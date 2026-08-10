Ceuta hunde más a Sánchez: el PP roza los 150 escaños, mientras el actual pacto de Gobierno sólo suma 110

Feijóo lidera la preferencia para la presidencia del Gobierno y el 44,8% de los encuestados cree que será el próximo presidente.

La crisis migratoria en Ceuta y la gestión del Gobierno han debilitado al bloque de izquierdas, que cae a mínimos históricos de voto.

La suma de PP, Vox y UPN lograría una cómoda mayoría absoluta con 207 diputados, mientras el actual pacto de Gobierno solo suma 110.

El PP de Feijóo alcanzaría 149 escaños según la última encuesta, superando ampliamente al PSOE, que se quedaría en 103.

Tras el eclipse total del 12 de agosto... el meteorito que amenaza con derribar al Gobierno en las próximas elecciones.

El PP de Alberto Núñez Feijóo amplía su ventaja sobre el PSOE, tras el asalto a la ciudad autónoma de Ceuta por más de 72.000 inmigrantes irregulares, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Feijóo ganaría hoy las elecciones generales con 149 diputados (33,8%), dos más de los que le otorgaba el anterior sondeo del mes de julio.

De este modo, el PP superaría en 7,8 puntos al PSOE de Pedro Sánchez, que se quedaría con sólo 103 escaños (26%).

Los dos partidos que hoy forman la coalición de Gobierno, PSOE (103) y Sumar (7), quedarían reducidos a 110 diputados.

. Arte EE

Hay un dato especialmente significativo: PP (149) y Vox (57) no sólo podrían construir una cómoda mayoría absoluta de 206 diputados para gobernar. O de 207, si se incluye a Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Estos tres partidos alcanzarían el 51% del voto, lo que haría completamente inviable cualquier otra combinación de gobierno encabezada por el PSOE.

El sondeo consolida el crecimiento que Vox ha experimentado en los últimos meses, aunque podría haber tocado techo.

El partido de Santiago Abascal hoy obtendría 57 escaños (17%), uno menos que en el anterior sondeo de junio.

Supone, en cualquier caso, un estirón muy sólido respecto a los 33 escaños (12,3%) que obtuvo en las elecciones del 23-J.

La suma de todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en noviembre de 2023 hoy quedaría reducida a sólo 142 escaños, por debajo de los 149 del PP.

. Arte EE

Los tres grandes partidos del bloque de izquierdas (PSOE, Sumar y Podemos) sigue en mínimos históricos: juntos sólo sumarían el 34,6% del voto.

Por tanto, quedarían muy por debajo del 39,6% que PSOE e IU registraron en 2000 (cuando Aznar sacó mayoría absoluta) y del 40,3% que este bloque obtuvo en 2011 (cuando Rajoy logró una mayoría aún más amplia).

Estas dos fechas marcan los dos momentos históricos del hundimiento de la izquierda española. Pero lo que viene es aún peor.

Sumar se desplomaría desde sus 31 escaños (12,3%) actuales a sólo 7 (5,9%), uno menos que en el sondeo de julio.

Con la primavera de 2027 como la fecha más probable para las elecciones generales, a la formación que lideraba Yolanda Díaz se le agota el tiempo para construir su nuevo proyecto político.

Y el intento de Gabriel Rufián de encabezar este espacio para convertirlo en una plataforma de la izquierda "plurinacional", junto con las formaciones independentistas, choca con los recelos de Izquierda Unida (IU) y de su propio partido.

Mientras tanto, Podemos se queda en la mínima expresión, con sólo 2 diputados (2,7%).

Sin opciones de abandonar la irrelevancia del Grupo Mixto, que hoy comparte con el ex secretario general de Vox Ortega Smith.

El bloque de partidos nacionalistas e independentistas hoy sumaría 31 escaños, con la incorporación de un único diputado de Adelante Andalucía (1%), la formación fundada por Teresa Rodríguez que quiere seguir la estela de Bildu y el BNG con un discurso social.

No hay grandes cambios en este bloque. ERC subiría a 8 escaños (2,1%) al arrebatar uno a Junts, que se quedaría con 6 (1,5%).

En el País Vasco, Bildu conservaría su hegemonía con 7 diputados (1,5%), uno más que el PNV (1,1%).

La matriz de transferencia de votos ilustra estos movimientos. El PP conseguiría hacerse ya con 540.000 antiguos votantes del PSOE.

Y además lograría movilizar a 1,2 millones de votantes que se quedaron en casa en las anteriores elecciones.

El segundo partido más atractivo para quienes se abstuvieron es Vox: lograría convencer a 963.000 electores que no acudieron a votar en 2023.

El PSOE de Pedro Sánchez logra frenar su caída, a costa de arrebatar casi 450.000 votantes a Sumar.

Las cifras ilustran la tragedia de la coalición de Yolanda Díaz: sólo lograría conservar 1,3 de los 3 millones de votos que obtuvo en los anteriores comicios.

Y la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), de Alvise Pérez, sigue sin obtener representación en el Congreso.

Pero consigue hacerse con 125.000 antiguos votantes de Vox y otros 98.000 del PP.

. Arte EE

El presidente Pedro Sánchez se fue de vacaciones a La Mareta (Lanzarote) tras "resolver la crisis" de Ceuta en 24 horas, según el relato que hace el ministro Óscar Puente.

Pero no es exactamente así. Tal como denunció este sábado Juan Jesús Vivas, aún permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 de los inmigrantes que entraron en la ciudad el día 30.

Vagan por las calles y duermen a la intemperie o en la playa. Y miles de familias permanecen encerradas en sus casas por temor a los problemas de convivencia creados, como ha relatado EL ESPAÑOL.

La crisis del día 30 puso en evidencia, además, la extrema vulnerabilidad de la frontera de Ceuta, lo que impide descartar que este asalto se pueda repetir.

El presidente Pedro Sánchez se niega a interrumpir sus vacaciones para dar explicaciones de lo ocurrido en las Cortes, como le exige el PP.

En su lugar, usará como pararrayos a cuatro ministros (Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños), que acudirán al Congreso en la última semana de agosto, un mes después de la crisis.

A la tragedia humanitaria de Ceuta se suma la crisis diplomática que Albares ha abierto con el Ejecutivo de Giorgia Meloni, que ha hecho saltar por los aires el espacio Schengen en la UE.

Se ha abierto además una brecha en la coalición de Gobierno.

El diputado de Sumar Enrique Santiago exige que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comparezca ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, para explicar si alertó al Gobierno sobre el asalto que iba a sufrir Ceuta (algo que Marlaska niega).

Los socios de Sánchez ya se cobraron en 2022 la cabeza de la anterior directora del CNI, Paz Esteban, por espiar con el software Pegasus a varios líderes independentistas, en la investigación sobre el terrorismo callejero del Tsunami Democràtic.

El Gobierno vuelve a poner así en la picota a un organismo tan sensible para la seguridad nacional como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según la encuesta de SocioMetria, Feijóo supera a Pedro Sánchez en todos los indicadores de popularidad y valoración de líderes políticos.

La vicepresidenta Yolanda Díaz (28,9%) sigue encabezando el ranking de popularidad. Aunque ahora encabeza otra candidatura, para ser directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el apoyo del Gobierno.

Le siguen Feijóo (28,5%), Pedro Sánchez (26,7%) y Santiago Abascal (25,8%).

En el furgón de cola, la exministra y candidata de Podemos Irene Montero (17,9%) y Alvise Pérez (9,1%).

En la valoración del 0 al 10, de nuevo todos los líderes nacionales suspenden.

Se colocan en cabeza Feijóo y Yolanda Díaz, empatados con una nota del 3,3.

De forma muy significativa, Pedro Sánchez cae a la cuarta posición con un 2,8, por detrás de Abascal (2,9).

Y aún más llamativo, Pedro Sánchez es el líder peor valorado por los votantes de su propio partido, que le otorgan un aprobado raspado: 6,2.

Por delante de él, Santiago Abascal: los votantes de Vox son los más incondicionales y le premian con un 9,1.

Los votantes de Sumar le ponen un 8 a Yolanda Díaz. Y los del PP, un 7,2 a Feijóo.

Incluso la exministra Irene Montero (6,5) se coloca por delante de Pedro Sánchez (6,2).

El político gallego también derrota a Sánchez en la preferencia de los españoles para convertirse en el nuevo presidente.

El 22,9% quiere que Feijóo llegue ya a la Moncloa. Por delante de Pedro Sánchez (19,5%), Santiago Abascal (11,9%) y Yolanda Díaz (8,3%).

Pero, como un reflejo del actual desencanto de los españoles con la actual clase política, el 32,7% dice que no quiere que ninguno de ellos sea el presidente.

Al reducir la elección a los líderes de los dos grandes partidos, de nuevo se impone Feijóo (39,7%), con casi 4 puntos de ventaja sobre el líder socialista (35,8%).

Y, por último, una amplia mayoría de los españoles da por hecho que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno tras las elecciones generales.

Así lo cree el 44,8% de los españoles, frente a un 30,3% que apuesta por Sánchez.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de agosto de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.