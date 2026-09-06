[La personación de Ceuta como acusación frustra las maniobras del Gobierno para abortar la investigación de la juez Tardón]
[Sánchez pierde en todos los frentes: no logra ningún apoyo, deja "platos rotos" en Policía y CNI y amaga gestos para tapar su indulgencia con Marruecos]
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El Supremo estudia si frena el aumento de censo por la ley de nietos
El Tribunal Supremo abre el curso judicial con dos vistas este lunes para estudiar las medidas cautelares solicitadas por el partido Iustitia Europa y Vox contra "las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- como consecuencia" de la denominada ley de nietos.
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La Policía teme que asentar a los migrantes en el puerto bloquee una instalación crítica y aísle más a Ceuta si hay disturbios como quiere Rabat
La orden del ministro de Transportes Óscar Puentes de habilitar una zona del puerto de Ceuta para instalar a los miles de migrantes que permanecen en la ciudad ha encendido las alarmas en la Policía Nacional, concretamente entre los mandos policiales encargados del dispositivo de seguridad.
La ubicación escogida, según advierten mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) consultados por EL ESPAÑOL, presenta un problema añadido: el puerto es el enclave más estratégico para Ceuta, y cualquier alteración del orden en su interior podría obligar a suspender su actividad.
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Congreso y Senado se reactivan con los focos en Ceuta y los juzgados
El Congreso y el Senado reanudan esta semana su actividad ordinaria y ambas cámaras celebran sesiones plenarias, con todas las miradas en la irresuelta crisis migratoria de Ceuta, pero también en la reactivación de los juzgados y la evolución de las causas que afectan al PSOE.
Tras la comparecencia extraordinaria del pasado jueves en el pleno de la Cámara Baja, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comprobó su soledad ante la crisis ceutí, este lunes presidirá una reunión interparlamentaria con los diputados y senadores socialistas para fijar estrategias y objetivos en el inicio del curso parlamentario.
Ceuta y el papel de Marruecos seguirán en el centro del debate y el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, viaja también el lunes a Madrid para participar en un desayuno informativo acompañado del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
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Trump acusa al Gobierno de tener "cero control" sobre la frontera y tilda de "triste" la situación en Ceuta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este domingo al Gobierno de España de tener "cero control" sobre la frontera con Marruecos y ha calificado de "triste" la situación migratoria en Ceuta.
"Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera. ¡Vaya!", ha apuntado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.
El inquilino de la Casa Blanca ya tachó a España el pasado jueves como "país arruinado", y también se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días del cruce en tromba de unos 80.000 migrantes desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían que hacer" ante la llegada masiva de personas.