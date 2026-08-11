El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reúne este martes con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para conversar sobre la situación de la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes a su frontera y la entrada irregular.

Vivas recibió ayer al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al cual demandó un mando único desde el Gobierno y un plan para la devolución inmediata de los no retornados.