El número de menores migrantes en Ceuta supera ya los 2.000, según el último balance de la Policía Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA El número de menores migrantes en Ceuta asciende a 2.168, según el último balance de la Policía Nacional. La ciudad autónoma supera ampliamente su capacidad de acogida, que era de solo 29 plazas, lo que ha obligado a habilitar escuelas y otras instalaciones. El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado a las comunidades autónomas para debatir la reubicación de los menores y votará una transferencia de 25 millones de euros para su atención. Se han denunciado al menos 15 casos de violaciones a menores migrantes en Ceuta y organizaciones como Save the Children piden garantizar el acceso al derecho de asilo.

La cifra de menores migrantes en la ciudad de Ceuta registrados asciende a 2.168, según el último balance de la Policía Nacional.

Su localización e identificación es una de las labores que más esfuerzo está conllevando tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. La última semana se repetía la imagen de las largas colas diarias de niños y jóvenes que esperaban para ser registrados por los cuerpos de seguridad y, posteriormente, puestos a disposición del Gobierno ceutí.

El último dato aumenta la anterior cifra en 270 menores migrantes, la cual no es definitiva, sino la cantidad de registros que se han podido realizar. En este número faltan aquellos que no se han localizado y los que no han podido ser identificados.

En su visita a la ciudad el pasado jueves, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó la importancia de filiar a los menores que permanecían en la ciudad autónoma, lo cual transmitió al delegado del Gobierno de Ceuta, Policía Nacional y Guardia Civil.

La perspectiva para los niños y jóvenes migrantes es ser devueltos a sus países de origen o el traslado a la Península y la acogida por parte de las comunidades autónomas.

25 millones y el reparto de menores

La ciudad autónoma se encontraba sobrepasada en materia de acogida antes de la crisis migratoria, ya que superaban la capacidad de asistencia de la ciudad que era de 29 migrantes, según trasladaron autoridades locales.

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, demandó espacios para poder alojar a los niños y jóvenes, a lo cual la ciudad respondió cediendo dos escuelas para que niños y niñas pudieran ser separados.

Este mismo departamento ha citado el 27 de agosto a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial para debatir la reubicación de los menores de Ceuta y poder dar mejor atención. Además, está previsto que se vote la aprobación de una transferencia de 25 millones de euros al Gobierno ceutí para la acogida y cuidado de menores.

La posición de los gobiernos autonómicos del PP es la oposición a este sistema de reparto. Por otra parte, Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde gobiernan junto a Vox, han rechazado acudir al encuentro. Asimismo, la mayoría de autonomías denuncian que sus capacidades de acogida están sobrepasadas.

Por otra parte, el Tribunal Supremo sentenció que la devolución masiva de menores a Marruecos que se ejecutó tras la crisis migratoria en 2021 fue ilegal, por la "absoluta inobservancia" de las garantías que establece la ley de extranjería, como realizar un estudio caso por caso de las circunstancias individuales de cada joven.

Garantías que han de respetarse incluso a pesar de que exista un acuerdo como el alcanzado con Marruecos en 2007 para la vuelta concertada de los menores, algo en lo que se había escudado el Gobierno.

Aunque este mecanismo está previsto en la ley a través de la reagrupación familiar, su ejecución es compleja porque exige velar en todo momento por el interés superior del menor, para lo que es necesario un exhaustivo estudio, caso por caso.

El riesgo para los menores

Durante las últimas semanas se han ido conociendo noticias de violaciones a menores migrantes en Ceuta, las cuales han sido denunciadas por diversas ONG y el propio Ministerio de Igualdad. Por el momento no se conocen datos del Gobierno, pero fuentes policiales confirmaban a EL ESPAÑOL que "hay conocimiento de 15 casos y dos detenidos".

Por otro lado, pese a que Europa considera a Marruecos un país seguro, como han trasladado dirigentes del PP y Vox en los últimos días, Save the Children alerta de que hay migrantes procedentes de países como Chad o Sudán que huyen de la guerra, crisis humanitarias y violencia enfocada a la infancia vinculada a la trata o la violación.

Por ello, la organización ha pedido que se garantice el acceso al derecho de asilo a los menores que así lo requieran.