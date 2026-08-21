Tras el desalojo de ayer de la playa del Trampolín, miles de migrantes han vuelto a acampar en la costa ceutí. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la cual continúa en la ciudad autónoma desde el lunes, anunció que se desplegarían más dispositivos de acogida en los próximos días.
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Más de 150 militares de Canarias se desplazan a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra
El Ministerio de Defensa ha aprobado que más de un centenar de militares procedentes de Canarias se desplacen a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.
🪖Más de 150 militares del Mando de Canarias se suman a las capacidades del @EjercitoTierra ya desplegadas en #Ceuta.— Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) August 20, 2026
🪖Las Fuerzas Armadas 🇪🇸 continúan brindando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos puntos de la ciudad autónoma.#MOPS @MCANA_ET pic.twitter.com/OiESB6Z0EL
De esta forma, el Gobierno ha dado luz verde al traslado de nuevas unidades del Ejército de Tierra a Ceuta, concretamente del Mando de Canarias, con el objetivo de sumarse a los servicios del contingente desplegado actualmente en la ciudad autónoma.
"Las Fuerzas Armadas continúan brindando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos puntos de la ciudad autónoma", informan desde EMAD.
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Se cumplen tres semanas de la entrada masiva de migrantes irregulares a Ceuta
Tres semanas después de la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta, la ciudad autónoma sigue trabajando para alojar a aquellas personas que no han retornado a Marruecos.
Ayer miles de personas fueron trasladadas a carpas de acogida, vaciando la playa del Trampolín, sin embargo horas después cientos retornaban a la costa.
Una cuestión polémica es la de los menores, sobre todo después de que el Gobierno confirmara que 500 niñas serán trasladadas a la Península por cuestiones de seguridad. El reparto de menores sigue siendo un punto de fricción entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
En la ciudad autónoma permanece la ministra Elma Saiz desde el pasado lunes, reuniéndose con asociaciones y autoridades locales.
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La Fiscal de Sala de Menores rechaza la propuesta del PP de retornar a los menores de Ceuta: "No tiene sentido"
La Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha asegurado que la propuesta del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a menores migrantes llegados a Ceuta "no tiene sentido" y ha destacado la obligación legal de "valorar" previamente y "a título personal" el "interés superior del menor".
Ha negado la posibilidad de retornar "directamente" y de forma "instantánea, directa y exclusiva" a los niños no acompañados que arribaron el pasado 30 de julio sin antes "conocer sus circunstancias", según ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser.
Unos criterios que aplican a todos los menores no acompañados que lleguen a territorio español de manera irregular y para los que se han establecido "una serie de requisitos" que son "garantías legales" de obligado cumplimiento.
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La playa de Ceuta vuelve a llenarse con más invasores escondidos tras el chapucero traslado de miles a las carpas
Mohamed, Said, Hassan y Youssef no son amigos. Sin embargo, están sentados sobre una baranda en la Loma Colmenar mientras miran el parking del Embolsamiento.
—No deberíamos habernos ido de la playa —dice Said, haciendo referencia al desalojo que realizó la Policía Nacional a 4.000 inmigrantes en El Trampolín durante la mañana del 20 de agosto.
El resto no contesta. Tienen el gesto fruncido por el sol que les golpea directo. Mientras tanto, continúan viendo el parking, en el que hay aproximadamente 100 inmigrantes. De las 28 carpas que van a montar para la atención solo hay disponibles 20.