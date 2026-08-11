Óscar Puente insiste en criticar al Rey: "Es un símbolo y no es inocuo, y se contamina según junto a quién se fotografía"

Saludo de Javier Negre a Felipe VI en la toma de posesión de Espriella este viernes en Colombia, Tuit compartido por Puente.

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Las claves Generado con IA Óscar Puente ha vuelto a criticar a Felipe VI por fotografiarse con el periodista Javier Negre en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia. El ministro considera que los gestos del Rey afectan la imagen de la Corona y 'limpian' la del periodista, algo que califica de inaceptable. Puente argumenta su crítica en los insultos de Negre a la Reina y al propio Rey, su papel como 'profesional de la difamación' y activista de ultraderecha. Las declaraciones de Puente se producen tras el reciente 'tirón de orejas' de Felipe VI al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta y Melilla.

Óscar Puente ha insistido este martes en sus críticas a Felipe VI por la fotografía que el Rey se hizo con el periodista Javier Negre durante la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"El Rey es un símbolo y no es inocuo junto a quién se fotografía o a quien saluda en un contexto que no es protocolario, ni forma parte de ninguna relación institucional", ha escrito el ministro de Transportes en X.

Las imágenes fueron grabadas durante la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, a la que Felipe VI acudió como representante de España. El Rey recibió a Negre, que le tendió la mano, y ambos intercambiaron unas palabras antes de posar juntos para la fotografía.

Puente considera que este tipo de gestos tienen consecuencias sobre la imagen de la Corona.

"Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables", ha denunciado.

Puente ya calificó el lunes de "absoluta ignominia" el saludo y posterior fotografía entre ambos durante el acto celebrado en Cali. Este martes ha vuelto a pronunciarse para explicar los cuatro motivos, según él, de su censura al comportamiento del jefe del Estado.

“Algunos parecen no entender por qué esta situación me parece una ignominia. No habría que explicarlo, pero aquí van 4 razones", ha escrito el ministro, antes de enumerar sus argumentos.

En primer lugar, Puente acusa al periodista de haber “insultado reiterada y gravemente a la Reina de España". El ministro asegura que no reproducirá los insultos, aunque señala que “están al alcance de quien quiera verlos".

Como segundo argumento, ha afirmado que Negre también ha "insultado gravemente al Rey"."En este punto sería necesario recordar que hay gente en la cárcel en este país por injurias a la Corona", ha añadido.

El tercer motivo que ha esgrimido Puente es que considera a Negre "un profesional de la difamación y el bulo".

Por último, Puente ha definido al periodista como "un activista de ultraderecha" que, según él, practica "el acoso a los políticos progresistas y a sus familias". Entre ellas incluye expresamente a la suya.

Tirón de orejas del Rey

Estas críticas de Puente llegan después del tirón de orejas de Felipe VI al Gobierno tras la crisis de Ceuta con la entrada de más de 70.000 inmigrantes.

Mediante un comunicado, el monarca afirmó que: "el Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse". Unas palabras que causaron malestar en Moncloa.