El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a desplazarse a Ceuta para entrevistarse con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, cuando la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, continúa allí.
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Feijóo vuelve este miércoles a Ceuta ante la crisis migratoria
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente". Este martes volvió a cargar contra un Gobierno al que ve "ausente, inerte e indiferente".
La responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, permanece desde el pasado lunes en la ciudad, donde conoció sobre el terreno el dispositivo de atención humanitaria y anunció la habilitación inmediata de 1.500 plazas de acogida temporal.