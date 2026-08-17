Autoridades de Ceuta temen que Sánchez "ayude" a Rabat a "desalentar a la población" sobre el futuro de la ciudad

La ministra de Sanidad, Mónica García, fue recibida con protestas y negó el colapso sanitario, aunque admitió casos de tuberculosis y violaciones entre los migrantes.

Las autoridades ceutíes critican la falta de acciones y refuerzos policiales para gestionar la crisis migratoria y acusan al Gobierno central de abandono.

Persisten denuncias de inseguridad, con hurtos, agresiones y violaciones diarias, y cerca de 10.000 migrantes permanecen en Ceuta tras la invasión del 30 de julio.

Autoridades de Ceuta temen que el Gobierno de Sánchez esté favoreciendo indirectamente los intereses de Marruecos y desalentando a la población local sobre el futuro de la ciudad.

Autoridades de Ceuta, incluidos miembros de su gobierno, temen que el presidente Sánchez “esté ayudando” a Marruecos a desalentar a los ceutíes sobre el futuro y viabilidad de la ciudad autónoma española.

Así lo han transmitido esas autoridades a EL ESPAÑOL al hacer balance de la situación en Ceuta dos semanas y media después de la invasión masiva del 30 de julio.

“Podríamos estar ante un plan encaminado a desmoralizar a los ceutíes y fomentar que vayan abandonando la ciudad”, asegura una de estas personas.

“Eso explicaría que unos diez mil invasores sigan en Ceuta y no exista ninguna estrategia para devolverlos de inmediato a Marruecos”, añade la misma fuente.

La tesis dominante es que Sánchez y su gobierno están contribuyendo a que la situación se deteriore por “frivolidad”, “incompetencia” o “irresponsabilidad”.

Apocalypse in Ceuta, overrun by parasites. pic.twitter.com/nexicYvGYe — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 16, 2026

Pero no falta quien apunta que podría tratarse de una conducta pactada con Rabat, en el contexto de las oscuras relaciones de Sánchez y su gobierno con la monarquía alauí.

Dichas autoridades de Ceuta basan sus graves temores en primer lugar en el comportamiento del propio Sánchez.

Pese a declarar en su fugaz viaje del 31 de agosto que se había producido en Ceuta una “violación de la integridad territorial” de España, el presidente no ha actuado en consecuencia: ni para identificar al “violador” ni para revertir por completo la situación.

Además, Sánchez no ha vuelto a hablar desde entonces, se ha negado a comparecer en el Congreso y ha impedido que la ministra de Defensa lo haga en el Senado.

Pero aún más inquietante que la pasividad de Sánchez a estas autoridades de Ceuta les parece la conducta de su ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

“Primero dijo que no se marcharía de Ceuta hasta que la crisis no estuviera resuelta. Pero a las 24 horas nos dijo que se iba porque ya sólo quedaban 2.500 de los que habían entrado y que la situación iba normalizándose”.

Lo que más indigna a las autoridades ceutíes es que el ministro del Interior y el Delegado del Gobierno hayan utilizado la palabra “normalidad” cuando, según sus cálculos, sigue habiendo unos 10.000 migrantes vagando por la ciudad.

Los hurtos, agresiones y violaciones se reproducen a diario. Las escenas de chabolismo se han extendido a las playas del Tarajal y el Trampolín, donde los inmigrantes buscan refugio para dormir.

“En estos momentos no hay ningún dispositivo policial para identificar a quienes entraron por la fuerza ni para instarles a abandonar la ciudad.

Tampoco se ha reforzado de forma suficiente las plantillas para tramitar los expedientes de expulsión”.

“Los jueces lo ven claro y los recursos a los expedientes no paralizarían las expulsiones, según las nuevas normas de la UE. Para colmo, Marruecos está pidiendo las devoluciones de todos, incluidos los menores”.

“¿Por qué el Gobierno español no acelera esas devoluciones cuando Marruecos está considerado como un 'país seguro' por la UE?”, se pregunta uno de los miembros del Gobierno de Ceuta que ha hablado con EL ESPAÑOL.

La respuesta la ofrece de manera taxativa una de sus colegas: “Sentimos que este Gobierno nos ha abandonado”.

Más allá de las impresiones subjetivas, estas autoridades de Ceuta consideran muy significativo lo ocurrido el pasado jueves 13 de agosto durante la segunda visita de Marlaska.

En presencia de cuatro miembros del gobierno de Ceuta y el delegado del Gobierno central, Marlaska hizo comentarios despectivos sobre los informes del CNI que presentaban la situación de Ceuta como un “grave riesgo para la Seguridad Nacional”.

"Él no mencionó la palabra CNI, pero su alusión fue inequívoca y el desprecio por esa interpretación también”, relata un testigo del encuentro.

A las autoridades ceutíes les produjo al mismo tiempo desconcierto y escándalo que en esa segunda visita Marlaska se deshiciera en elogios hacia Marruecos, ensalzando su colaboración “extraordinaria” y sus relaciones de “confianza” y “lealtad”.

Quienes han vivido lo sucedido sobre el terreno no comparten en absoluto esa valoración del ministro del Interior.

Y menos después de la exhibición que la policía de Rabat hizo este sábado, al impedir que ni uno sólo de los migrantes que lo intentaron cruzara la frontera.

“Los acuerdos de 2022 cuando reconocimos su soberanía sobre el Sahara dejaban el control de la frontera exterior de Ceuta en manos de Marruecos. Eso ha saltado por los aires porque su mensaje es que cumplirán o no con su obligación según les convenga”.

Las autoridades de Ceuta no comprenden cómo España está haciendo esta dejación de soberanía.

Preguntada una de ellas sobre si no sería esta crisis una forma de presión para que España y la UE reconozcan la soberanía de Marruecos sobre las aguas del Sahara, su respuesta se situó entre la burla y la exasperación:

“O a lo mejor lo siguiente que nos piden es que les devolvamos Córdoba”.

Las autoridades ceutíes también ponen de relieve el “ridículo” del ministro Albares: “Nos dijo que gracias a esos acuerdos sería el primer ministro de Asuntos Exteriores que no tendría que afrontar una nueva crisis fronteriza en Ceuta”.

Aunque sobre sus críticas y denuncias sobrevuela el episodio del espionaje en 2021 del móvil de Sánchez —atribuido a Marruecos— las autoridades de Ceuta se resisten a creer que el presidente y su Gobierno estén colaborando deliberadamente en un plan de Rabat para desalentar a los ceutíes.

“Lo que nos preocupa es que el resultado de su pasividad pueda ser el mismo que el de una complicidad activa. Que justo cuando nuestra economía empezaba a prosperar gracias a la apuesta por lo digital y otros sectores, la gente pueda pensar que aquí no hay futuro y opte por marcharse”, indican las citadas fuentes.

Las autoridades de Ceuta, con el presidente Vivas al frente y el apoyo unitario de la inmensa mayoría de la población, han decidido luchar contra cualquier tipo de abandonismo.

“Ceuta es española y europea. Así lo dice la Constitución. Nosotros no vamos a rendirnos y apelaremos al resto de los españoles para que nos ayuden a preservar nuestro modelo de convivencia”, señalan las fuentes del gobierno de la ciudad consultadas por EL ESPAÑOL.

El vicesecretario de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, acusó ayer a Pedro Sánchez de montar en Ceuta un photocall de ministros, para ocultar su ausencia.

Este domingo le tocó el turno a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien —al igual que Marlaska en su día— fue recibida en las calles de la ciudad con gritos e insultos.

En rueda de prensa, recalcó que el servicio sanitario no sufre ningún "colapso" en la ciudad.

Reconoció que desde la avalancha del 30 de julio se han detectado dos casos de tuberculosis, hay otros 14 casos sospechosos pendientes de nuevas pruebas y admitió al menos cinco violaciones (de las 15 de las que tiene constancia la Guardia Civil).

La ministra insistió en que los inmigrantes llegaron sanos a Ceuta, pero enfermaron en las calles de la ciudad debido a las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran.

"Relacionar inmigración y enfermedad es injusto y xenófobo, igual que relacionar inmigración con inseguridad o violencia", recalcó varias veces la ministra.

"Los inmigrantes no traen enfermedades, pueden enfermar ahora por las condiciones en las que están", insistió.

Pero llevan 17 días en estas condiciones de hacinamiento e insalubridad, sin que el Gobierno de Mónica García se haya ocupado de garantizarles la atención sanitaria adecuada.

Durante su visita, la ministra trasladó el problema al gobierno de Juan Vivas, al que requirió que ceda "espacios salubres y seguros" para estos inmigrantes.

Una petición que Mónica García reiteró siete veces durante su comparecencia ante los periodistas de la ciudad, en la sede de la Delegación del Gobierno.