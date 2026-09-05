[La personación de Ceuta como acusación frustra las maniobras del Gobierno para abortar la investigación de la juez Tardón]
[Sánchez pierde en todos los frentes: no logra ningún apoyo, deja "platos rotos" en Policía y CNI y amaga gestos para tapar su indulgencia con Marruecos]
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El Gobierno avisa a la UE: No aceptará las lenguas de la ampliación hasta que el catalán, euskera y gallego sean oficiales
El Gobierno de España ha elevado la presión sobre la UE al advertir que no aceptará la oficialidad de nuevas lenguas de futuros países miembros sin antes haber aprobado la inclusión del catalán, el euskera y el gallego.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron esta postura tras solicitar que la relación entre lenguas oficiales y la ampliación comunitaria se debata en el próximo Consejo de Asuntos Generales.
Esta petición formal, registrada en agosto de 2023 tras los acuerdos del Ejecutivo con Junts, exige una unanimidad entre los Veintisiete que aún no se ha logrado conseguir.
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Feijóo y Ayuso sellan la unidad del PP en Getafe con la mirada fija en 2027
Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso abren este sábado el curso político con un acto conjunto en Getafe, una cita estratégica con la que el Partido Popular busca escenificar cohesión y proyectar ya el trabajo de cara a la cita electoral autonómica y municipal de 2027.
El acto dará comienzo a las 11:30 horas.
El encuentro se produce en medio de la controversia por la adquisición del ático de Chamberí a través de Planifica Madrid.
Pese a la presión de la oposición, Ayuso da el caso por cerrado alegando explicaciones "concluyentes".