El PP busca en el Congreso que se active la Ley de Seguridad Nacional para el "retorno de todos" los que invadieron Ceuta

La presidenta de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Edurne Uriarte, en una sesión. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PP ha registrado una propuesta en el Congreso para activar la Ley de Seguridad Nacional y asumir el control directo ante la situación en Ceuta. La iniciativa exige el retorno inmediato a Marruecos de los adultos que entraron irregularmente y la devolución de menores no acompañados a sus países de origen. El PP pide reforzar la presencia policial y de la Guardia Civil, además del posible apoyo de las Fuerzas Armadas y el despliegue de Frontex. Los populares reclaman que el Gobierno entregue a las Cortes informes del CNI sobre el riesgo de asalto y sugieren posibles fallos de previsión del Ejecutivo.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional con la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez la activación inmediata de los mecanismos previstos en la Ley de Seguridad Nacional de 2015 para asumir el control directo de la situación en Ceuta.

La iniciativa califica los graves sucesos registrados a finales de julio —cuando más de 70.000 personas bordearon el perímetro fronterizo por tierra y mar— como una "violación y ataque a la integridad territorial de España".

El documento pone además el foco en los más de 10.000 migrantes irregulares que todavía permanecen en la ciudad, una cifra que los populares consideran "insostenible" para una población de poco más de 80.000 habitantes y define el episodio como "una crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial".

El PP rechaza que lo sucedido pueda abordarse como un episodio inmigratorio ordinario y reclama una respuesta de Estado, firme e inmediata, bajo la dirección de un mando único coordinado por el Ejecutivo central. Una medida que, hasta ahora, Sánchez se ha negado a ejecutar y con la que buscan forzarle si sale adelante en esta comisión.

Entre las principales medidas que recoge la iniciativa figura el retorno inmediato a Marruecos de los adultos que hayan accedido irregularmente a Ceuta.

Los populares reclaman también la devolución de los menores no acompañados a sus familias o a los servicios de protección de sus países de origen, de acuerdo con la legislación vigente. Algo que el Gobierno considera inviable.

La propuesta plantea asimismo un refuerzo extraordinario de los efectivos policiales y de la Guardia Civil desplegados en la ciudad autónoma. El PP reclama la incorporación urgente de agentes de la Policía Nacional, con un mínimo de 50 efectivos de Extranjería, además de unidades de la UCRIF y la UIP. A ello se añadiría el refuerzo de la Guardia Civil y el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Junto a estas medidas, los populares proponen modificar la Ley de Extranjería para reforzar jurídicamente los rechazos en frontera, especialmente ante las entradas por vía marítima.

También reclaman al Gobierno que solicite a Bruselas el despliegue inmediato de unidades de intervención rápida de Frontex para reforzar la vigilancia del perímetro fronterizo.

La ofensiva parlamentaria incluye además una exigencia directa a La Moncloa: remitir íntegramente a las Cortes Generales todas las alertas, informes y advertencias elaborados por el CNI y la Inteligencia Militar que hubieran informado al Ministerio del Interior sobre el riesgo de un asalto masivo en los días previos al 30 de julio.

Con esta petición, el PP pretende determinar si existieron responsabilidades políticas y fallos de previsión por parte del Ejecutivo ante el riesgo de una entrada masiva en la ciudad autónoma.

Los populares apuntan a una posible "grave dejación de funciones" del Gobierno central y reclaman conocer qué información manejó Interior y cuándo tuvo conocimiento de las advertencias de los servicios de inteligencia.

La vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha tildado de "absoluta vergüenza" que el Gobierno insista en que existe seguridad en Ceuta "con los datos que tienen de ataques sexuales a mujeres y niñas".

"No hay normalidad, pero no le ha hecho abandonar su retiro vacacional", ha reprochado tras ver que Pedro Sánchez ha seguido en La Mareta.