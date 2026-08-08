Tres CCAA en las que gobierna Vox exigen a Sira Rego que devuelva los menores que asaltaron Ceuta a Marruecos

La ministra Sira Rego, este fin de semana durante su visita a Ceuta, Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Tres vicepresidentes autonómicos de Vox exigen a la ministra Sira Rego la devolución a Marruecos de los menores inmigrantes que asaltaron Ceuta. Vox impugnará el reparto de menores no acompañados, alegando que deben ser retornados a sus familias o a la tutela marroquí y no trasladados a la Península. El gobierno de Ceuta ha identificado a 1.342 menores inmigrantes, aunque algunas asociaciones elevan la cifra hasta casi 5.000. La fiscal general del Estado ha ordenado a los fiscales tomar medidas contra los gobiernos autonómicos que rechacen acoger a menores procedentes de Ceuta.

Tres vicepresidentes de Vox en gobiernos autonómicos, Óscar Fernández (Extremadura); Carlos Pollán (Castilla y León); y Alejandro Nolasco (Aragón), han comunicado por carta a la ministra Sira Rego que impugnarán el reparto de menores inmigrantes no acompañados de Ceuta, por considerar que deben ser devueltos a sus familias en Marruecos.

La ministra Sira Rego ha convocado para el próximo 13 de agosto la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, con el fin de aprobar una partida extraordinaria de 25 millones de euros, destinada a atender a los menas procedentes de Marruecos que aún se encuentran en Ceuta.

El gobierno de la ciudad autónoma que preside Juan Jesús Vivas ha filiado ya a 1.342 menas, que entraron en Ceuta en el asalto del pasado día 30. No obstante, varias asociaciones elevan esta cifra hasta casi 5.000.

En su escrito, los tres vicepresidentes de Vox con competencias en Familia e Infancia indican a la ministra que "todos esos menores deben ser retornados a Marruecos, vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción".

Alegan que, en ningún caso, estos menores pueden ser trasladados a la Península sin que se haya completado su expediente administrativo que, según la Ley Orgánica 4/2000, debe incluir entre otros trámites la identificación del menor, la determinación de su edad, la audiencia del mismo cuando lo permita su grado de madurez, así como la solicitud de informe a la representación diplomática del Estado de origen acerca de sus circunstancias familiares.

Todo este procedimiento, indican, debe culminar con "una resolución motivada sobre su retorno al país de origen, ya mediante entrega a institución tutelar o de protección de menores de Marruecos, ya su reunificación familiar".

Sólo cuando resulte inviable su devolución a Marruecos, añaden los vicepresidentes de los tres gobiernos autonómicos, cabe dictar "mediante resolución firme su permanencia en España".

"Exigimos al Ministerio al que nos dirigimos, y en general al gobierno de la Nación", añade la carta difundida este sábado por Vox, "que actúe de forma rápida, diligente y expeditiva en ordenar la apertura, instruir, y resolver de forma inmediata los expedientes individualizados de devolución de dichos menores, siendo exclusivamente competencia de la Administración del Estado".

Los vicepresidentes Óscar Fernández (Extremadura); Carlos Pollán (Castilla y León); y Alejandro Nolasco recuerdan que, en este caso, el Gobierno de Marruecos se ha mostrado dispuesto a facilitar la repatriación de esos menores.

Por el contrario, señalan, "el eventual traslado de menores a diferentes territorios de España puede dificultar materialmente la localización de sus progenitores, retrasar la resolución de los expedientes de retorno o reunificación familiar".

Como ha informado EL ESPAÑOL, hay instrumentos legales para llevar a cabo la repatriación.

España y Marruecos firmaron un acuerdo en Rabat el 6 de marzo de 2007, por el que ambos países se comprometen a colaborar en la protección y el "retorno concertado" de los inmigrantes menores no acompañados.

Con el fin de preservar "el interés superior de los menores de edad", ambos países acordaron "garantizar, en cada caso de retorno al país de origen, las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela".

Durante su visita de este viernes en Ceuta, la ministra Sira Rego constató que se ha producido un cambio de "perfil" de los menores inmigrantes, respecto a crisis anteriores.

Esta vez han entrado en la ciudad muchos menores de 13 años, y también más niñas que en ocasiones anteriores.

La ciudad autónoma ha habilitado temporalmente dos colegios públicos para acoger a los más vulnerables.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este viernes que ha dado instrucciones a los fiscales delegados regionales, para que emprendan medidas contra los gobiernos autonómicos que se nieguen a acoger a menas procedentes de Ceuta.