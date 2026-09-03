[La Policía documenta el papel de los agentes de Marruecos "guiando" la invasión pero el Gobierno se obstina en negarlo]
[Moncloa abre una guerra contra la Policía y miembros del Gobierno creen que Sánchez debe destituir a Marlaska]
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Las 20 preguntas que Sánchez debe responder ante el Congreso sobre su gestión de la invasión y la crisis de Ceuta
Pedro Sánchez comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre qué propició la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio, sobre su gestión posterior de la crisis y sobre las tesis, algunas contradictorias o abiertamente desmentidas, que ha lanzado el Gobierno durante las últimas semanas.
La última de ellas atribuye a redes vinculadas a Rusia e Israel un papel instigador en la invasión y descarta cualquier participación de Marruecos en el asalto. Una versión que quedó puesta en tela de juicio este miércoles por el propio Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional.
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Sánchez comparece en el Congreso por la crisis de Ceuta asediado por socios y oposición tras el informe policial que apunta a Marruecos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, en una comparecencia en la que sus socios y la oposición le volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos tras el informe policial que apunta a la responsabilidad de Rabat en el asalto.
El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.
El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó por su parte al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los citados días.
La publicación del contenido del documento desató este miércoles una tormenta política con críticas al Gobierno por parte de Sumar y de la oposición y con la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno para que se convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.