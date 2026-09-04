Los vecinos frenan la instalación de un asentamiento de acogida de migrantes frente a una escuela infantil de Ceuta

Varias personas protestan en la explanada en la que se quiere colocar el espacio de acogida de migrantes. Marcos Moreno Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Vecinos, padres y profesores se manifestaron frente al centro infantil Nuestra Señora de África en Ceuta para evitar la instalación de un asentamiento de acogida de migrantes. La protesta logró que los operarios detuvieran los trabajos para montar las carpas en la explanada junto a la escuela. Los manifestantes alegan inseguridad por la proximidad del asentamiento a una escuela de niños de hasta tres años y exigen la cancelación del proyecto. Simultáneamente, vecinos de otras barriadas protestaron contra la creación de otro espacio de acogida de migrantes en el Muelle de Poniente del puerto.

Decenas de personas se manifestaban la pasada tarde del jueves frente al centro infantil de Nuestra Señora de África para evitar la instalación de un nuevo asentamiento de acogida de migrantes frente a este. Objetivo que acabaron consiguiendo.

Ante la presencia de los manifestantes, entre los que se encontraban padres, profesorado y vecinos, los operarios han optado por cesar su trabajo. La vecindad ha rodeado la grúa con la que bajaban las carpas en la explanada ubicada en Loma Colmenar.

Los vecinos sienten inseguridad por la cercanía de la explanada donde el Gobierno central quiere establecer el espacio respecto a la escuela de niños de hasta tres años. La primera manifestación tuvo lugar el pasado martes y han dejado claro que no cesarán hasta que el Ejecutivo español cancele el proyecto.

Trabajadores detenidos en el explanada frente al centro de educación infantil de Nuestra Señora de África. Marcos Moreno Europa Press

Ceuta anunció a finales de agosto que el curso escolar para el alumnado de 0 a 3 años no se retomará hasta el 28 de septiembre. En concreto, la Consejería del ramo estableció esta demora para los centros de Nuestra Señora de África y Juan Carlos I.

Embolsamiento en el puerto

Simultáneamente, los vecinos de las barriadas de la Junta del Puerto y de Parques de Ceuta se manifestaban ayer en contra del establecimiento de otro espacio de embolsamiento de migrantes en el Muelle de Poniente del puerto.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, declaró que estos emplazamientos en unas parcelas portuarias alejaban a los migrantes del centro de la ciudad, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que explicó el cambio de espacios para el establecimiento de dispositivos de acogida.

Aun así, la población salió la tarde de ayer para expresar su "preocupación y desacuerdo" con la habilitación de estos espacios, llegando incluso a cortar el tráfico en la zona de desembarco de los barcos procedentes del puerto de Algeciras (Cádiz).

Las personas que protestaban destacaban lo peligroso que resultaba la proximidad de depósitos de combustible respecto a esta acampada porque podría producirse un accidente. Además, acusaban también la cercanía de espacios públicos y colegios.

Estos terrenos, como expresó Torres, son de titularidad estatal y son una alternativa ante la negativa del Ejecutivo ceutí de ceder los polideportivos para este fin.