Feijóo urge a la UE a "presionar" para solucionar el "desastre" de la crisis de Ceuta ante la "incapacidad" del Gobierno

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Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de inacción ante la crisis migratoria en Ceuta y pide a la Unión Europea que presione para evitar que la situación empeore. Feijóo reclama que la UE exija a España aplicar todos los instrumentos europeos para el retorno de migrantes y que clarifique la postura de Marruecos sobre la recepción de estas personas. El líder del PP considera que la llegada masiva de migrantes a Ceuta es una "instrumentalización" de los flujos migratorios por Marruecos, que debilita la seguridad y soberanía de Europa. Feijóo defiende que la prioridad del Gobierno debe ser agilizar la salida de los migrantes y señala que la continuidad de la crisis afecta a la credibilidad del proyecto europeo y del Estado de Derecho.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la crisis migratoria en Ceuta y ha pedido a la Unión Europea que "afronte el fracaso del liderazgo en Madrid y haga todo lo posible para evitar que la crisis empeore".

Feijóo ha descrito la posición del Ejecutivo como "incapaz de asumir el verdadero diagnóstico y aplicar el correcto tratamiento", por lo que ha instado a Europa a solucionar la situación en un artículo publicado por Político Europe.

"El conjunto de Europa debe reconocer el fracaso del Gobierno de España y ejercer la presión adecuada para que esta crisis no se enquiste, no se extienda y no se repita", ha señalado en su texto. "La primera obligación de un gobernante es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la defensa de su soberanía y la credibilidad de sus instituciones", ha apostillado.

"Una frontera no es solo una línea sobre un mapa. Es la expresión de una comunidad política que decide qué valores protege y qué responsabilidades comparte. Cuando una frontera europea es violada, toda Europa es más débil", defiende en el texto el líder del PP. Razón que le lleva a reclamar por parte de la organización la "determinación" que ha tenido frente a otras "amenazas híbridas".

Por una parte, ha reclamado que "tenga interés en que España aplique, con la intensidad y agilidad debidas, todos los instrumentos europeos que permitirían el retorno". Por otro lado, exige a la UE "dilucidar por qué el propio Reino de Marruecos ha reiterado en comunicado oficial su disposición a recibir a todas las personas que accedieron el 30 de julio, mientras que hay ministros españoles sosteniendo que no existe dicha colaboración".

Asimismo, ha demandado en su texto "todos los recursos diplomáticos" europeos para garantizar que la relación con Marruecos se desarrolle "sobre la base de la transparencia y el respeto mutuo". El líder de la oposición ha defendido una "relación leal y estable con su país vecino".

Se ha mostrado contundente contra Rabat, al afirmar que "no asistimos a una crisis migratoria al uso, sino a las consecuencias de una invasión procedente de Marruecos, que por ello debe hacerse responsable de haberla consentido o instigado".

Ha señalado la llegada masiva de migrantes a Ceuta de 80.000 personas como una "instrumentalización de los flujos migratorios" que debilita a Europa de la misma forma que lo hace "el cuestionamiento de la españolidad de Ceuta y Melilla".

Ha aseverado que en la ciudad autónoma "se ha esfumado la normalidad desde hace más de seis semanas" y se multiplica "el caos, la masificación y la inseguridad".

"Pensar que la prolongación en el tiempo de esta situación no tendrá consecuencias es un error que no podemos permitirnos: afecta a nuestra soberanía, a nuestra capacidad colectiva para defender el Estado de Derecho, a la seguridad de los ciudadanos y a la credibilidad del proyecto europeo para garantizar su propia estabilidad", ha agregado el popular.

"La obligación del Gobierno de España no es buscarles acomodo, sino agilizar su salida", ha defendido Feijóo en su artículo. En relación a esta premisa ha afirmado que "la humanidad no puede utilizarse como excusa para la inacción tras lo ocurrido", sin embargo ha añadido que "muchas de las personas que superaron la frontera sur europea fueron víctimas y que, de hecho, más de un centenar murieron".

Feijóo ha cerrado su artículo apuntando que como candidato a la presidencia de España, "pedir el apoyo de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros para mi Nación en este momento clave es mi deber".

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