Cientos de miles llenan las plazas de toda España en solidaridad con Ceuta entre gritos de "¡Sánchez, dimisión!"

Un informe policial apunta a la implicación activa de fuerzas marroquíes en la entrada masiva de migrantes a Ceuta, elevando la presión sobre el Gobierno.

Una serie de alcaldes socialistas desobedecieron a la dirección del PSOE y participaron en las concentraciones, marcando distancias con Pedro Sánchez.

Las protestas, convocadas por la FEMP, contaron con la presencia de líderes del PP y Vox en Madrid y se replicaron en casi 2.000 municipios del país.

Cientos de miles de personas se manifestaron en España en apoyo a Ceuta bajo el lema "Ceuta no está sola", con gritos de "¡Sánchez, dimisión!" en muchas ciudades.

Cientos de miles de personas han salido este miércoles a las calles de toda España para mostrar su apoyo a Ceuta, en una jornada que ha llenado las plazas de decenas de ciudades entre banderas españolas, de la ciudad autónoma, pero también gritos de "¡Sánchez, dimisión!".

Las concentraciones, convocadas ante los ayuntamientos y en las principales plazas de cada municipio, se han celebrado a las 20.00 horas bajo el lema "Ceuta no está sola", promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta es de España" y "Ceuta no se regala" han sido algunas de las consignas más repetidas. Pero junto al respaldo a la ciudad autónoma se han sucedido también los gritos de "¡Sánchez, dimisión!".

La movilización más multitudinaria ha tenido como escenario la plaza de Cibeles de Madrid. Aunque la Delegación del Gobierno ha cifrado en 50.000 los asistentes, el Ayuntamiento ha elevado la participación hasta las 150.000 personas.

A la concentración madrileña han acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Miles de personas se han concentrado también en Zaragoza, Palma, Valencia, Sevilla, Santander, Murcia, Cáceres, Badajoz, Pamplona o Cartagena, además de numerosas localidades de Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía.

En Ceuta, miles de ciudadanos han recorrido las calles de la ciudad autónoma durante la celebración de su Día.

Rebelión de alcaldes socialistas

Las movilizaciones han abierto, además, una brecha interna en el PSOE. Ferraz pidió a sus alcaldes que se desmarcaran de unas concentraciones que considera instrumentalizadas por el PP, pero varios regidores socialistas decidieron desobedecer.

La dirección socialista remitió el pasado 29 de agosto una instrucción a sus cargos municipales con la consigna de "NO PARTICIPAR" en los actos de la FEMP.

Sin embargo, 72 ayuntamientos gobernados por el PSOE se han sumado finalmente a las concentraciones, según el recuento trasladado por fuentes del PP. Son el 3,1% de los 2.308 consistorios que gobiernan los socialistas.

Entre ellos, los regidores de Chiclana, Sagunto, Mérida, Moguer, Espartinas, Íllora o Grazalema, entre otros.

Algunos alcaldes, eso sí, han optado por celebrar actos propios ante sus ayuntamientos para evitar secundar formalmente la convocatoria de la FEMP, pero mostrando su respaldo a Ceuta.

El alcalde de León, José Antonio Diez, uno de los regidores socialistas de mayor peso entre los que se han desmarcado de la posición oficial del partido, también ha defendido su participación en la movilización: "Ceuta es una cuestión de Estado".

Estos movimientos de desoír a Ferraz y convertirse en "versos libres", como los ha llegado a calificar la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, pueden interpretarse como una forma de marcar distancias con Sánchez y con la dirección del partido.

Sobre todo porque sobre estos alcaldes pesa la experiencia de 2023, cuando las elecciones municipales y autonómicas quedaron muy condicionadas por la política nacional. El resultado fue un fuerte avance del PP, mientras los socialistas perdieron poder territorial.

Ahora, con las municipales y autonómicas de mayo de 2027 en el horizonte, algunas "voces" —"minoritarias", según Sánchez— han advertido precisamente contra la posibilidad de que vuelva a producirse esa contaminación entre la política nacional y las elecciones locales.

En total, según fuentes de la FEMP, se han convocado concentraciones en 1.996 municipios españoles. Es decir, que ha habido actos en casi uno de cada cuatro de los 8.132 ayuntamientos del país.

Esta marea a favor de Ceuta llega, además, en un momento complicado para el Gobierno. Porque este mismo miércoles se ha conocido, desvelado por este periódico, el informe del CENIF de la Policía Nacional sobre el papel de las fuerzas marroquíes durante la invasión.

El documento policial recoge indicios de un "guiado activo" de miles de personas por parte de agentes marroquíes y apunta a un "diseño estratégico" y una "planificación" de un "proceso" que desembocó en la entrada masiva de más de 80.000 migrantes durante los días 30 y 31 de julio.

La publicación del informe llega además en vísperas de que Sánchez tenga que subir a la tribuna del Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis, más de un mes después de la invasión.