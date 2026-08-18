El PSOE implosiona en Ceuta: los diputados críticos con Sánchez tras la invasión preparan un nuevo partido

Las tensiones internas han dejado al PSOE ceutí con solo un diputado, tras varias expulsiones y salidas al Grupo Mixto por desavenencias internas.

Melchor León, actual vicepresidente primero de la Asamblea, lideraría la nueva formación, que podría llamarse Ceuta 100 x 100 y contaría con financiación local.

El PSOE en Ceuta sufre una grave fractura tras la llegada masiva de migrantes y las discrepancias con el líder local y delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Diputados críticos con la gestión de Pedro Sánchez en Ceuta preparan la creación de un nuevo partido para las municipales de 2027.

Los críticos del PSOE en Ceuta con la gestión que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez preparan un nuevo partido con el que podrían concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2027.

El partido ha implosionado tras la invasión del pasado 30 de julio y las diferencias de varios dirigentes con el líder en Ceuta y delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ya parecen insalvables.

En un principio, el líder de la nueva formación que se está gestando sería el actual vicepresidente primero de la Asamblea de la ciudad autónoma, Melchor León, que ya ha cambiado su encabezado en Facebook para poner: "Ahora toca Ceuta".

León denuncia en esa página la inseguridad que ha producido la llegada de golpe de cerca de 80.000 migrantes y critica la gestión de su todavía partido.

Si finalmente cristaliza el proyecto, esta escisión se enfrentaría en las urnas a un PSOE debilitado que tendría a Pérez Triano, el hombre de Sánchez en la ciudad autónoma, como cabeza de lista.

El nuevo partido, según las fuentes consultadas, contaría con financiación de, en otros, un empresario que comenzó en el sector del juego y que ahora tiene negocios de hostelería en la ciudad.

El nombre que se baraja para la nueva formación, Ceuta 100 x 100, está inspirado en La Línea 100 x 100, que gobierna en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción.

Este partido defiende que La Línea debería convertirse en una ciudad autónoma, al estilo de Ceuta o Melilla.

En 2015, su candidato, José Juan Franco, obtuvo el 30% de los votos y fue investido alcalde en coalición con el PP. En 2019, aumentó su mayoría hasta el 67% de los votos y en 2023 alcanzó el 75%, convirtiéndose en el alcalde más votado de España entre los municipios de más de 50.000 habitantes.

Ahora, la duda está en si Melchor León, que tras la entrevista con EL ESPAÑOL apareció en diferentes televisiones este lunes criticando la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la ciudad, dará finalmente el paso.

León asegura que está sufriendo "amenazas" por parte del PSOE, partido en el que todavía milita.

"Me quieren abrir un expediente y me amenazan con expulsarme si no sigo su relato", asegura.

La otra incógnita es si le acompañará el otro diputado del PSOE que se ha distanciado de la dirección, Sebastián Guerrero.

Este parlamentario también acudió junto a León a la multitudinaria manifestación en Ceuta celebrada el domingo día 9 en la que se reclamó, entre otras cuestiones, la dimisión del delegado del Gobierno.

De momento, Guerrero ha evitado pronunciarse sobre las cuestiones internas y mantiene silencio, aunque ha conservado su agenda oficial junto a León. Ambos han asistido a varias reuniones vecinales, marcando distancias con el otro diputado socialista en la Asamblea, Hahan Ahmed.

A la tensión provocada por las declaraciones se suma una estrategia que ha irritado a la dirección del partido: León y Guerrero han asumido la representación socialista en los ocho consejos de administración de las empresas municipales.

De seis diputados ¿a uno?

La crisis del PSOE ceutí se remonta, en cualquier caso, a episodios anteriores. Otros tres diputados socialistas pasaron al Grupo Mixto por distintas desavenencias surgidas a lo largo de la legislatura.

Las discrepancias no se han producido únicamente con la actual dirección, sino también con dirigentes como el propio León, que estuvo al frente de una gestora en 2024 con el aval de Ferraz tras la dimisión del entonces líder del socialismo ceutí, Juan Gutiérrez.

La gestora llegó incluso a expulsar a Navil Rahal y Fidda Mustafa, dos de sus diputados, después de que ambos apoyaran una modificación presupuestaria promovida por el PP de Juan José Vivas.

Esta decisión dejó a MDyC (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía) como principal partido de la oposición, al perder el PSOE dos de sus seis diputados.

Más tarde, la crisis se agravó con la marcha de Hikma Mohamed al grupo de los no adscritos. La razón: sus desavenencias con Pérez Triano.

Lo que sí dan por hecho en el partido es que ni Guerrero ni León formarán parte de las listas del PSOE. Era un secreto a voces incluso antes de la invasión, dadas sus desavenencias desde hace tiempo con Pérez Triano.

La gestión de la llegada de casi 80.000 personas a Ceuta habría sido, en este convulso contexto, la gota que ha colmado el vaso.