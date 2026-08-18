Bruselas avala que España devuelva a todos los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores

Varios militares y un agente de la Guardia Civil con un menor migrante no acompañado en Ceuta. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea respalda que España devuelva a Marruecos a todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores no acompañados. Bruselas argumenta que la directiva de Retorno de la UE permite el retorno de migrantes en situación irregular, incluidos los menores. El Gobierno de Sánchez planea aumentar la capacidad de acogida para afrontar la situación humanitaria, aunque no da fechas para una solución administrativa. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dado un ultimátum de 30 días al Gobierno para que la ciudad vuelva a la normalidad.

La Comisión Europea ha avalado este martes que España devuelva a Marruecos a todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores extranjeros no acompañados.

Bruselas defiende que el Gobierno de Sánchez puede llevar a cabo estas devoluciones porque el "derecho de la Unión Europea lo contempla".

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha señalado el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, en una rueda de prensa.

Preguntado específicamente sobre si cuando se refiere a "todos" también incluye a los menores, Lammert ha subrayado que "esto está regulado por el Derecho de la Unión Europea" .

En concreto, ha citado la directiva de Retorno, aprobada el pasado junio, que contempla, ha señalado, disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, "incluidos los menores no acompañados".

"Así que esto también está cubierto por el Derecho de la UE", ha insistido, añadiendo que la expectativa de Bruselas es que "todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados".

Algo para lo que el Ejecutivo comunitario espera que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan "de manera efectiva".

Tras tomar nota de la intención de Marruecos de facilitar los retornos de todos los menores extranjeros no acompañados, Lammert ha reiterado el ofrecimiento de Bruselas para "facilitar y apoyar" este proceso.

Por último, el portavoz comunitario ha celebrado el anuncio del Gobierno de Sánchez para aumentar la capacidad de acogida para hacer frente "a la situación humanitaria" de los migrantes irregulares.

Moncloa, por su parte, elude dar una fecha concreta sobre cuándo podría dar una solución administrativa a los migrantes que aún permanecen en Ceuta.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido en que España es un "Estado de Derecho" y "garantista" tanto con las personas que llegan como con los funcionarios y, por ello, "hay unos expedientes y tramitaciones" que cumplir.

"Nos dan seguridad y nos hacen ser el país que somos, el estado de derecho que somos. Este Gobierno siempre va a trabajar respetando la legalidad y la normativa aplicable en esta situación", ha reivindicado la ministra en una entrevista en Mañaneros 360 de TVE.

Frente a la postura del Ejecutivo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dio el lunes un ultimátum de 30 días al Ejecutivo de Sánchez para que la Ciudad Autónoma "vuelva a la normalidad" porque considera que tiene "medios y capacidades suficientes" para ello.