Vivas ve "vergonzoso" que la UE apoye a Ceuta y el Gobierno de Sánchez no: "Tiene medios para expulsar a los migrantes"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una reunión este martes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la sede del PP Ceuta. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, critica que la UE apoye a Ceuta mientras el Gobierno de Sánchez no actúa. Vivas insiste en que el Gobierno tiene medios para expulsar a los migrantes, algo que respalda la Comisión Europea. Cuca Gamarra (PP) califica la entrada masiva de migrantes como una "invasión" y un ataque a la integridad territorial de España. Exigen la devolución inmediata de todos los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta, sin opción de asilo ni traslados a la Península.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que es "vergonzoso" que la Unión Europea esté apoyando a la ciudad autónoma y no el Gobierno de Sánchez.

Así lo ha señalado este martes en una comparecencia conjunta con la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, tras mantener un encuentro en la ciudad autónoma.

"El Gobierno tiene medios para expulsar a los migrantes", ha subrayado recordando que así lo ha avalado este martes por la propia Comisión Europea al subrayar que se ajusta a derecho comunitario.

A juicio de Vivas, si Ceuta no ha recuperado la normalidad tras la entrada masiva desde Marruecos los días 30 y 31 de julio es porque el Gobierno y el Ministerio del Interior "no quieren".

Por ello, Vivas ha exigido que todos los que entraron ilegalmente en España sean devueltos a Marruecos sin posibilidad de asilo ni de traslados a la Península.

Tras la intervención del presidente ceutí, ha sido el turno de Cuca Gamarra, la cual también ha denunciado que lo ocurrido en Ceuta hace ya más de 15 días fue una "invasión" y un ataque a la integridad territorial de España.

"Esto no es un asunto de Ceuta y de los ceutíes sino de España y los españoles", ha subrayado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.

"Lo que aquí ocurrió fue una invasión y no fue casual, primero había indicadores e indicios para haberla prevenido y no se hizo nada y segundo alguien tuvo que organizarlo", ha señalado.

Junto a Vivas, de quien ha destacado que lleva al pie del cañón 24 horas al día desde que se produjo la entrada masiva, Gamarra ha censurado que el Gobierno se dedique a hacer "señalamientos" al Ejecutivo ceutí acusándolo de falta de colaboración.

"Este señalamiento es vergonzoso porque no se lo merecen los ceutíes ni su Gobierno", ha denunciado mientras otros están de vacaciones, ha señalado en alusión a Sánchez y algunos de sus ministros.

Por el contrario, ha explicado Gamarra, Vivas ha estado trabajando sin descanso desde entonces y apelando a la unidad.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Por ello, ha reclamado el apoyo del PP a los ceutíes y a Ceuta, a quienes considera parte esencial del proyecto del partido de Feijóo para España.