El Congreso y el Senado reanudan esta semana su actividad ordinaria y ambas cámaras celebran sesiones plenarias, con todas las miradas en la irresuelta crisis migratoria de Ceuta, pero también en la reactivación de los juzgados y la evolución de las causas que afectan al PSOE.

Tras la comparecencia extraordinaria del pasado jueves en el pleno de la Cámara Baja, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comprobó su soledad ante la crisis ceutí, este lunes presidirá una reunión interparlamentaria con los diputados y senadores socialistas para fijar estrategias y objetivos en el inicio del curso parlamentario.

Ceuta y el papel de Marruecos seguirán en el centro del debate y el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, viaja también el lunes a Madrid para participar en un desayuno informativo acompañado del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.