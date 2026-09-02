Pedro J. en 'Ana Rosa': "Si Sánchez no dimite o disuelve las Cortes será un colaboracionista con el invasor de Ceuta"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez acusa a Pedro Sánchez de colaborar con Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta y exige su dimisión o la disolución de las Cortes. El director de EL ESPAÑOL denuncia que informes policiales apuntan a la participación de gendarmes marroquíes en la entrada de más de 72.000 migrantes en Ceuta. Ramírez compara la situación con casos históricos de colaboracionismo y sugiere que podrían derivarse responsabilidades legales para altos funcionarios marroquíes y miembros del Gobierno español. Llama a la ciudadanía a manifestarse en apoyo a Ceuta y destaca la actitud ejemplar de los ceutíes y su presidente Juan Vivas.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha cargado contra Pedro Sánchez por asegurar que Marruecos no ha tenido ninguna participación en la crisis de Ceuta, cuando los informes policiales apuntan a que los más de 72.000 migrantes fueron conducidos por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

"Si Sánchez no anuncia mañana ante el Congreso o bien la disolución de las Cortes o su propósito de presentar su dimisión ante el Rey como presidente del Gobierno, no cabrá ninguna otra hipótesis que pensar que estamos ante una situación de colaboracionismo con el invasor", ha expresado Pedro J. durante su intervención este miércoles en El programa de AR de Telecinco.

"Hasta mañana por la mañana podemos pensar que Sánchez ha sido un inepto, un descuidado, un irresponsable que ha tenido un Gobierno catastrófico con gente rayana en la caricatura como el ministro del Interior, pero una vez ha quedado desmentido de manera tan flagrante solo le queda el camino de la dimisión o la convocatoria de elecciones", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que si el líder socialista se aferra a seguir en Moncloa "tendremos que verlo con un perfil histórico como el mariscal Pétain", jefe del régimen de Vichy durante la II Guerra Mundial y títere del nazismo en Francia.

Pedro J. Ramírez también ha deslizado que el comportamiento de Sánchez podría ser equiparado con el de los colaboracionistas János Kádár y Alexander Dubček, líderes de los partidos socialista de Hungría y comunista de Checoslovaquia durante la invasión soviética de sus respectivos países.

"Aquí no han entrado tanques, pero ha habido una operación que bajo la apariencia de una crisis migratoria ha vulnerado nuestras fronteras", ha expresado el director de EL ESPAÑOL.

Pedro J. ha insistido que el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, desvelado por este periódico, marca "un antes y un después y tiene que tener consecuencias inmediatas".

Ha criticado que Sánchez afirmase durante su entrevista en la Cadena Ser el pasado lunes que no había ningún informe o hipótesis que indicara que Marruecos estuvo detrás del asalto a la ciudad autónoma, cuando la propia Policía envió dicho documento ese mismo día a la Audiencia Nacional.

El periodista ha resaltado la "trayectoria de independencia y profesionalidad de la magistrada María Tardón: "Tiene elementos suficientes como para iniciar un procedimiento por delitos contra la integridad territorial e imputar a altos funcionarios marroquíes. Y en el transcurso de la instrucción pueden surgir responsabilidades del Gobierno de España que le lleven a presentar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo".

Por último, Pedro J. Ramírez ha instado a los españoles que salgan hoy a las calles bajo el lema de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y dejar a un lado "cualquier otro registro contra una persona concreta, por mucho que el presidente merezca la crítica".

"Lo que tenemos que demostrar es nuestra solidaridad de los españoles con quienes son sangre de nuestra sangre y forman parte de la comunidad social que es una nación. El mérito que tienen los ceutíes, encabezados por Juan Vivas, merece todo nuestro reconocimiento", ha zanjado.