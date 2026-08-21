El Ministerio de Defensa ha aprobado que más de un centenar de militares procedentes de Canarias se desplacen a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.

🪖Más de 150 militares del Mando de Canarias se suman a las capacidades del @EjercitoTierra ya desplegadas en #Ceuta.



🪖Las Fuerzas Armadas 🇪🇸 continúan brindando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos puntos de la ciudad autónoma.#MOPS @MCANA_ET pic.twitter.com/OiESB6Z0EL — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) August 20, 2026

De esta forma, el Gobierno ha dado luz verde al traslado de nuevas unidades del Ejército de Tierra a Ceuta, concretamente del Mando de Canarias, con el objetivo de sumarse a los servicios del contingente desplegado actualmente en la ciudad autónoma.

"Las Fuerzas Armadas continúan brindando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos puntos de la ciudad autónoma", informan desde EMAD.