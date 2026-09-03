Robles, único ministro que no aplaude a Sánchez tras su anuncio de "publicar todos los informes" sobre Ceuta

Sumar aplaudió con más intensidad a Sánchez, aunque sus representantes discreparon abiertamente sobre el relato oficial de la crisis de Ceuta.

La escena ocurre en medio de tensiones entre Robles y el ministro Marlaska por el papel del CNI en la gestión de la crisis migratoria.

La ministra de Defensa mostró falta de entusiasmo durante la ovación al presidente, permaneciendo sentada y siendo la primera en volver a su escaño.

Margarita Robles fue la única ministra que no aplaudió a Pedro Sánchez tras anunciar la publicación de todos los informes sobre la crisis de Ceuta.

La comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta ha dejado este jueves una imagen que no ha pasado desapercibida en el hemiciclo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desmarcado de la reacción del resto de la bancada cuando el presidente ha anunciado que hará públicos todos los informes sobre la gestión de la crisis.

"Por todo ello, he dado la orden de publicar un dossier con todos los informes para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos", ha anunciado Sánchez durante su intervención.

Alguien NO aplaude el anuncio de Sánchez de “publicar todos los informes” pic.twitter.com/70aUmPODiD — Eduardo Carazo (@educarazo) September 3, 2026

En ese momento, mientras sus compañeros reaccionaban con aplausos, Robles ha permanecido sentada en su escaño, pendiente de colocarse el pelo, sin sumarse a la ovación.

Y ese no ha sido el único momento en el que la titular de Defensa se ha mostrado menos participativa en los aplausos.

Al término de la comparecencia, tras más de una hora y media de intervención, Robles se ha puesto en pie junto al resto de ministros y diputados socialistas para aplaudir a Sánchez.

Pero lo ha hecho con mucha menor efusividad: ha sido la primera en volver a sentarse mientras continuaba la ovación al presidente.

Margarita Robles, única ministra que no se levanta a aplaudir a Sánchez tras su intervención en el Congreso

La escena se produce en un momento complicado para la ministra, después del choque abierto con Fernando Grande-Marlaska, sobre el papel del CNI en la crisis.

Robles sostiene que los servicios de inteligencia avisaron de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y que esa información fue "compartida", mientras que Interior y Moncloa han defendido públicamente que no existió ese aviso.

Marlaska y Robles son, junto a Luis Planas, los únicos ministros que permanecen en el cargo desde 2018. El de Interior tiene una relación personal estrecha con Sánchez.

Y, paradójicamente, la imagen de mayor entusiasmo con Sánchez dentro de las filas del Gobierno ha llegado desde Sumar.

Yolanda Díaz ha aplaudido con especial intensidad al presidente, pese a que su formación ha marcado durante el debate importantes distancias con el relato de Moncloa sobre la crisis de Ceuta.

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha contradicho abiertamente a Sánchez al atribuir a Marruecos la responsabilidad de la entrada masiva. Santiago ha hablado de un "ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables" y de una "operación de desestabilización".