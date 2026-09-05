El Gobierno de España ha elevado la presión sobre la UE al advertir que no aceptará la oficialidad de nuevas lenguas de futuros países miembros sin antes haber aprobado la inclusión del catalán, el euskera y el gallego.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron esta postura tras solicitar que la relación entre lenguas oficiales y la ampliación comunitaria se debata en el próximo Consejo de Asuntos Generales.

Esta petición formal, registrada en agosto de 2023 tras los acuerdos del Ejecutivo con Junts, exige una unanimidad entre los Veintisiete que aún no se ha logrado conseguir.