Feijóo denuncia el "ataque sin precedentes a la Corona" del Gobierno tras la crítica "tabernaria" de Puente al Rey

Puente sostiene que la Casa Real cruzó una línea roja y debió ser más cuidadosa con sus actos públicos.

La polémica surge tras las declaraciones de Puente sobre la fotografía de Felipe VI con el periodista Javier Negre, calificándola de "ignominia".

Feijóo acusa a ministros del Ejecutivo de comportarse de forma "tabernaria" e insultar a adversarios y ciudadanos.

Alberto Núñez Feijóo denuncia un "ataque sin precedentes" a la Corona por parte del Gobierno tras las críticas de Óscar Puente al Rey.

Alberto Núñez Feijóo ha denunciado este martes un "ataque sin precedentes" a la Corona por parte del Gobierno y ha acusado a sus ministros de "comportarse de forma tabernaria e insultar a adversarios y ciudadanos particulares".

El líder del PP se ha pronunciado así en Ribadeo (Lugo), durante su visita a una exposición fotográfica dedicada a Leopoldo Calvo-Sotelo con motivo del centenario de su nacimiento.

Desde allí, ha reivindicado el "respeto y la dignidad institucional" que, a su juicio, representaron Calvo-Sotelo y Adolfo Suárez frente a la actuación del actual Ejecutivo.

"Tenemos la desgracia de ver a ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria e insultando a adversarios y ciudadanos particulares, e incluso ante un hecho sin precedentes: señalar a la Corona", ha afirmado.

Feijóo se refiere a las críticas Óscar Puente a Felipe VI por haberse fotografiado con el periodista Javier Negre durante la investidura del nuevo presidente de Colombia.

Puente calificó la imagen de "ignominia" y después advirtió de que el Rey es "un símbolo y no es inocuo, y se contamina según junto a quién se fotografía". Este lunes volvió a pronunciarse sobre el asunto en una entrevista con Europa Press.

En esa entrevista, Puente no interpreta que haya sido él quien ha sobrepasado el límite por criticar al Rey. Al contrario. "Quien ha cruzado una línea roja es la Casa Real", afirmó, porque, a su juicio, "debería haber medido mucho más" lo que hacía.

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