdida de la soberanía española" sobre la ciudad autónoma.

En estos términos se ha expresado Imbroda durante el 529 aniversario de la ciudad de Melilla como española, donde ha dado un discurso marcado por la situación en Ceuta ante la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a quien los asistentes han recibido con abucheos y gritos de "fuera, fuera".

En cambio, los centenares de personas presentes han respondido con una ovación cuando el presidente de la ciudad autónoma ha mencionado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha agradecido su presencia en el acto y "su permanente apoyo".

Gritos de "¡Fuera, fuera!" cuando Juan José Imbroda, presidente de Melilla, presenta a la ministra Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.



Acto seguido se han escuchado aplausos al presentar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.#Canal24Horas pic.twitter.com/rFKmh6HqVS — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 17, 2026

El presidente melillense ha expresado su "solidaridad y apoyo" a Ceuta y ha denunciado que la ciudad continúa en una "situación crítica", "sin visos de que se normalice".

"Sufrieron una verdadera invasión con más de 80.000 marroquíes ante la pasividad del Gobierno de España y la pasividad activa del de Marruecos", ha señalado.

"No se puede dejar abandonados a los ceutíes a su suerte", ha afirmado Imbroda, quien ha rechazado que la respuesta a la crisis pase por convertir Ceuta en "un inmenso CETI".

Es por ello que opina que "hay que retornar a todos los que entraron ilegalmente", incluidos los menores, en aplicación del acuerdo bilateral de 2013.

Ante la situación en Ceuta, Imbroda ha realizado varias peticiones para que este escenario no se pueda repetir en Melilla, y el Gobierno ha reaccionado pocas horas después.

Exigencias al Gobierno y al Rey

Imbroda opina que las autoridades no estuvieron "a la altura" ni en la prevención ni en la solución de la crisis y que "no se puede pasar página sin consecuencias ni relativizar aquello y no haber aprendido la lección". "No se debe dar un paso atrás y mucho menos mirar para otro lado en la gestión", ha añadido.

En esta línea, ha exigido al Gobierno central que defina "nítidamente" la posición de España ante lo que ha calificado de "conflicto híbrido con Marruecos" y que las decisiones sobre el futuro de Ceuta y Melilla se adopten contando con sus ciudadanos.

Entre las medidas que ha planteado figuran una mayor presencia del Estado en Melilla, más efectivos estables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas.

En concreto, ha pedido la reincorporación de la Segunda Bandera de la Legión y del Segundo Tabor de Regulares 52, además del refuerzo inmediato de las infraestructuras del perímetro fronterizo.

Autoridades durante el Día de Melilla. Jose Manuel Giner EFE

Ante estas peticiones y pocas horas después del discurso del presidente melillense, Interior ha anunciado que destinará a la ciudad autónoma refuerzos de la Guardia Civil por la presión migratoria

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no ha concretado el número de efectivos ni si estos refuerzos se deben a los llamamientos a nuevas entradas masivas en los próximos días, concretamente los días 20 o 23 de septiembre, aunque ha admitido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “siempre trabajan bajo el parámetro” de la ciudad fronteriza que es Melilla.

Por otra parte, Imbroda también ha reclamado adaptar la legislación de extranjería a los acuerdos de la Unión Europea y a la situación específica de las ciudades autónomas.

Además, ha pedido una mayor implicación de la Unión Europea en la gestión fronteriza de Melilla, tanto mediante recursos humanos y económicos como en las relaciones con Marruecos, y ha defendido que Bruselas reconozca la importancia geoestratégica de las dos ciudades autónomas en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

"Europa empieza y no termina en Ceuta y Melilla", ha concluido.

Por otro lado, ha solicitado la presencia inmediata del rey Felipe VI en Melilla.

"Acciones hostiles" de Marruecos

Imbroda ha asegurado que siempre ha defendido unas relaciones de "buena vecindad" con Marruecos, pero ha reclamado que exista reciprocidad.

Ha recordado la importancia que tuvo durante años la economía melillense para las localidades marroquíes próximas a la frontera y destacó los servicios sanitarios y laborales que la ciudad proporcionaba a miles de ciudadanos del país vecino.

El presidente melillense ha afirmado que la ciudad autónoma ha recibido "desprecios y acciones hostiles" que, en su opinión, guardan relación con las "cesiones y ausencias de firmeza" del Gobierno español.

Asimismo, ha rechazado los argumentos de Rabat sobre la soberanía de Ceuta y Melilla y ha defendido que la pertenencia de ambas ciudades a España está respaldada por "el Derecho y la Historia".

En este sentido, ha recordado la presencia española en Melilla desde la llegada de Pedro de Estopiñán el 17 de septiembre de 1497 y defendió que, 529 años después, la ciudad mantiene su condición española.

Saiz defiende al Gobierno

Saiz ha defendido este jueves en Melilla la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria y ha restado importancia a los abucheos y gritos que ha recibido durante los actos oficiales del Día de Melilla.

Preguntada por la reacción del público durante la celebración, Saiz ha señalado que también escuchó aplausos y ha subrayado que el Gobierno de España "gobierna para el conjunto de la ciudadanía", situando en el centro "la prosperidad compartida y el interés general".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, durante el acto institucional por el Día de Melilla, en la plaza de Armas, a 17 de septiembre de 2026, en Melilla (España). Ángela Ríos Europa Press

"Esa es la manera que tiene de hacer este Gobierno, escuchando, por supuesto, los mensajes positivos y los negativos, pero gobernando para todos, para la inmensa mayoría", ha manifestado.

La ministra ha considerado un "honor" participar por tercera vez en el Día de Melilla y ha destacado durante su intervención la importancia de la convivencia, la pluralidad y el respeto en la ciudad.