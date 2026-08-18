El Gobierno pasa a la ofensiva contra Vivas y el PP: "Han virado el discurso migratorio, presos de sus alianzas con la ultraderecha"
"Yo me pregunto si en el PP vienen a Ceuta a colaborar y a mejorar la situación o hacerse fotos con agitadores", ha dicho Elma Saiz.
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Las claves
Generado con IA
El Gobierno acusa al PP y a Vivas de cambiar su discurso migratorio por sus alianzas con la ultraderecha.
La ministra Elma Saiz cuestiona si el PP colabora en Ceuta o solo busca hacerse fotos con agitadores.
Se habilitarán más de 1.500 plazas temporales para migrantes en Ceuta y no se descarta ampliar la cifra.
El Ejecutivo defiende su presencia y coordinación en Ceuta y asegura que la ciudad no estará sola ante la crisis migratoria.
El Gobierno cambia de estrategia en Ceuta. Han pasado 19 días desde que se produjo la invasión migratoria y, tras enviar a varios ministros para tratar de coordinarse con el presidente de la ciudad autónoma, ahora han decidido pasar a la ofensiva.
"En el PP estamos viendo en los últimos tiempos que ese discurso migratorio ha virado, porque están siendo presos de sus alianzas con la ultraderecha", ha señalado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno.
"Yo me pregunto si en el PP vienen a Ceuta a colaborar y a mejorar la situación o a hacerse fotos con agitadores", ha dicho Saiz en los micrófonos de la Cadena Ser.
Al preguntarle sobre si Génova presiona a Vivas para que no colabore con el Gobierno la ministra ha respondido tajante: "Yo me guío por las declaraciones de líderes del PP y las palabras altisonantes contra el Gobierno de España".
Y en contraposición ha defendido la labor del Ejecutivo: "Estar en Ceuta es acompañar con hechos, palabras, actuaciones, etcétera. Yo creo que eso es una coherencia que nosotros estamos llevando a cabo y me gustaría saber cuál es la función de los líderes del PP que llegan aquí".
Atención a los migrantes
Por otra parte, Saiz ha explicado que a las 1.500 plazas temporales para migrantes anunciadas en Ceuta se sumarán "más" una vez que éstas estén habilitadas.
Aunque no ha precisado el número exacto de plazas que se prevé habilitar y ha declinado dar cifras sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta. Se ha remitido exclusivamente a los 4.000 kits de comida que se reparten diariamente.
Al ser preguntada por si se podrían alcanzar hasta las 4.000 plazas de acogida temporal, Saiz no ha rechazado la cifra, aunque ha declinado "poner techo". "Son cuatro espacios los que se están habilitando que en total pueden dar cabida a más plazas", se ha limitado a explicar.
En su opinión, "lo importante es seguir en la búsqueda y adecuación de espacios", y ha asegurado que los trabajos para habilitar las primeras 1.500 "avanzan rápido".
Saiz, que a lo largo de este martes se reunirá con ONG que trabajan en la ciudad autónoma, se ha defendido de las críticas contra el Gobierno en el retraso en la adopción de medidas y ha asegurado que el Ejecutivo "no ha ido a Ceuta, sino que está en Ceuta".
"Ceuta no ha estado ni va a estar nunca sola y lo importante es que a esta situación extraordinaria se le ha dado una respuesta de manera inmediata con una presencia muy fuerte, coordinada y eficaz de cada uno de los ministerios", ha defendido.
En cuanto a la búsqueda de nuevas ubicaciones para la atención a personas migrantes, la ministra ha evitado entrar en polémicas sobre la puesta a disposición por parte del ejecutivo de Ceuta de otros emplazamientos, aunque ha recordado que en la crisis de 2021 se facilitaron espacios.
Respecto al apoyo económico de Europa para afrontar la crisis migratoria, Saiz se ha mostrado "optimista" y ha admitido que aunque inicialmente hubo declaraciones "incomprensibles" por parte de algunos dirigentes europeos, muchos países "valoran y respetan" la política migratoria de España.