El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán esta mañana un nuevo cara a cara en el Congreso marcado por la evolución de la situación en Ceuta y las críticas de varios ministros a determinadas decisiones judiciales.

Desde su enfrentamiento dialéctico de la pasada semana en el hemiciclo, han proseguido los reproches de Feijóo y de otros dirigentes populares a la gestión del Gobierno en Ceuta y las acusaciones del Ejecutivo al PP por no ayudar y buscar solo un rédito político.

Además, ante la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el voto de los nacionalizados por la ley de nietos, han ido in crescendo las críticas del Gobierno. El ministro Óscar López ha llegado a calificar la decisión de "salvajada" y "atropello democrático".

Ambas cuestiones formarán parte previsiblemente del cruce de argumentos entre Sánchez y Feijóo, quien ha registrado una pregunta genérica en la que plantea al jefe del Gobierno si cree que se ha degradado la imagen de España.

Sánchez también responderá a otras dos preguntas de las portavoces de Junts y Bildu.