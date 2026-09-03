Sánchez anuncia que elevará a 7.000 las plazas para migrantes en Ceuta 3 días después de decir que sólo hay 5.000 en la ciudad

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez anuncia la ampliación a 7.000 plazas de acogida temporal para migrantes en Ceuta, superando las cifras previas comunicadas. El Gobierno ha reubicado a 3.300 migrantes y retornado a 3.658 desde el 10 de agosto, con el objetivo de trasladar a otros 1.500 en los próximos días. Se movilizan siete millones de euros en ayuda humanitaria y se aceleran los procedimientos de asistencia, triaje y devolución para migrantes en la ciudad. Sánchez subraya la necesidad de cumplir las garantías legales y los derechos internacionales en los procesos de retorno, defendiendo la dignidad y empatía con los afectados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante su comparecencia en el Congreso que el Ejecutivo ya dispone de los recursos necesarios para habilitar 7.000 plazas adicionales de acogida temporal para migrantes que siguen en Ceuta desde la entrada masiva de finales del pasado mes de julio.

Las cifras de personas que entraron de forma ilegal y siguen en la ciudad autónoma son confusas. El propio Sánchez aseguró el lunes en una entrevista en la Cadena Ser que todavía había unos 5.000 migrantes. Otras fuentes y organismos elevan la cuantía por encima de los 10.000.

El líder socialista ha desgranado durante su intervención las medidas adoptadas hasta el momento por Moncloa y las que se deben implementar a partir de ahora. Entre ellas ha anunciado que habrá el doble de plazas de acogida temporal.

"Cuando se produjo la crisis en Ceuta había 500 plazas de este tipo y en menos de un mes hemos pasado a 3.500 plazas activadas. Ya tenemos suelo y recursos para duplicar ese número en los próximos días y en las próximas semanas", ha explicado Sánchez.

Desde el Gobierno se había informado en los últimos días que, tras habilitar las primeras 3.400 plazas, se preparaban nuevos espacios, como parcelas en el puerto de Ceuta y terrenos de acuartelamiento K-8, para llegar a 6.000 plazas. El presidente ha elevado la cifra hasta alrededor de las 7.000.

Por otro lado, ha detallado que en la última semana han salido de Ceuta 1.530 migrantes y ha anunciado que la previsión es "sacar a, al menos otros 1.500 más" en los próximos días.

"Desde el 10 de agosto, hemos reubicado a 3.300 migrantes y hemos retornado 3.658. Solo en la última semana, hemos sacado de las calles a 1.530, entre acogidas, retornos y expulsiones. Y en las próximas dos semanas pretendemos sacar a al menos otros 1.500 más, lo que debería aliviar sustantivamente la situación en la ciudad", ha asegurado durante su comparecencia.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que simultáneamente se ha movilizado un paquete de ayuda humanitaria de siete millones de euros para asistir a los migrantes. Asimismo, ha dicho que el Gobierno ha acelerado los procedimientos de asistencia, triaje y devolución, trabajando de forma paralela para garantizar "la seguridad y los derechos" de los ciudadanos locales.

Sánchez ha defendido que no se puede expulsar a una persona de forma directa sin cumplir con las garantías legales, recordando que España es una democracia y un Estado de Derecho integrado en la Unión Europea y la Comunidad Internacional. "Aquí conviene hacer un inciso y explicar algo con claridad: no se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuese un saco de tierra", ha subrayado.

En este sentido, ha ahondado que los Tratados Internacionales, el Derecho Comunitario y la legislación nacional obligan al cumplimiento de una serie de leyes y derechos. "Lo hacemos por obligación. Pero también por empatía. Por dignidad. Porque pensamos que sirven para construir un mundo mejor. Y porque queremos que nuestros propios ciudadanos se vean protegidos por ellos cuando se encuentren en otro país", ha indicado.