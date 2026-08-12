La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para hablar sobre la crisis migratoria. Es la cuarta titular ministerial en visitar la ciudad autónoma en cuatro días.
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Rescatadas 11 personas que viajaban en una patera a 30 millas al sur de Formentera
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a 11 migrantes de origen magrebí en una patera a 30 millas al sur de Formentera.
El rescate ha sido sobre las 6.00 horas de la madrugada y en él han participado guardias civiles del puesto principal de Santa Eulària, en Ibiza, ha informado la Delegación del Gobierno de Baleares.
En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 230 pateras con 4.349 inmigrantes en situación irregular.
En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.
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Junts invita al PSC y ERC a defender un "frente común" por el concierto económico
El portavoz de Junts en el Parlamento de Cataluña, Salvador Vergés, ha invitado a los diputados de PSC y ERC en el Congreso a formar un "frente común" para defender conjuntamente un "concierto económico" equivalente al que tienen el País Vasco y Navarra.
En este "frente común de sentido común" en el Congreso, según Vergés, podrían participar los siete diputados de Junts, los siete de ERC y, "en determinadas cuestiones, incluso los 19 diputados del PSC", que deberían abandonar su "absoluta subordinación" a Pedro Sánchez.
"Deberíamos hacer un frente común de 33 diputados para defender aspectos que van incluso más allá de si uno es independentista o no, como por ejemplo el agravio económico que tenemos", ha señalado en una entrevista concedida a EFE.
Y ha planteado: "¿Por qué no hemos de defender un concierto económico como el que tienen vascos y navarros? ¿Por qué no podemos ir a defenderlo todos juntos y plantarnos en Madrid?".
Vergés ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "no se ponga al frente" para solucionar los "agravios económicos" de Cataluña.
Si en el futuro llega a haber un Gobierno de PP y Vox, se ha preguntado Vergés, "qué credibilidad tendrá el president Illa reclamando determinadas cuestiones por el bien de Cataluña" tras haberse mostrado "sumiso a los designios de Pedro Sánchez".
El portavoz parlamentario de Junts también ha lanzado reproches a ERC, a la que ha acusado de "pasar de ser un partido que en teoría defendía con firmeza los intereses de los catalanes a hacer rebajas" en sus planteamientos.
Ha recordado que el acuerdo de investidura entre ERC y PSC preveía una "convención nacional para la resolución del conflicto político", pero "no ha habido nada", ni traspaso de Rodalies, ni "financiación singular", ni avances en las selecciones deportivas catalanas, ha apuntado.
Pese a sentirse "tristes y muy decepcionados" con ERC, en Junts insisten en tejer un frente unitario para que "ningún voto en Madrid sirva para ir en contra de los intereses de Cataluña".
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Robles se reúne con Vivas para hablar sobre la crisis migratoria
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para hablar sobre cuestiones de seguridad y defensa en la crisis migratoria de Ceuta y la posibilidad de un futuro intento de entrada masiva el 15 de agosto.
Antes de la de Robles, se han producido las visitas de Albares (Exteriores), Ángel Víctor Torres (Política Territorial) y Sira Rego (Infancia y Juventud).
Robles visitará también a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre, tras ordenar que se cancelaran todos los permisos de sus militares desde el jueves 13 de agosto y hasta nueva orden por la amenaza de que se repita el episodio migratorio de finales de julio.
Además, el próximo martes, la titular de Defensa comparecerá en el Senado para dar explicaciones sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
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Sánchez intenta suplir su comparecencia en el Congreso enviando a cuatro ministros a Ceuta en cuatro días
De dos ministros en 10 días a cuatro, en cuatro días consecutivos.
El Gobierno ha cambiado de estrategia tras su decisión inicial de mantener perfil bajo por el asalto masivo a Ceuta.
Al principio sólo estuvieron de visita el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que apenas permaneció 105 minutos en la ciudad autónoma, y Fernando Grande Marlaska, que se quedó un día más para mantener reuniones con el delegado del Gobierno y las autoridades locales.