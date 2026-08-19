El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente". Este martes volvió a cargar contra un Gobierno al que ve "ausente, inerte e indiferente".

La responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, permanece desde el pasado lunes en la ciudad, donde conoció sobre el terreno el dispositivo de atención humanitaria y anunció la habilitación inmediata de 1.500 plazas de acogida temporal.