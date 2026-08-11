En Ceuta miles de migrantes irregulares continúan en la ciudad y la situación de los menores migrantes sigue capitalizando la atención en la crisis migratoria. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibe al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para hablar sobre la situación de la ciudad y el episodio vivido.
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Albares y Vivas se reúnen en Ceuta para hablar de la situación en Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reúne este martes con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para conversar sobre la situación de la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes a su frontera y la entrada irregular.
Vivas recibió ayer al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al cual demandó un mando único desde el Gobierno y un plan para la devolución inmediata de los no retornados.