Los ministros López y Puente, unidos contra Vivas: dicen que "defiende a Ceuta de boquilla" y que "no soluciona el problema"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López (d), en una imagen de 2025. Eduardo Parra Europa Press

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Las claves Generado con IA Los ministros Óscar Puente y Óscar López critican duramente al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, acusándolo de actuar por intereses electorales y no colaborar en la gestión de la crisis migratoria. Ambos ministros afirman que Vivas solo defiende a Ceuta "de boquilla" y que está influenciado por el PP y Vox, dificultando la resolución de los problemas en la ciudad autónoma. La Audiencia Nacional ha paralizado temporalmente la apertura de un centro de acogida de migrantes en el Puerto de Ceuta, lo que los ministros consideran urgente resolver para aliviar la situación. Los ministros también han criticado la actitud del PP y han señalado la existencia de jueces y periodistas corruptos, cuestionando la imparcialidad de algunos miembros de la Judicatura en asuntos con dimensión política.

Dos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez han recrudecido su actitud respecto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al afirmar que actúa "con fines electorales" o que "defiende de boquilla a Ceuta".

"Más allá de su tournée por las televisiones y esa defensa de Ceuta de boquilla, la realidad es que el señor Vivas no ha colaborado con el Gobierno en ningún momento", ha aseverado el titular de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en TVE. "Es muy preocupante que quien más debería estar poniendo encima de la mesa es el que más problemas está poniendo", ha apostillado.

A lo que ha añadido que "nadie en España se enteró de quién era el presidente de Canarias porque diera la nota cuando tenía que afrontar una crisis humanitaria en su territorio", en relación a las crisis migratorias a las que tuvo que hacer frente el ahora responsable del mando único en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres.

El ministro ha asegurado que "el Gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que no quieren que esto se solucione, que quieren que esto se enquiste", a lo que ha agregado que "a Feijóo le interesa el relato de que el Gobierno no es capaz" de lidiar con la situación.

Mientras que el líder del departamento para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha defendido en una entrevista en la Cadena Ser que Vivas ha experimentado un "cambio de actitud", ya que "las cosas que dice y hace no las veo orientadas a solucionar" la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

López ha achacado dicho cambio a que Vivas se encuentra "atrapado por el señor Feijóo, el PP y no sé si por Vox". Asimismo, ha reseñado que la formación de Feijóo no colabora, "pone palos en las ruedas" y " convoca manifestaciones políticas todos los días". Además, ha hablado de "mítines políticos diarios para desgastar al Gobierno".

Las declaraciones sobre el cambio de actitud del presidente de la ciudad autónoma han sido continuas desde el inicio de la crisis, pero nunca se habían producido de una forma tan tajante y contundente contra Vivas.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido a los comentarios sobre el líder del Ejecutivo ceutí acusando a Sánchez de odiarle "porque sabe que Vivas ha estado donde tiene que estar, mientras él estaba de vacaciones".

La popular ha afirmado que "el ego" del presidente del Gobierno le hace ser "plenamente consciente" de que está perdiendo el relato. En sus palabras, Vivas "ha conseguido trasladar su gestión al resto de población y se lo reconocen cada vez que sale a la calle", algo que "no le reconocen al Gobierno de España".

La Judicatura

Ambos ministros se han referido también a los distintos asuntos judiciales que rodean al Ejecutivo del que forman parte.

Por una parte, ayer se daba a conocer la paralización temporal de la apertura del espacio de acogida de migrantes en dos parcelas del Puerto de Ceuta por parte de la Audiencia Nacional. Ambos han pedido celeridad en la resolución porque, en palabras de López, "porque es urgente" para "aliviar Ceuta".

Al igual que su compañero de Ejecutivo, Puente ha reseñado que "no es fácil encontrar alternativas y eso es muy grave porque veremos cómo somos capaces de resolver esto". De suspenderse la instalación, "a ver qué hacemos", se ha preguntado Puente.

Ambos han apuntado al reducido tamaño de la ciudad autónoma. "Ceuta no es Castilla y León. No tiene un territorio grande", ha apuntado el titular de Transformación Digital.

El responsable de Transportes ha explicado que no conocen "cuál es el contenido del escrito del SUP" que habría dado lugar a esta decisión de la Audiencia, pero que solo se les ha reclamado el expediente. Sin embargo, ha afirmado que las infraestructuras estaban instaladas y listas para la acogida de migrantes.

López, al ser preguntado por sus declaraciones sobre el supuesto uso político que hacen determinados jueces de su puesto, ha optado por reiterarse en el apelativo 'lobos solitarios'. A lo que ha agregado que se refiere a que "hay personas, no solo en la Judicatura, que parece que atendieron a la llamada de Aznar ['Quien pueda hacer, que haga']".

"No he llamado terrorista a ningún juez", ha aclarado el socialista y ha añadido que "no iba a poner nombres y apellidos" a estos jueces que estarían ejerciendo su trabajo para acabar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en especial por la suspensión cautelar del voto de las personas que accedieron a la nacionalidad mediante la 'ley de nietos' sin acreditar descender de españoles represaliados y exiliados.

"Hay políticos corruptos, hay periodistas corruptos, y hay jueces corruptos. Los hay", ha enfatizado.

En la misma línea, ha calificado las palabras de Ester Muñoz en el Congreso "el Estado se estaba protegiendo del Gobierno" como "golpistas" y ha asegurado que "el PP ha ido demasiado lejos en sus palabras y en sus discursos".

Por otra parte, el titular de Transportes ha afirmado que hay determinados miembros de la Judicatura que "escriben sobre el malvado sanchismo" o tienen un pasado político que, según el político, "pone en cuestión la imparcialidad para dictar sentencia" en casos que considera que tienen una dimensión política.

"Siempre he pensado que a las altas instancias judiciales debería llegarse exclusivamente por méritos profesionales, no deberían ser elegidos por un organismo que al final depende del poder político", ha dicho el ministro avisando que estas declaraciones podrían resultar controvertidas.