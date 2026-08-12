El portavoz de Junts en el Parlamento de Cataluña, Salvador Vergés, ha invitado a los diputados de PSC y ERC en el Congreso a formar un "frente común" para defender conjuntamente un "concierto económico" equivalente al que tienen el País Vasco y Navarra.

En este "frente común de sentido común" en el Congreso, según Vergés, podrían participar los siete diputados de Junts, los siete de ERC y, "en determinadas cuestiones, incluso los 19 diputados del PSC", que deberían abandonar su "absoluta subordinación" a Pedro Sánchez.

"Deberíamos hacer un frente común de 33 diputados para defender aspectos que van incluso más allá de si uno es independentista o no, como por ejemplo el agravio económico que tenemos", ha señalado en una entrevista concedida a EFE.

Y ha planteado: "¿Por qué no hemos de defender un concierto económico como el que tienen vascos y navarros? ¿Por qué no podemos ir a defenderlo todos juntos y plantarnos en Madrid?".

Vergés ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "no se ponga al frente" para solucionar los "agravios económicos" de Cataluña.

Si en el futuro llega a haber un Gobierno de PP y Vox, se ha preguntado Vergés, "qué credibilidad tendrá el president Illa reclamando determinadas cuestiones por el bien de Cataluña" tras haberse mostrado "sumiso a los designios de Pedro Sánchez".

El portavoz parlamentario de Junts también ha lanzado reproches a ERC, a la que ha acusado de "pasar de ser un partido que en teoría defendía con firmeza los intereses de los catalanes a hacer rebajas" en sus planteamientos.

Ha recordado que el acuerdo de investidura entre ERC y PSC preveía una "convención nacional para la resolución del conflicto político", pero "no ha habido nada", ni traspaso de Rodalies, ni "financiación singular", ni avances en las selecciones deportivas catalanas, ha apuntado.

Pese a sentirse "tristes y muy decepcionados" con ERC, en Junts insisten en tejer un frente unitario para que "ningún voto en Madrid sirva para ir en contra de los intereses de Cataluña".